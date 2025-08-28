Magie, Manege und Musik: Cagliostro im Zirkuszelt

„So etwas habe ich in der Form noch nicht gesehen und noch nie gemacht“, sagt Michael Schachermaier im KURIER-Gespräch. Was ist die Herausforderung für den Regisseur bei „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“? „Die Leute zum Staunen zu bringen, ist jetzt quasi unsere Arbeit.“

Musiktheater, Artistik und Schauspiel „in einer sehr mutigen und sehr spannenden Verschränkung von ganz unterschiedlichen Kunstformen zusammenzubringen und eine Geschichte mit vielen Identifikationsfiguren zu erzählen, die ein breites Publikumsspektrum erreicht.

„Mit Cast mega-happy“

„Ich muss vor einer Regie-Arbeit immer erst sehen, was ein Stück mit mir macht. Ich prüfe zuerst die Bilder, die sich einstellen. Es muss etwas zünden“, sagt Schachermaier. „Also bei ,Cagliostro’ hat die Rakete sofort gezündet. Das Projekt hat mich sofort gefangen genommen.“

„Die ursprüngliche Idee war, dem Cirque de Soleil etwas Wienerisches entgegenzusetzen“, sagt der Intendant von Johann Strauss 2025 Wien Roland Geyer über die familienfreundliche Show für Jung (ab 8 Jahre) und Alt auf Basis des Strauss-Bühnenwerkes „Cagliostro in Wien“ (1875).

Genreübergreifendes Musikspektakel

Dabei wird der Klassiker rund um die einst populäre Figur des italienischen Alchemisten, Okkultisten und Abenteurers des 18. Jahrhunderts, der für seine dubiosen Praktiken und seine Rolle in verschiedenen Skandalen bekannt ist, neu erfunden. Autor Thomas Brezina hebt den Stoff ins Heute – mit einer Geschichte voller Träume, Täuschungen und dem Glauben an das große Glück.

Und die Musik? Sie ist vertraut und doch überraschend frisch. Johnny Bertl hat 30 Pop-Songs komponiert und arrangiert – ausschließlich auf Grundlage echter Strauss-Melodien wie der „Tritsch-Tratsch-Polka“, „Donauwalzer“, „Annen-Polka“, „Leichtes Blut“ u. a. „Es ist eine Mischung aus ein bisschen Operette, ein bisschen Pop und Musical und ein bisschen Zirkusmusik“, so Geyer.

Wobei die Show mit fünf großen Zirkus-Acts mit dem Original-„Cagliostro“ nicht mehr viel zu tun hat. Geyer: „Mich haben das Stück und die historische aber heute vollkommen vergessene Figur des Cagliostro – einem Casanova, Rattenfänger, Scharlatan, Wunderheiler, Magier und Heiratsschwindler – sehr fasziniert.“

Schachermaier ist mit dem Cast „wirklich mega- happy“ und der Intendant „stolz auf die Top-Besetzung“, u. a . mit Thomas Borchert in der Titelrolle, Eva Maria Marold in der neu dazu erfundenen Rolle der Zirkusdirektorin und dem Clown Oriol Boixader, der seit einem halben Jahrhundert Menschen weltweit zum Lachen bringt: „Wir wollen Gefühle vermitteln, Poesie. Für viele ältere Menschen ist es auch eine Reise in ihre Kindheit.“