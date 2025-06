Sommertage zum Flanieren, Gustieren, Hören und Sehen

„Ein Abend voll zeitgenössischer Perspektiven auf den Soundtrack unserer Zeit – kraftvoll, verspielt und überraschend aktuell“ ist angekündigt. Vom Amphitheater im Lebensbaumkreis Am Himmel aus oder auf der Wiese sitzend, kann man mit Johann Strauss einen (Aus-)Blick auf Gegenwart und Zukunft werfen. Open-Air-Konzert Die Eröffnung des Fests „Am Himmel“ am 2. August (19 Uhr) überschreitet abseits der gängigen Strauss-Klischees mit Virtuosität und Spielfreude die Grenzen von Genres und Zuordnungen. Das Hip-Hop-Duo EsRap interpretiert mit dem in Wien lebenden italienischen Pianisten Marino Formenti Texte der Wiener Operette neu. Auf Mandola und Cello spielen BartolomeyBittmann wuchtig-rockige Stücke bis hin zu Strauss-Miniaturen, und der Schmusechor vertanzt seine queer- feministische Version des Donauwalzers. All diese Künstler*innen bieten zeitgenössische Perspektiven und spüren dem vielfältigen Soundtrack unserer Zeit nach – einer Zeit, die in ihren gesellschaftlichen Umbrüchen, Themen und Abgründen jener von Strauss ähnlicher ist, als es scheint.

Wann & Wo Samstag, 02.08.2025 (19 Uhr), Open-Air-Konzert im Amphitheater Am Himmel: Strauss trifft auf Hip-Hop, Rock, Operette und queere Choreografie

Klangpfad Der zweite Tag von „Strauss mit Aussicht“ für die ganze Familie am Sonntag, den 3. August ist eine zeitgenössische Hommage unterschiedlichster Stilrichtungen an Johann Strauss. Sie beginnt – ganz im Sinn von Peter Alexanders Schlagerhit „Ich muss wieder einmal in Grinzing sein“ – mit einer musikalisch begleiteten Wanderung. Von Grinzing führt – musikalisch begleitet – ein einstündiger Spaziergang auf dem Paula-Wessely-Weg zum Himmel – mit neun kurzen Uraufführungen von Wiener Lied über Jazz bis zu Neuer Musik und Elektronik entlang der Route. Komponist:innen der Austrian Composers Association interpretieren Strauss zeitgenössisch, von Wiener Lied bis Elektronik. Für das Finale ist eine große Improvisation auf der Bühne Am Himmel geplant. Mit dabei sind neben Mia Zabelka (künstlerische Leitung) u. a. Flora Geißelbrecht, Jakob Gruchmann und Sainko Namtchylak. KulturPicknick Die musikalische Wanderung mündet dann zu Mittag in das stimmungsvolle Ö1 KulturPicknick (13 Uhr) am Lebensbaumkreis Am Himmel mit einem bunten Reigen aus Pop-up-Konzerten, künstlerischen Interventionen, Konzerten, Kabarett und Kinderprogramm unter freiem Himmel, u. a. mit Viktor Gernot, Marina & The Kats, RSO Livestream Ensemble und dem Quartett Stippich & Uhler :: Bravour Schrammeln.

Wann & Wo Sonntag, 3.08.2025; 9 Uhr – Start Klangpfad (Peter-Alexander-Platz, 1190 Wien); 13 Uhr – Picknick im Lebensbaumkreis Am Himmel

© HERWIG PRAMMER Mit Blick auf Wien von oben – die Stadt schwebend erleben im Rückspiegel und als Utopie.

