Wo die Fledermaus flattert

"LichtStrauss"

Ein Licht- und Medienkunstwerk im Stadtpark von Victoria Coeln

Licht und Kunst haben seit jeher die Kraft, Verbindungen zwischen der Vergangenheit und Zukunft offenzulegen und neu zu formatieren. Diese beiden Medien führt die österreichische Licht- und Medienkünstlerin Victoria Coeln in einer aus ihrer künstlerischen Praxis hervorgehenden Sprache zusammen: eine Ausdrucksweise an der Schnittstelle des Sichtbaren und des Unsichtbaren. Sie ist bekannt von den „Wiener Lichtblicken“ und hat in der Vergangenheit schon das Michaeler- und das Heldentor in Licht getaucht (letzteres 2016 in Stacheldraht gekleidet). Sie realisierte Lichtprojekte u. a. in Ephesos, in Zypern und in Halle an einem Ort, der zugleich Gefängnis und Welterbestätte ist. „Ich suche nach Orten, an denen sich die Zivilgesellschaft verändert“, sagte Coeln im Presse-Interview. „Wo sind die Umbrüche der Gesellschaft, was passiert da überhaupt? So versuche ich, etwas mehr über die Menschen zu verstehen. Wir sind ja so eine seltsame Spezies.“ In „LichtStrauss“ inszeniert sie die weitläufige Parklandschaft des Stadtparks als intermediale Weltbühne für alle – ein begehbares Lichtkunstwerk, inspiriert von mutigen, entscheidungsfreudigen Frauen aus Strauss’ Operetten. Die Akteurinnen sind profilierte Frauen aus unserer Gegenwart, die in einer persönlichen, charakteristischen Weise in der Öffentlichkeit performen wollten. Gefilmt in Coelns Studio und transformiert in virtuelle „Personas“, bewohnen sie speziell für sie geschaffene Lichthabitate, sogenannte Chromotope. Zu erleben sind intermediale Performances und ein Suchspiel, das die Frage nach der politischen Geschichte der Frau und ihrer Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit aufwirft.

Ab 21. März 2025, Eröffnung: 17 Uhr im Gartenbaukino mit anschließender performativer Kundgebung im Stadtpark.