Kryogenes Frosten: Wie Lebensmittel ihre Qualität behalten

Tiefgekühlte Lebensmittel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Von Fleisch und Fisch über Fertiggerichte bis hin zu Beeren und Backwaren greifen Konsument:innen immer häufiger zu Produkten aus der Tiefkühltruhe. Laut dem Deutschen Tiefkühlinstitut werden in Europa pro Kopf rund 46 Kilogramm Tiefkühlware im Jahr konsumiert – Tendenz steigend. Doch nicht jedes Frostverfahren ist gleich: Entscheidend für Qualität, Geschmack und Nährstoffe ist die Art des Gefrierens. Genau hier setzt Messer Austria mit dem Verfahren Cryogen®-Rapid an, das Lebensmittel besonders schonend und effizient tiefkühlt.

Warum Geschwindigkeit über Qualität entscheidet

Beim Einfrieren zählt jede Sekunde. Wird zu langsam gefrostet, bilden sich große Eiskristalle, die Zellwände zerstören und Fleisch trocken oder Obst matschig werden lassen. Auch das gefürchtete „Gefrierbrand“-Aussehen ist meist Folge einer unsachgemäßen Kühlung. Für Hersteller:innen bedeutet das nicht nur Einbußen bei Geschmack und Textur, sondern auch beim Gewicht: Tropfverluste von bis zu 5 Prozent sind keine Seltenheit.

Mit dem Verfahren Cryogen®-Rapid von Messer Austria wird dieser Effekt verhindert. Flüssiger Stickstoff oder flüssiges Kohlendioxid sorgen für einen Temperatursturz, der so schnell erfolgt, dass sich nur kleinste Eiskristalle bilden. Die Zellstruktur der Lebensmittel bleibt intakt, Nährstoffe werden geschützt und das Produkt behält auch nach dem Auftauen seinen ursprünglichen Charakter.

Das Prinzip: Tiefe Kälte, schonender Prozess

Beim kryogenen Frosten kommt das Lebensmittel direkt mit dem Kältemittel in Kontakt. Dadurch wird die Oberfläche blitzschnell angefroren, was ein Austreten von Zellsaft verhindert. Besonders empfindliche Produkte wie Beeren oder Meeresfrüchte profitieren von dieser Methode: Himbeeren behalten ihre Form und Farbe, Garnelen schmecken wie frisch gefangen, und Piccolinis sind nach dem Backen so knusprig wie am ersten Tag.

Ein weiterer Vorteil: Durch die extrem tiefen Temperaturen sättigt sich die Froster-Atmosphäre sofort mit Feuchtigkeit. Das verhindert Austrocknung und sorgt dafür, dass wertvolles Gewicht erhalten bleibt – ein entscheidender Faktor für Produzent:innen.