Täglich landen in Österreich enorme Mengen Lebensmittel im Müll – ein Großteil davon wäre allerdings noch genießbar. Der Grund: Sauerstoff, Bakterien und Schimmelpilze greifen die Qualität an. Frisches Fleisch verliert so seine rote Farbe, Obst wird matschig und schrumpelig, Käse trocknet aus, und Fertiggerichte verändern Konsistenz und Geschmack. Gerade in der Lebensmittelbranche ist Frische entscheidend für Umsatz und Kund:innenzufriedenheit. Jede Charge, die vorzeitig verdirbt, bedeutet nicht nur finanzielle Verluste, sondern kann auch das Vertrauen in die Marke nachhaltig beeinträchtigen.

Genau hier kommt das Verfahren der Schutzgasverpackung – auch MAP (Modified Atmosphere Packaging) genannt – von Messer Austria ins Spiel: Anstatt Lebensmittel in normaler Luft zu verpacken, wird die Atmosphäre in der Verpackung gezielt verändert. Durch ein maßgeschneidertes Gasgemisch werden Sauerstoffgehalt, Oxidation und Mikroorganismenwachstum kontrolliert. Das Ergebnis: Produkte bleiben länger frisch, behalten Farbe, Geschmack sowie Nährstoffe und können flexibler gelagert und transportiert werden.

Messer Austria: Der ideale Partner für maßgeschneiderte Gaslösungen Das MAP-Verfahren ist weit mehr als eine Verpackungstechnik – erst das richtige Know-how in der Auswahl und Kombination der Gase macht es zu einem wirksamen Werkzeug für Qualität und Haltbarkeit. Messer Austria begleitet Unternehmen von der Beratung über die Auswahl und Mischung der Gase bis zur Umsetzung in Produktion und Lagerung. Dank umfassender Expertise können Unternehmen die Vorteile von MAP optimal nutzen: längere Haltbarkeit, stabile Qualität, effiziente Logistik und zufriedene Kund:innen. Mit maßgeschneiderten Gaslösungen und persönlicher Beratung stellt Messer Austria sicher, dass jedes Produkt perfekt geschützt wird – vom Fleischbetrieb über die Bäckerei bis hin zu Fertiggerichte-Hersteller:innen.

Wie die richtige Gasmischung Lebensmittel schützt Messer Austria setzt auf vier natürliche Gase, die alle in der Luft vorkommen, jedes mit einer speziellen Aufgabe: Stickstoff (Gourmet N) ist inaktiv und verdrängt den Sauerstoff, wodurch Oxidation verhindert wird. Gleichzeitig wirkt er als Stützgas, sodass die Verpackung ihre Form behält und das Lebensmittel saftig bleibt. Wer schon einmal ein vakuumverpacktes Steak geöffnet hat, kennt das Problem: Die Folie liegt eng an, Flüssigkeit tritt aus, und das Fleisch verliert Saftigkeit. Mit MAP bleibt die Textur erhalten, und das Steak sieht frisch und appetitlich aus.

Kohlendioxid (Gourmet C) ist bakteriostatisch und hemmt das Wachstum von Bakterien und Schimmel. Es löst sich in Flüssigkeit und Fett, senkt den pH-Wert und verlängert so die Haltbarkeit von Fleisch, Käse, Fertiggerichten und Snacks.

Sauerstoff (Gourmet O) sorgt dafür, dass rotes Fleisch seine typische Farbe behält und anaerobe Bakterien gehemmt werden. Bei Obst und Gemüse unterstützt Sauerstoff die natürliche Atmung, was für den Erhalt von Aroma, Textur und Geschmack entscheidend ist.

Argon (Gourmet A) verstärkt die Wirkung von Kohlendioxid und hemmt enzymatische Prozesse. Besonders bei empfindlichen Lebensmitteln wie Nüssen, Snacks oder Käse sorgt Argon dafür, dass Aroma und Konsistenz länger erhalten bleiben. Die Zusammensetzung dieser Gase wird individuell auf jedes Lebensmittel abgestimmt. Meist werden zwei oder mehr Gase kombiniert, um die ideale Atmosphäre für maximale Haltbarkeit und unveränderte Qualität zu schaffen.

Typische Lebensmittel & passende Gaslösungen Frischfleisch: Stickstoff + Kohlendioxid → Farbe, Saftigkeit, mikrobieller Schutz

Stickstoff + Kohlendioxid → Farbe, Saftigkeit, mikrobieller Schutz Geflügel: Kohlendioxid + Stickstoff → Geschmack & Haltbarkeit

Kohlendioxid + Stickstoff → Geschmack & Haltbarkeit Fisch & Meeresfrüchte: Kohlendioxid + Sauerstoff → Frischer Geschmack

Kohlendioxid + Sauerstoff → Frischer Geschmack Obst & Gemüse: Sauerstoff + Stickstoff → Knackigkeit & Aroma

Sauerstoff + Stickstoff → Knackigkeit & Aroma Fertiggerichte & Backwaren: Kohlendioxid + Stickstoff → Form & Geschmack

Käse, Nüsse, Snacks: Argon + Kohlendioxid → Oxidation verzögert, Aroma geschützt Alle Mischungen können maßgeschneidert auf Produkt, Verpackung und Lagerzeit angepasst werden – für maximale Effizienz und Qualitätssicherung.

Vorteile von Schutzgasverpackungen für Unternehmen Verlängerte Haltbarkeit von Lebensmitteln reduziert Verluste und Rückläufer

Produkte behalten Farbe, Aroma und Textur über Transport und Lagerung

Flexible Einsatzmöglichkeiten für Fleisch, Fisch, Obst, Fertigprodukte

Effiziente Logistik, weniger Abfall, höhere Kund:innenzufriedenheit

Maßgeschneiderte Gaslösungen und Beratung durch Messer Austria