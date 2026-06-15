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Eine herzliche Begrüßung, ein Blumenstrauß aus dem Garten, ein Glas hausgemachte Limonade oder ein Stück selbst gebackener Kuchen: Wahre Gastfreundschaft zeigt sich in den kleinen Gesten. In Kroatien bietet das Gütesiegel Local Host eine Plattform für Gastgeber:innen, die weit mehr bieten als nur eine schöne Unterkunft. Sie verraten ihre Lieblingsplätze, geben Tipps für die schönsten Rad- und Wandertouren, teilen Familienrezepte und empfehlen Produkte regionaler Produzent:innen. Oft gehören auch gemeinsame Grillabende, Kochworkshops oder geführte Wanderungen zum Aufenthalt. Vielleicht wartet am Abend auch ein Betthupferl auf dem Zimmer, ein Korb mit frisch geernteten Früchten aus dem Garten oder zum Geburtstag eine kleine Aufmerksamkeit. Und zum Abschied darf ein gemeinsames Erinnerungsfoto natürlich nicht fehlen. Am Ende des Kroatienurlaubs bleibt schließlich das Gefühl zurück, als Gast gekommen und als Freund:in gegangen zu sein. So entstehen persönliche Begegnungen und authentische Reiseerlebnisse, die aus einer einfachen Zimmerbuchung eine zweite Heimat machen und aus Gästen Menschen, die gerne wiederkommen.

Local Hosts in Kroatien zeigen echte Gastfreundschaft Mit dem Gütesiegel Local Host werden jene Gastgeber:innen ausgezeichnet, die ihren Gästen einen besonders authentischen Zugang zu Kroatien ermöglichen. Sie teilen ihr Wissen über die Region, geben Einblicke in lokale Traditionen und lassen Besucher:innen am Alltag vor Ort teilhaben. Die Initiative schafft damit Sichtbarkeit für eine Form der Gastfreundschaft, die den kroatischen Tourismus seit Jahrzehnten prägt: private, familiengeführte Unterkünfte, in denen großes Engagement, lokale Expertise und Begegnungen mit kultureller Tiefe den Urlaub zu einem Erlebnis machen, das weit über eine reine Übernachtung hinausgeht. Denn mit dem Wandel der Reisegewohnheiten rückt eine Frage zunehmend in den Vordergrund: Wie lässt sich ein Reiseziel möglichst authentisch und jenseits klassischer Touristenrouten erleben? Wer bei Einheimischen wohnt, erlebt Kroatien durch persönliche Empfehlungen und den direkten Austausch nicht nur als Urlaubsort, sondern als Lebensraum, der viele Perspektiven eröffnet, die Reisenden häufig verborgen bleiben.

Zu Besuch bei Local Hosts in Kroatien

ℹ️ Kroatien-Urlaub bei Local Hosts Unter den zahlreichen Urlaubsangeboten ist es oft schwierig, sich für eine Unterkunft zu entscheiden, die mehr als nur ein bequemes Bett und eine schöne Aussicht bietet. Wer in den Alltag der lokalen Gemeinschaft eintauchen und Kroatien mit allen Sinnen erleben möchte, ist bei Gastgeber:innen mit der Auszeichnung Local Host besonders gut aufgehoben. Diese Familienbetriebe verbinden liebevoll gestaltete Zimmer mit herzlichen Begegnungen. Das Qualitätssiegel steht für geprüfte Standards, persönliche Empfehlungen und bewährte Gastgeberqualitäten.

Total lokal: Einheimische zeigen Kroatiens Insidertipps „Das ist eine Art des Reisens, bei der man die Mentalität, die Kultur, die lokalen Gegebenheiten und die Menschen, wie sie leben und früher gelebt haben, wirklich kennenlernt“, zeigt sich Branimir Tončinić, Direktor der Kroatischen Zentrale für Tourismus in Österreich, erfreut über das Gütesiegel. „Natürlich müssen sie auch mit dem Gast agieren und ihn integrieren. Das heißt, die Gäste werden als Freunde oder Familienmitglieder aufgenommen, im eigenen Haus bewirtet und so auch verabschiedet.“ Zu den Grundpfeilern der Initiative gehören auch der Fokus auf Nachhaltigkeit, ökologisches Wirtschaften und der bewusste Umgang mit regionalen Ressourcen. „Genauso wichtig ist der kulturelle Austausch: Gäste lernen regionale Traditionen, Bräuche und die Lebensweise vor Ort kennen“, konkretisiert Tončinić. Auch die regionale Küche ist Teil dieses kulturellen Austauschs: Familienrezepte, saisonale Zutaten, lokale Produzent:innen und die Geschichten hinter den Gerichten eröffnen einen genussvollen Zugang zur Region.

