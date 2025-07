„Die Frauenfiguren bei Strauss sind unglaublich stark und klug“

Ein Spiel um Liebe, Identität und gesellschaftliche Rollenbilder zur Zeit des Wiener Kongresses kommt ins Schlosstheater Schönbrunn: Und die Handlung des dritten Akts von „Wiener Blut“ spielt praktisch gleich um die Ecke in Hietzing. „Das Stück fühlt sich für mich wie eine sehr gut konstruierte Operette an“, sagt Nikolaus Habjan, der das nach dem Tod des Walzerkönigs 1899 zusammengestellte Best-of an Strauss-Melodien für das Festjahr Johann Strauss 2025 neu inszeniert.

Puppe in kleiner Rolle

„Ich finde das Libretto gut. Handlung und Dynamik sind gut. Besonders spannend finde ich die Figuren. Wie die Charaktere gezeichnet sind. Die Frauenfiguren sind unglaublich stark und klug. Auch das hat mir an Strauss immer gefallen.“ Setzt Habjan diesmal auch eine seiner Puppen ein? „Wenn ja, dann wird sie nur eine kleine, aber sehr interessante Rolle spielen“, verrät der 37-Jährige im Festival-Podcast „Strauss aufs Ohr“.

Gut geprobte Dialoge

Wichtiger seien ihm bei „Wiener Blut“ wirklich „gute Sänger und vor allem Schauspieler“, so Habjan, der „eine sehr beschwingte und genaue Personenregie“ führen will. „Ich glaube, die Operette stirbt nicht an einer mittelmäßig musizierten Musik, sondern sie stirbt an schlecht geprobten Dialogen. Das ist immer das Todesurteil.“

„Nur mit gut gemachten Dialogen, die mitreißen und nicht zu lang sind, funktioniert’s. Die Operette muss man wie ein Theaterstück behandeln. Letztendlich wird es dann ein Musiktheater.“ Im Vorjahr wurde Habjan für „La Pericole“ von Jacques Offenbach am Theater an der Wien mit dem österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet.

Von dieser Produktion gibt es jetzt ein Wiedersehen mit „zwei wunderbaren Kollegen“: Alexander Strömer als Fürst von Ypsheim-Gindelbach und Boris Eder in der Rolle des Josef.

Wie Komik entsteht

Und die Sopranistin Nikola Hillebrand ist „mit ihrer tollen Bühnenpräsenz und ihrer wunderbaren Stimme“ als Gräfin Zedlau „eine Traumbesetzung“, schwärmt der Mann am Regiepult. Operette muss lustig sein. Aber die große Kunst in der Operette oder überhaupt in der Komödie ist der Kontrast: Wenn sich die Figuren ernst nehmen.

„Es gibt nichts Lustigeres in der Realität, aber auch im Theater, wenn sich jemand zu ernst nimmt. Und wenn jemand nicht über sich lachen kann, entsteht eine unglaubliche Komik“, so Habjan im Podcast-Interview. Es sei auch reizvoll zu wissen, „dass man sich, wenn man aus dem Schlosstheater herauskommt, im Grunde genau dort befindet, wo diese Operette gerade zu Ende ging. Wo man mit den Klängen dieses berühmten Walzers ,Wiener Blut’ aus der Geschichte rausgelassen wurde und hoffentlich viele Fragen an sich selbst hat. Dass man auf eine schöne Art auch ein bisschen Teil dieser Geschichte wurde.“