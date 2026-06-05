Kinderschutzkonzepte: Was Schulen vom Verein Kinderbüro lernen

Kinderbüro fördert Kinderrechte und Beteiligung seit 1992

Kinderschutzkonzepte sind mehr als ein verpflichtendes Dokument: Sie signalisieren eine Haltung, die das Recht auf Schutz, Bildung und Beteiligung lebendig macht. In Österreich fungiert der Kinderbüro – Verein zur Förderung der Kinderrechte seit 1992 als Impulsgeber und Begleiter für Schulen, Gemeinden und Initiativen, die auf nachhaltige und wirksame Schutzstrukturen setzen möchten. So wird der Aufbau einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft zur gemeinsamen Aufgabe von Pädagoginnen, Eltern und Kindern selbst.

Einen Überblick über aktuelle Praxisprojekte, Beratungsangebote und weitere Hintergründe liefert www.kinderbuero.at.