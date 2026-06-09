Krankenschwester Alexandra Lafer über modernes Wundmanagement
Im Gesundheitswesen wächst die Bedeutung spezialisierter Versorgung deutlich, vor allem im Alltag. Alexandra Lafer nimmt in diesem Wandel eine Vorreiterrolle ein: Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie zertifizierte Wundmanagerin aus Graz steht für moderne Wundpflege, die alltagstaugliche Betreuung und technologische Innovation verbindet. Mit mittlerweile drei Praxen für Wundmanagement in der Steiermark, darunter einem neuen Standort in Gleisdorf, bietet sie spezialisierte Versorgung für Menschen mit chronischen und schwer heilenden Wunden. Im Mittelpunkt stehen dabei individuelle Versorgung, die Einbindung von Angehörigen und der gezielte Einsatz moderner Methoden im Rahmen des professionellen Wundmanagements.
Individuelle Versorgung bei chronischen Wunden
Die zunehmende Zahl chronischer Wunden in einer alternden Gesellschaft stellt das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen. Alexandra Lafer begegnet diesen Anforderungen mit einem individuellen Versorgungskonzept. Als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin mit Spezialisierung im Wundmanagement übernimmt Alexandra Lafer die fachgerechte Einschätzung von Wundsituationen, die Planung pflegerischer Maßnahmen sowie die laufende Verlaufsdokumentation. Sie bietet nicht nur professionelle Wundversorgung vor Ort, sondern schult auch Angehörige gezielt, damit diese selbstständig Verbandwechsel durchführen und Warnzeichen frühzeitig erkennen können. Diese partizipative Herangehensweise soll Patienten von einer passiven Rolle in die aktive Mitgestaltung führen, was den gesamten Prozess erleichtern kann. Unterstützt wird die Arbeit durch anerkannte Technologien wie Laser, Kaltplasma oder die moderne VAC-Therapie, die in der Praxis von Lafer gezielt eingesetzt werden.
Systementlastung durch Wissenstransfer und Angehörigen-Schulung
Die Entlastung des Gesundheitssystems beginnt für Alexandra Lafer bereits im Kleinen: Mit verständlichen Schulungen werden Angehörige befähigt, grundlegende Aufgaben der Wundpflege selbst unterstützen zu können. Hausärzte, deren Zeitressourcen limitiert sind, und die klassische Hauskrankenpflege stoßen bei komplexen Wundsituationen oft an Grenzen. Das gezielte Coaching in Alexandra Lafers Praxis bewirkt, dass sich Pflegekompetenz in Familien nachhaltig etabliert. Verbandsstoffe werden zentral beschafft und mit Fokus auf Wirksamkeit und Kostenübernahme ausgewählt, auch das schützt vor Überforderung und unüberlegten Ausgaben.
Moderne Technologien für bessere Lebensqualität bei chronischen Wunden
In ihren Praxen sowie bei Hausbesuchen steht Alexandra Lafer konsequent für einen technologiegestützten und zugleich empathischen Behandlungsstil. Der Einsatz von zertifizierten Lasern und Kaltplasma eröffnet neue Möglichkeiten in der lokalen Behandlung von Wunden, was bei der lokalen Wundversorgung zusätzlich unterstützen kann. In besonders schwierigen Fällen werden innovative Verbandsstoffe oder die Vakuumtherapie (VAC) genutzt, deren richtige Anwendung ebenso kritisch ist wie die kontinuierliche Anpassung an den individuellen Verlauf. Als zertifizierte Wundmanagerin betont Lafer dabei den Wert des Dialogs mit den Betroffenen, um Therapieentscheidungen nachvollziehbar und transparent zu gestalten.
Vorbeugung und Aufklärung durch Alexandra Lafer
Ein zentrales Anliegen von Alexandra Lafer ist die Aufklärung der Öffentlichkeit über die modernen Möglichkeiten des Wundmanagements. Mit der Eröffnung einer dritten Praxis in Gleisdorf wurde das Versorgungsangebot zuletzt weiter ausgebaut. Viele Patientinnen und Patienten erfahren erst nach langem Leidensweg, dass spezialisierte Wundmanager wie Alexandra Lafer existieren und individuell auf die Bedürfnisse eingehen können. Auch die Rezeptierung von Verbandstoffen über die Krankenkasse ist oft wenig bekannt, obwohl hier große Kostenübernahmen möglich sind. Lafer sieht sich in einer Schnittstellenfunktion: als Bindeglied zwischen Patient, Medizinern, System und Angehörigen. Den langfristigen gesellschaftlichen Auftrag erkennt sie in einer nachhaltigen Bildungsarbeit, damit weniger Menschen lange an chronischen Wunden leiden und Lebensqualität zurückgewinnen können.
Mehr Informationen oder Terminvereinbarungen finden sich unter www.verbandwechsel.at
Hinweis: Wundmanagement erfolgt ergänzend zur ärztlichen Betreuung und wird individuell an die medizinischen Vorgaben angepasst.
Alexandra Lafer
Selbständige Krankenschwester
Flöcking 30, 8200 Gleisdorf
Ordination: Kalvariengürtel 67, 8020 Graz
Tel.: 031667343443
E-Mail: alexandra.lafer@verbandwechsel.at
Website: www.verbandwechsel.at
Website: praxisentero.at/praxis/wundpflege-und-verbandwechsel/