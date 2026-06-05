Lernen ohne Leistungsdruck: So stärkt das Schützinger-Wissenszentrum Kinder
Lernen ohne Leistungsdruck: So stärkt das Schützinger-Wissenszentrum Kinder
Viele Kinder und Jugendliche stehen heute unter massivem Schulstress und kämpfen mit Versagensängsten. Gerade deshalb brauchen sie Räume, in denen Lernen wieder zu einem positiven, selbstbestimmten Erlebnis wird. Das Schützinger-Wissenszentrum setzt auf pferdegestützte und individuell abgestimmte pädagogische Ansätze, die sich gezielt an die Bedürfnisse junger Menschen anpassen – und so wichtige Entwicklungsschritte abseits des Leistungsdrucks ermöglichen.
Pferdegestützte Pädagogik als Antwort auf Schulstress
Im Alltag vieler Kinder und Jugendlicher prägen Überforderung und der Wunsch, Erwartungen zu erfüllen, das soziale Miteinander. Im Schützinger-Wissenszentrum steht das Schützinger-Wissenszentrum für einen Ansatz, der bewusst auf Druck verzichtet und stattdessen Sicherheit sowie Beziehung ins Zentrum stellt. Besonders pferdegestützte Pädagogik spielt eine entscheidende Rolle: Kinder begegnen hier feinfühligen Tieren, die ohne Bewertung auf sie reagieren und neue Lernwege öffnen. Die unmittelbare Resonanz der Pferde wirkt stabilisierend und ermöglicht den jungen Teilnehmern, sich ihrer eigenen Wahrnehmung und Wirkung neu zu nähern – eine wichtige Erfahrung, um Selbstvertrauen und Handlungsfähigkeit zu stärken.
Lernen in Beziehung: Individuelle Förderung ohne Überforderung
Die tiergestützte Einzelförderung im Schützinger-Wissenszentrum setzt auf ein ressourcenorientiertes Miteinander. Anstatt Defizite zu fokussieren, werden vorhandene Stärken sichtbar gemacht. Der Schlüssel liegt in individuell gestalteten Erfahrungsräumen, in denen sich Kinder und Jugendliche im eigenen Tempo entfalten dürfen. Durch kreative Methoden, Spiele und die Begegnung mit Tieren entsteht ein geschützter Rahmen für das positive Erleben von Lernen. Auf diese Weise können sich Blockaden lösen und Lernen wieder als etwas Eigenes, Ermächtigendes erlebt werden. Gerade beim Training von Lese-, Rechtschreib- oder Rechenkompetenzen wird so ein nachhaltiges Fundament für schulische und persönliche Entwicklung gelegt.
Green Care Hof: Nachhaltigkeit und Verantwortung als Lernprinzip
Das Schützinger-Wissenszentrum arbeitet auf einem Green Care Hof und verknüpft ökologische Verantwortung mit psychosozialer Förderung. Inmitten einer natürlichen Umgebung erleben die Teilnehmenden, wie wichtig Achtsamkeit und Rücksichtnahme im Umgang mit Tieren und Umwelt sind. Der Green Care-Ansatz fördert Selbstwirksamkeit und Resilienz – statt nur kurzfristige Erfolge zu erwarten, steht die nachhaltige Entwicklung im Fokus. Die tiergestützte Begleitung hilft, emotionale und soziale Kompetenzen zu entwickeln, und bietet insbesondere jenen Kindern, die durch schulische Misserfolge belastet sind, neue Wege aus der Ohnmacht hin zur gestärkten Eigenständigkeit.
Pädagogische Haltung statt Therapierversprechen
Im Gegensatz zu zahlreichen unseriösen Angeboten verzichtet das Schützinger-Wissenszentrum bewusst auf Heilversprechen oder einseitige Erfolgsgarantien. Die Begleitung findet mit offenem Blick für die individuellen Geschichten statt und basiert auf fachlicher Tiefe, ethischen Grundsätzen und jahrelanger Erfahrung. Ziel ist nicht die schnelle Problemlösung, sondern das gemeinsame Entdecken und Stärken innerer Ressourcen. So werden Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene in herausfordernden Lebenslagen darin unterstützt, ihre eigene Wirksamkeit zu finden und einen stabileren Umgang mit Krisen und Wandel zu entwickeln. Der Fokus auf Beziehung, Sicherheit und nachhaltige Förderung unterscheidet das Zentrum in Velden deutlich von klassischen Förderangeboten.
Wer sich für fundierte, achtsame Einzelförderung via tiergestützter Pädagogik interessiert, findet weiterführende Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.KinderlernenmitTieren.at.
Impressum:
Susanne M. Schützinger
Schützinger – Wissenszentrum
Sonnentorweg 8
A-9220 Velden/Wörthersee