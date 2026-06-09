Krankenschwester Alexandra Lafer über modernes Wundmanagement

Vorbeugung und Aufklärung durch Alexandra Lafer

Ein zentrales Anliegen von Alexandra Lafer ist die Aufklärung der Öffentlichkeit über die modernen Möglichkeiten des Wundmanagements. Mit der Eröffnung einer dritten Praxis in Gleisdorf wurde das Versorgungsangebot zuletzt weiter ausgebaut. Viele Patientinnen und Patienten erfahren erst nach langem Leidensweg, dass spezialisierte Wundmanager wie Alexandra Lafer existieren und individuell auf die Bedürfnisse eingehen können. Auch die Rezeptierung von Verbandstoffen über die Krankenkasse ist oft wenig bekannt, obwohl hier große Kostenübernahmen möglich sind. Lafer sieht sich in einer Schnittstellenfunktion: als Bindeglied zwischen Patient, Medizinern, System und Angehörigen. Den langfristigen gesellschaftlichen Auftrag erkennt sie in einer nachhaltigen Bildungsarbeit, damit weniger Menschen lange an chronischen Wunden leiden und Lebensqualität zurückgewinnen können.

Mehr Informationen oder Terminvereinbarungen finden sich unter www.verbandwechsel.at