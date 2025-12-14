Kryogenes Frosten: Wie Lebensmittel ihre Qualität behalten
Zusammenfassung
- Kryogenes Frosten mit Cryogen®-Rapid von Messer Austria ermöglicht besonders schnelles und schonendes Tiefkühlen, wodurch Qualität, Geschmack und Nährstoffe erhalten bleiben.
- Das Verfahren minimiert Austrocknungs- und Tropfverluste (< 1 %) und sorgt für maximale Frische bei Fleisch, Fisch, Backwaren, Obst und Fertiggerichten.
- Cryogen®-Rapid-Anlagen sind flexibel, platzsparend, schnell betriebsbereit und wirtschaftlich effizient im Vergleich zu herkömmlichen Frostsystemen.
Tiefgekühlte Lebensmittel sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Von Fleisch und Fisch über Fertiggerichte bis hin zu Beeren und Backwaren greifen Konsument:innen immer häufiger zu Produkten aus der Tiefkühltruhe. Laut dem Deutschen Tiefkühlinstitut werden in Europa pro Kopf rund 46 Kilogramm Tiefkühlware im Jahr konsumiert – Tendenz steigend. Doch nicht jedes Frostverfahren ist gleich: Entscheidend für Qualität, Geschmack und Nährstoffe ist die Art des Gefrierens. Genau hier setzt Messer Austria mit dem Verfahren Cryogen®-Rapid an, das Lebensmittel besonders schonend und effizient tiefkühlt.
Warum Geschwindigkeit über Qualität entscheidet
Beim Einfrieren zählt jede Sekunde. Wird zu langsam gefrostet, bilden sich große Eiskristalle, die Zellwände zerstören und Fleisch trocken oder Obst matschig werden lassen. Auch das gefürchtete „Gefrierbrand“-Aussehen ist meist Folge einer unsachgemäßen Kühlung. Für Hersteller:innen bedeutet das nicht nur Einbußen bei Geschmack und Textur, sondern auch beim Gewicht: Tropfverluste von bis zu 5 Prozent sind keine Seltenheit.
Mit dem Verfahren Cryogen®-Rapid von Messer Austria wird dieser Effekt verhindert. Flüssiger Stickstoff oder flüssiges Kohlendioxid sorgen für einen Temperatursturz, der so schnell erfolgt, dass sich nur kleinste Eiskristalle bilden. Die Zellstruktur der Lebensmittel bleibt intakt, Nährstoffe werden geschützt und das Produkt behält auch nach dem Auftauen seinen ursprünglichen Charakter.
Das Prinzip: Tiefe Kälte, schonender Prozess
Beim kryogenen Frosten kommt das Lebensmittel direkt mit dem Kältemittel in Kontakt. Dadurch wird die Oberfläche blitzschnell angefroren, was ein Austreten von Zellsaft verhindert. Besonders empfindliche Produkte wie Beeren oder Meeresfrüchte profitieren von dieser Methode: Himbeeren behalten ihre Form und Farbe, Garnelen schmecken wie frisch gefangen, und Piccolinis sind nach dem Backen so knusprig wie am ersten Tag.
Ein weiterer Vorteil: Durch die extrem tiefen Temperaturen sättigt sich die Froster-Atmosphäre sofort mit Feuchtigkeit. Das verhindert Austrocknung und sorgt dafür, dass wertvolles Gewicht erhalten bleibt – ein entscheidender Faktor für Produzent:innen.
Messer Austria: Erfahrung trifft Innovation
Messer Austria blickt auf jahrzehntelanges Know-how im Bereich Lebensmittel-Frosten zurück und hat das Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt. Ob Frostschrank, Langtunnel oder Spiralfroster: Die Cryogen®-Rapid-Anlagen sind flexibel einsetzbar, platzsparend und schnell betriebsbereit. Teure bauliche Maßnahmen entfallen, die Anschaffungskosten sind vergleichsweise gering, und der Wartungsaufwand bleibt überschaubar.
Damit ist kryogenes Frosten nicht nur eine Frage der Qualität, sondern auch der Wirtschaftlichkeit. Unternehmen können flexibel auf Produktionsspitzen reagieren und die Technologie bei Bedarf unkompliziert erweitern.
Ein Verfahren für alle Branchen
Ob in der Fleischverarbeitung, in der Backwarenproduktion oder in der Fertiggerichte-Herstellung: Das Verfahren ist vielseitig einsetzbar und bewährt sich bei allen Produkten, die optisch und geschmacklich überzeugen müssen. Produzent:innen gewinnen dabei nicht nur Sicherheit in der Qualität, sondern auch einen klaren Wettbewerbsvorteil: zufriedene Kund:innen, weniger Retouren und eine effizientere Logistik.
Messer Austria: Ihr Partner für kryogene Gefriertechnik
Die Cryogen®-Rapid-Technologie ist nicht nur effizient, sondern auch flexibel einsetzbar. Ob Frostschrank, Langtunnel oder Spiralfroster: Die Anlagen von Messer Austria lassen sich schnell installieren, sind platzsparend und benötigen keine aufwändigen baulichen Maßnahmen. Zudem sind sie im Vergleich zu konventionellen Systemen günstiger in der Anschaffung und haben einen geringeren Wartungsaufwand.
Unternehmen profitieren so gleich doppelt: durch höhere Produktqualität und durch wirtschaftliche Effizienz.
Vorteile des Cryogen®-Rapid-Verfahrens
- Hohe Qualität der gefrosteten Ware
- Geringe Austrocknungs- und Tropfverluste (< 1 %)
- Niedrige Investitionskosten
- Schnelle Betriebsbereitschaft & einfache Bedienung
- Geringer Platzbedarf & transportable Anlagen
- Flexibel erweiterbar, geringer Wartungsaufwand
- Fleisch & Fleischzubereitungen → saftig & frisch nach dem Auftauen
- Fisch & Schalentiere → unveränderte Textur und Geschmack
- Fertiggerichte → konstante Qualität, auch bei längerer Lagerung
- Backwaren → kein Austrocknen, frischer Geschmack
- Obst, Beeren, Gemüse, Pilze → appetitliches Aussehen, volle Nährstoffe
Fazit: Qualität sichern, Effizienz steigern
Das richtige Frosten ist entscheidend, um Lebensmittel in Top-Qualität vom Produktionsband bis zum Teller zu bringen. Mit dem Cryogen®-Rapid-Verfahren von Messer Austria profitieren Unternehmen von einer Technologie, die sowohl die Frische als auch die Wirtschaftlichkeit sichert.
Ob Fleischbetrieb, Bäckerei oder Hersteller:innen von Fertiggerichten: Wer auf kryogenes Frosten setzt, schützt nicht nur seine Produkte, sondern auch seinen Markenwert.
Jetzt mehr erfahren: www.messer.at