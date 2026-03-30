Makler Service AG: Weiterbildung gemäß § 15 b MaBV – sympathisch und unkompliziert

Die Makler Service AG bietet Immobilienmaklern Weiterbildungsmöglichkeiten gemäß § 15 b MaBV, die perfekt in den Arbeitsalltag passen. Ob Präsenzseminar oder Online-Kurs, hier wird Weiterbildung einfach, flexibel und vor allem angenehm gestaltet.

Gemeinsam wachsen durch gezielte Weiterbildung

Die Anforderungen in der Immobilienbranche steigen stetig, insbesondere in lebendigen Märkten wie Dubai. Die Makler Service AG unterstützt Immobilienmakler dabei nicht nur mit wertvollen Inhalten, sondern bietet mit der kostenfreien Makler Sprechstunde zusätzlich einen herzlichen Raum für Vernetzung und Austausch innerhalb der Branche.

Georg Ortner: Praxisnahes Immobilienwissen mit internationalem Mehrwert

Georg Ortner, ein erfahrener und geschätzter Immobilienexperte, vermittelt in seinen Seminaren und Vorträgen Wissen, das direkt im Alltag eingesetzt werden kann. So stärken Immobilienmakler ihre Kompetenz und profitieren von praxisnahen Tipps, sowohl in Deutschland als auch international, besonders in Dubai.

Mit Herz Immobilien in Dubai vermitteln

Das Schulungsangebot der Makler Service AG bereitet Makler optimal auf die Vermittlung von Immobilien in Dubai vor. Fundierte lokale Kenntnisse und attraktive Investitionsmöglichkeiten werden freundlich und verständlich präsentiert, unter anderem über spezialisierte Plattformen wie investdubai.de.