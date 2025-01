Strauss-Operette sich wer kann

Inspiriert von Jacques Offenbachs Operetten, begann auch Johann Strauss (1825 – 1899) mit der Komposition „Komischer Opern“, wie er selbst sie nannte. 1874 wurde „Die Fledermaus“ im Theater an der Wien uraufgeführt und 1894 ins Repertoire der heutigen Wiener Staatsoper aufgenommen. Sie ist die einzige Operette, die dort bis heute gespielt wird.

„Operette ist für mich eine der Königsklassen und mitunter noch viel schwieriger zu dirigieren und gut zu machen als etwa eine ,Salome’, weil die Bögen ganz andere sind, in denen sich gewisse Übergänge und Tempi gestalten und weil fast kein Takt dem anderen gleicht“, sagt Patrick Hahn.

Der gebürtige Grazer und Shooting-Star, Jahrgang 1995, der als humorvoller Chansonnier unter anderem auch Klassiker von Georg Kreisler neu interpretierte, wird bei einer konzertanten Aufführung der selten gespielten Strauss-Operette „Der Karneval in Rom“ am 22. Februar (19 Uhr) im Theater an der Wien am Pult der Wiener Symphoniker stehen.

Der Cast, unter anderen mit Miriam Kutrowatz und Benjamin Bruns, war „großteils die Wunschbesetzung von Anfang an“, so Hahn. Und Nikolaus Habjan erzählt mit seiner Puppe am Uraufführungsort mit Augenzwinkern die abenteuerliche und genderverwirrte Liebesgeschichte aus dem karnevalesken Künstlermilieu in einer Koproduktion von Johann Strauss 2025 Wien und Aalto- Musiktheater Essen, wo sie im März zu hören ist. Patrick Hahns Erfahrung ist, dass „Johann Strauss vor allem auch den Musikern in den Orchestern selbst viel Freude macht, weil es Gute-Laune-Musik ist – und zwar eine gut gemachte, sauber komponierte und keine billige Unterhaltungsmusik“.