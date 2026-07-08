„Kooperative Lösungen sind die besten“

Rund 48 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher können eine Immobilie ihr Eigen nennen: Davon waren nach Angaben der Statistik Austria rund 36 Prozent stolze Besitzer eines Eigenheims, knapp zwölf Prozent einer Eigentumswohnung. Meist wird das Eigenheim gehegt und gepflegt, nur in einem Punkt sind Eigentümer häufig nachlässig: Nämlich dann, wenn es darum geht, rechtzeitig die Weichen dafür zu stellen, wer die Immobilie nach dem Tod des bisherigen Eigentümers erbt. Und das kann, wie der Wiener Notar Alexander Winkler weiß, im schlimmsten Fall zur Versteigerung führen.

Aktuell werden in Österreich Vermögen von rund 21 Milliarden Euro vererbt, bis 2050 wird das Erbvolumen laut Prognosen wegen des Ablebens geburtenstarker Jahrgänge auf rund 40 Milliarden Euro steigen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dabei auch eine Immobilie vererbt wird, ist hoch. Worauf sollten Erblasser in diesem Fall denken?

Alexander Winkler: Wer eine Immobilie vererben will, sollte, wie generell beim Thema Erbschaft, an eine gute Planung denken. Das heißt, man findet noch zu Lebzeiten eine Lösung, und zwar idealerweise nicht autoritär, sondern kooperativ. Dann ist die Lösung nämlich auch gut, weil sich alle darin wieder finden. Damit ist die Chance, dass der Familienfrieden gewahrt wird, groß.

Gibt es beim Vererben von Immobilien so viele Herausforderungen?

Es gibt einige. Vielfach nicht bekannt ist die Tatsache, dass bei einer Eigentumswohnung nicht mehr als zwei Personen gleichzeitig Eigentümer:in sein dürfen. Das wird dann schwierig, wenn jemand drei Kinder und kein Testament hat. Die gesetzlichen Erbfolge sieht in diesem Fall für jedes Kind einen Drittelanteil vor, das Wohnungseigentumsgesetz lässt dies aber nicht zu. In diesem Fall müssen also die Kinder eine gesetzeskonforme Lösung finden. Das heißt, sie müssen sich darauf einigen, wer die Wohnung erhält und wer verzichtet. Oder darauf, dass die Wohnung im Verlassenschaftsverfahren verkauft und der Verkaufserlös auf die Erb:innen aufgeteilt wird. Ziel ist auf jeden Fall eine gemeinsame Lösung.

Und wenn diese nicht gefunden wird?

Dann endet das entweder in einem Prozess oder die Wohnung wird vom Gericht im Verlassenschaftsverfahren versteigert – das sollte vermieden werden.

Müssen jene Erb:innen, die auf die Wohnung verzichten, ausgezahlt werden?

Das kommt auf die getroffene Vereinbarung an. Volljährige und eigenberechtigte Erben können auf Ansprüche verzichten, müssen das aber nicht.

Wie ist die Situation bei Häusern oder Grundstücken?

Sowohl ein Haus als auch ein Grundstück kann mehr als drei Eigentümer:innen haben. Eines sollte man dabei allerdings bedenken: Gemeinsames Eigentum birgt Konfliktpotenzial.