Kroatiens Regionen mit reicher Geschichte Wer Kroatien über das Netzwerk der Local Hosts entdeckt, lernt ein Land kennen, das weit mehr zu bieten hat als Sonne, Strand und Meer. Zwischen Küste, Ebenen, Weinregionen und Gebirgslandschaften treffen auf engem Raum unterschiedliche Kulturen, Traditionen und Lebensweisen aufeinander. „Während die Küstenregionen von der ehemaligen k.u.k.-Monarchie und der venezianischen Kultur geprägt sind, ist der Osten von osmanischen Einflüssen geprägt. Im Norden zeigen sich ungarische Einflüsse, und Richtung Slowenien und Österreich sind mitteleuropäische Traditionen stärker spürbar“, erzählt Branimir Tončinić über sein Heimatland und ergänzt: „Diese Vielfalt an Kultur, Mentalitäten und Lebensweisen macht Kroatien besonders spannend.“ Genau diesen kulturellen Reichtum sichtbar zu machen, vor allem in Regionen, die touristisch weniger erschlossen sind und dennoch eine reiche Geschichte und Kultur besitzen, ist ein wichtiger Teil des Konzepts.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CNTB Wer Selma Seifert in ihrem Divjake Log Home besucht, wird mit großer Freude im grünen Herzen Kroatiens empfangen. Ihre liebevoll eingerichtete Holzhütte Forest Queen liegt mitten in den Wäldern von Gorski Kotar.

Willkommen im grünen Herzen Kroatiens Für alle, die Kroatien jenseits der bekannten Routen entdecken möchten, sind Local Hosts wichtige Wegbegleiter:innen. Sie öffnen ihren Gästen Türen und Herzen und schaffen so Momente, in denen man sich schnell wie ein Teil der Familie fühlt. Wie persönlich und authentisch dieses Konzept gelebt wird, zeigt sich besonders schön in Gorski Kotar, dem grünen Herzen Kroatiens. Dort empfängt Selma Seifert ihre Besucher:innen mitten im Wald in ihrer liebevoll eingerichteten Holzhütte „Forest Queen“. Als „Local Host of the Year 2025“ ist es ihr besonders wichtig, dass sich Gäste vom ersten Moment an wie zu Hause fühlen. „Ich lege großen Wert auf Herzlichkeit, Gastfreundschaft und einen schönen Aufenthalt in Gorski Kotar. Mir ist wichtig, auch Eindrücke und Emotionen weiterzugeben“, sagt Selma leidenschaftlich. Und diese Emotionen bekommt sie auch von ihren Gästen zurück.

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Selma Seifert zeigt Gorski Kotars geheime Schätze Eine Geschichte ist Selma Seifert besonders in Erinnerung geblieben: „Ein Paar aus Deutschland hat sich hier verlobt. Im nächsten Jahr sind sie zu ihren Flitterwochen zurückgekehrt, und ein Jahr später sind sie bereits mit ihrem sechs Monate alten Baby angereist.“ Mit viel Aufmerksamkeit und Herzblut kümmert sich Selma um ihre Besucher:innen: „Ich möchte, dass sie Gorski Kotar mit meinen Augen erleben.“ Dafür bietet die Region im Nordwesten Kroatiens beste Voraussetzungen. Als grüne Lunge Kroatiens bekannt, ist Gorski Kotar von ausgedehnten Wäldern geprägt, die mehr als 60 Prozent der Fläche bedecken. Hinzu kommen ein reiches kulturelles Erbe, malerische Dörfer und zahlreiche Aussichtspunkte, die den besonderen Reiz der Region ausmachen. „Im Sommer kann man in Flüssen oder Seen baden, Kajak fahren oder einfach die Natur genießen. Gleichzeitig ist das Meer nur etwa 45 Minuten entfernt. Es gibt auch verborgene Höhlen wie die Lokvarka-Höhle“, lädt Selma zum Entdecken ein und fasst zusammen: „Hier finden Menschen Ruhe und einen Ausgleich zum hektischen Alltag.“

Von Istrien bis Dalmatien: Gastgeber:innen mit Herz Nach dem Besuch bei Selma Seifert in Gorski Kotar führt die Reise zu weiteren Local Hosts im ganzen Land. Ob in den Hügeln von Istrien, zwischen den Weinbergen der Baranja, an der dalmatinischen Küste oder im grünen Međimurje: überall begegnet man Gastgeber:innen, die ihre Heimat mit Herzblut und großer Verbundenheit präsentieren. Jede Unterkunft erzählt ihre eigene Geschichte und eröffnet einen Blick auf die Region, wie ihn nur Einheimische vermitteln können.