300 Jahre Stadtgeschichte in Episoden mit Strauss im Riesenrad Claudia Seigmann und Markus Zett haben ein musikalisch u. a. mit einer „Strohgeige“ sparsam illustriertes Beziehungsgeflecht aus Ideensplittern und Gedankensprüngen entwickelt. Kopfkino als eine Mischkulanz aus Fakt und Klischee, Traum und Wirklichkeit, Figuren und Stimmen. Erzählt wird in 75 Minuten „eine große Geschichte in vier Miniaturen“, zum Teil bewusst spekulativ. Entschleunigt führt die Reise in verschiedenen Waggons durch drei Jahrhunderte Stadtgeschichte mit Blick zurück, als gleichzeitig mit der Ära der Dampfmaschinen die Industrialisierung begann und im Dianabad 1867 der „Donauwalzer“ uraufgeführt wurde. Außerdem schweift der Blick zu den Ziegelfabriken am Wienerberg, zum Ringstraßen-Bau, zu Ölpreiskrise und „Energieferien“ 1973, zum Konsumzeitalter, zur Klimakrise bis zu Utopien.

Wann & Wo Bis Dezember einmal monatlich: Sonntag, 13.07., 10.08. , 14.09., 12.10., 9.11. und 14.12.2025 (14.30 u. 16.30 Uhr), Riesenrad, Treffpunkt im Foyer; Karten um 39 € ausschließlich online unter johannstrauss2025.at.

© ENRIQUE MANZANO Kinder- und Jugendorchester zu Gast im Rathauspark.

Strauss traditionell und interkulturell „Summa Cum Strauss“ ist ein interkultureller Special Event: Und das Summa Cum Laude (SCL) International Youth Music Festival Europas größtes Festival für junge Orchester, Chöre und Bands aus aller Welt. Es bietet jedes Jahr Anfang Juli in Wien aufstrebenden Talenten der Klassik eine Bühne. Heuer bringt es gemeinsam mit Johann Strauss 2025 Wien zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs fast ein Dutzend Jugendorchester aus der ganzen Welt zusammen, die im Wiener Rathauspark Strauss-Werke in klassischen wie teils neuen Arrangements präsentieren. Zu erleben ist dabei, wie junge Talente die wienerischsten aller Walzerklänge in einem globalen, musikalischen Spektakel zum Leben erwecken. Ein Abend, bei dem Strauss’ Werke in frischen und zum Teil ungewöhnlichen Arrangements erklingen.

Wann & Wo 5.07.2025 (18 Uhr), Wiener Rathauspark, freier Eintritt

© FRANZI KREIS Alles Walzer? Wer tanzt da mit wem und wie?

Strauss ist Pop Johann Strauss, bearbeitet vom Komponisten Wolfgang Mitterer, ist der Ausgangspunkt eines Tanzstücks, in dem fünf Tänzer*innen mit Eva-Maria Schaller und Mitterer in eine fröhliche Apokalypse eintauchen. Strauss ist Pop, doch der ins Absurde gesteigerte Rausch aus Walzer, Polka und Mazurka kratzt gehörig an der Oberfläche einer bürgerlichen Gesellschaft, deren Motto bis heute lautet: „Glücklich ist, wer vergisst...“

Wann & Wo 25. und 27.07.2025 (20 Uhr); Odeon, Karten ab 20 €, Infos & Tickets: johannstrauss2025.at und impulstanz.com

© TOM WEILGUNY Ein inspirierendes Spiel, spannend und informativ.

„Schatten des Zweifels – Im Kopf des Genies“ Spielerisch nähert sich Deborah Sengl mit Time-Busters Strauss’ Leben und Werk: Schwarz-Weiß-Grafiken und Spiegelelemente dominieren ihren Escape Room für zwei bis sechs Personen pro Durchgang. Eine Reihe von Dioramen mit Statuetten oder Illustrationen, die im Verlauf auftauchen und um die sich einige der kniffligen Aufgaben drehen, bieten Bezüge zur Biografie von Strauss – etwa zur Kindheit mit dem übermächtigen Vater, zur politischen Haltung und zu einer unglücklichen Liebe. Wobei: Ein Strauss-Kenner muss man nicht sein, um die Rätsel zu lösen.

Wann & Wo Täglich bis 31.12. für Familienausflüge und musikaffine Escape Room Fans (ab 14 J.); MuseumsQuartier, Zugang 7., Breite Gasse Infos: johannstrauss2025.at