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Wer bei Davorka Šajina im Haus Ograde einkehrt, erlebt Istrien auf ganz persönliche Weise, geprägt von ihrer herzlichen Art. Das Anwesen am Rand der Kleinstadt Pazin verdankt seinen Namen den historischen Trockensteinmauern „Ograde“, die das Grundstück einst umschlossen und die enge Verbindung zur regionalen Geschichte widerspiegeln. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt Davorka die Liebe zur Natur und Landwirtschaft. Daher sind auch ihre Gäste eingeladen, bei der Gartenarbeit, der Ernte oder beim Entdecken wild wachsender Pflanzen mitzumachen. In Workshops verraten Davorka und ihr Mann Vjeran die Geheimnisse istrischer Spezialitäten wie handgemachter Pasta oder der traditionellen Zuckerkekse Paziner Cukerančić, die als immaterielles Kulturgut Kroatiens geschützt sind und einst vor allem zu Hochzeiten gebacken wurden. Besonders schön sind im Haus Ograde die gemeinsamen Stunden bei Gesprächen über das Leben in Istrien oder in der gemütlichen Konoba, wo regionale Köstlichkeiten serviert werden.

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Baranja entdecken: Wein, Tradition und Geselligkeit Zwischen der Drau im Norden und der Donau im Südwesten öffnet sich in Zmajevac mit dem Studio-Apartment Ondine ein Tor zur ursprünglichen Baranja, wo Bernarda und Mario Fuis zu Ausflügen, Weintouren und Verkostungen einladen.

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Die Baranja zählt zu den ursprünglichsten Landstrichen Kroatiens. Weinberge, traditionelle Kellergassen, fruchtbare Ebenen und die Naturgebiete entlang von Donau und Drau prägen das Landschaftsbild. Gleichzeitig ist die Region für ihre Weinkultur, ihre Hausmannskost und ihre zahlreichen Traditionen bekannt. Bei Dorffesten erklingen noch heute die Klänge der Gajde, einer traditionellen kroatischen Dudelsackvariante, während alte Bräuche, Rezepte und Handwerkskünste von Generation zu Generation weitergegeben werden. Bernarda und Mario machen die Baranja auf persönliche Weise erlebbar. Bei einem Glas Wein im traditionellen „Gator“, in Gesprächen über die Region und mit individuellen Empfehlungen vermitteln sie die Kultur, die Traditionen und die Lebensart ihrer Heimat.

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Dalmatien: Zwischen Adria und Oliven Eingebettet zwischen dem Vraner See, dem größten Natursee Kroatiens, und der Adriaküste haben die beiden Local Hosts Daniela und Ante Zurak mit den Villen Aurana und La Vrana zwei Rückzugsorte geschaffen, die für Ruhe, Naturverbundenheit und echte dalmatinische Gastfreundschaft stehen.

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In Vrana nahe Zadar empfangen sie ihre Gäste mit einer besonderen Herzlichkeit, ohne aufdringlich zu sein. „Wir verbringen gerne Zeit mit unseren Gästen, um sie persönlich kennenzulernen“, sagen die beiden, die dank ihrer langjährigen Aufenthalte in Deutschland auch fließend Deutsch sprechen. Die 2019 auf dem Gelände ehemaliger Familienhäuser errichteten Villen bieten Ruhe und Erholung und sind zugleich ein idealer Ausgangspunkt, um das ursprüngliche Dalmatien zu entdecken. „In unserer Umgebung gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele, vom Maškovića Han über den Vraner See bis hin zum Meer und mehreren Nationalparks in unmittelbarer Nähe“, erzählt Ante. Ihre Familie blickt auf mehr als 100 Jahre Tradition im Obst- und Gemüseanbau zurück. Nicht selten werden Gäste mit frischen Früchten aus dem eigenen Garten oder selbstgemachtem Olivenöl beglückt, erhalten Einblicke in die landwirtschaftliche Arbeit und persönliche Empfehlungen zu versteckten Stränden, traditionellen Konobas und besonderen Sehenswürdigkeiten.

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Zwischen Meeresrauschen und Game of Thrones Unweit der bekannten Städte Split und Trogir bietet Ivana Jakovljević mit dem Sea House Kaštilac eine Unterkunft, in der Geschichte und Meeresrauschen eine besondere Verbindung eingehen. Das liebevoll renovierte Studio-Apartment befindet sich im historischen Kaštilac-Turm aus dem 16. Jahrhundert direkt am Wasser und ist ein außergewöhnlicher Rückzugsort an der dalmatinischen Küste.

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Besonders reizvoll ist die private Steinterrasse mit direktem Zugang zum Meer. Fans von Game of Thrones erkennen den denkmalgeschützten Turm zudem als einen der Drehorte der beliebten Serie wieder. Mindestens genauso besonders wie die Unterkunft selbst ist Gastgeberin Ivana. Mit ihrer herzlichen und aufmerksamen Art sorgt sie dafür, dass sich ihre Gäste vom ersten Moment an willkommen fühlen. Persönliche Tipps, kleine Aufmerksamkeiten und umsichtige Gastgeberqualitäten machen den Aufenthalt zu einem unvergesslichen Urlaub an der dalmatinischen Küste.

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ℹ️ Die Gewinner der Auszeichnung 2025 „Gastgeber des Jahres – Local Host“ Alle Gewinner der Auszeichnung „Gastgeber des Jahres – Local Host“ 2025 auf einen Blick: Bjelovarsko-bilogorska | Bjelovar – Anđelko Kraljić – Luxrooms

– Anđelko Kraljić – Luxrooms Brodsko-posavska | Slavonski Brod – Damir Vidaković – Kuća za odmor Marinano

– Damir Vidaković – Kuća za odmor Marinano Dubrovačko-neretvanska | Korčula – Ivan Granić – Adriatic Pearl Korčula

– Ivan Granić – Adriatic Pearl Korčula Istarska | Svetvinčenat – Klara Grahovac – Villa Branko

– Klara Grahovac – Villa Branko Karlovačka | Velika Jelsa, Karlovac – Margarita Maruškić Kulaš – Kuća za odmor Jela

– Margarita Maruškić Kulaš – Kuća za odmor Jela Koprivničko-križevačka | Kalnik – Olinka Gjigaš – Kuća za odmor Luka.10

– Olinka Gjigaš – Kuća za odmor Luka.10 Krapinsko-zagorska | Mokrice – Marina Skušić – Iris Croatica J

– Marina Skušić – Iris Croatica J Ličko-senjska | Lun – Luciana Šuljić – Figurica

– Luciana Šuljić – Figurica Međimurska | Štrigova – Vesna Osojnički – Apartman Arena

– Vesna Osojnički – Apartman Arena Osječko-baranjska | Zmajevac – Bernarda Fuis – Studio apartman Ondine

– Bernarda Fuis – Studio apartman Ondine Požeško-slavonska | Požega – Katarina Štavlić – Kuća za odmor Akord

– Katarina Štavlić – Kuća za odmor Akord Primorsko-goranska | Ravna gora – Selma Seifert – Kuća za odmor Divjake Log Home – Kraljica Šume

– Selma Seifert – Kuća za odmor Divjake Log Home – Kraljica Šume Sisačko-moslavačka | Petrinja – Danijel Kukić – Drvena kuća za odmor Babylonica

– Danijel Kukić – Drvena kuća za odmor Babylonica Splitsko-dalmatinska | Šestanovac – Petar Kalajžić – Kuća za odmor Petar

– Petar Kalajžić – Kuća za odmor Petar Šibensko-kninska | Pirovac – Pave Barić – Holiday House „Kamena Kuća“

– Pave Barić – Holiday House „Kamena Kuća“ Varaždinska | Varaždinske Toplice – Julija Kanižaj – Family & Wine House Kanizsay

– Julija Kanižaj – Family & Wine House Kanizsay Virovitičko-podravska | Virovitica – Aleksandra Štengl-Jurić – Apartman Joe

– Aleksandra Štengl-Jurić – Apartman Joe Vukovarsko-srijemska | Županja – Kata Maroševac – Kuća za odmor Šokačka lady

– Kata Maroševac – Kuća za odmor Šokačka lady Zadarska | Kruševo – Brankica Dubravica – Kuća za odmor Didini dvori

– Brankica Dubravica – Kuća za odmor Didini dvori Zagrebačka | Javor, Žumberak – Senka Radovanić – Kuća za odmor Javor Holiday House

Geheimtipp Nordkroatien: Zwischen Mur und Drau im Međimurje Wer bei Saša Novak und Mia Vabec im Hygge Nova inmitten von Weinbergen übernachtet, erlebt das Međimurje aus der Perspektive eines Einheimischen. Mit viel Engagement führen die beiden Local Hosts ihre Gäste zu den verborgenen Schätzen der nördlichsten Region Kroatiens.

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Zu ihren Insidertipps zählen der Mađerkin Breg mit seinem Panoramablick über Kroatien, Slowenien, Ungarn und Österreich, Spaziergänge entlang der Mur sowie eine Reihe von kleinen familiengeführten Weingütern und urigen Wirtshäusern in den umliegenden Dörfern. Dabei vermitteln Saša und Mia weit mehr als Ausflugstipps. Sie erzählen von den Geschichten und Traditionen, die Međimurje bis heute prägen: von der Legende des Pozoj, eines Drachen, der unter der Stadt Čakovec schläft, von ihrer Heimat Železna Gora und ihrer historischen Verbindung zum Eisenerzabbau sowie von Bräuchen, die seit Generationen weiterleben. So eröffnen sie ihren Gästen einen authentischen Zugang zu einer Region zwischen Weinbergen, Flusslandschaften und reichem kulturellen Erbe, die viele Reisende kaum kennen.

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