Ein Loblied auf die Sinnesfreude

Bis dem 60-Jährigen klar wurde, „dass man das in Sachsen spielende Original in den Wiener Wald verlegen muss“. Dass man daraus eine „wunderschöne Heimatfilmgeschichte der 50er-Jahre“ machen kann. Und das ziemlich aktuell. „Jeder will etwas anderes. Die Amtsfrau, eine Grüne, gelangweilt und spießig, flüchtet sich in die Natur“, so Köpplinger im Ö1 Klassik-Treffpunkt. „Ihr Mann, der Amtsmann Heffele (Robert Meyer), leitet in meiner Fassung den christlich-bürgerlichen Dilettanten-Theaterverein und plant immer Shakespeare-Aufführungen, um sich irgendwie abzulenken... “ So wird aus der Operette eine rasante Screwball-Comedy mit toller Musik.

Als Gastspiel des Staatstheaters am Gärtnerplatz in München ist „Waldmeister“, neu inszeniert von Josef E. Köpplinger, im MuseumsQuartier, Halle E, zu erleben. Der gebürtige Niederösterreicher ließ sich von Roland Geyer, Intendant des Festjahres Johann Strauss 2025 Wien, überzeugen: „Leicht war’s nicht. Ich kannte zwar das Stück und die Feydeau oder Labiche ähnliche Komödiensituation. Aber nachdem ich das Libretto gelesen hatte, wollte ich den Auftrag zurückgeben. Die Muse hat mich nicht und nicht geküsst.“

Es beginnt mit einem Ausflug ins Grüne: Eine Gruppe lebenslustiger junger Leute, angeführt von der Sängerin Pauline, flüchtet vor einem Unwetter in die „Waldmühle“. Als der strenge Oberforstrat Tymoleon auftaucht, um seine Schüler beim unerlaubten Ausflug zu erwischen, hält er Pauline für die Müllerin und lässt sich gern von ihr bezirzen. Dabei ist Tymoleon mit der schönen Freda verlobt. In die hat sich auch der junge Botho verliebt. Deshalb packt er natürlich die Gelegenheit beim Schopf, Tymoleon bloßzustellen – mithilfe des Botanikprofessors Erasmus Müller, der angereist ist, um den von Fredas Mutter Malvine angeblich entdeckten „schwarzen Waldmeister“ zu begutachten.

Eine Liebes- und Verwechslungsgeschichte, die nach einigen Wirrungen und Skandalen ein Happy End hat. Eine Waldmeisterbowle spielt eine wichtige Rolle. Und durch die Wirkung des Alkohols finden sich am Schluss die richtigen Paare... „Waldmeister“, die am 4. Dezember 1895 im Theater an der Wien uraufgeführte Operette von Johann Strauss, erinnert entfernt an das vorherrschende Durcheinander in „Die Fledermaus“.

Simonida Selimovićs hinterfragt in einer radikalen Neuinterpretation von Strauss’ Operettenhit die Stereotype des Originals und macht in einer alternativen Erzählung verdrängte Realitäten sichtbar. Regisseur Alireza Daryanavard beleuchtet gesellschaftliche Machtverhältnisse und die Kontinuität von Diskriminierung.

© Parlaphone Ltd by Simon Fowler

„Feuer, Lebenslust …“

Sie war Johann Strauss’ erste Rosalinde in der „Fledermaus“ und galt als „die Königin der Operette“: Marie Geistinger (1836 – 1903), die erste Direktorin des Theaters an der Wien und damals die berühmteste deutschsprachige Operettendiva, hat maßgeblich zum erfolgreichen Start von Strauss als Operettenkomponist beigetragen. Für sie schrieb er die Hauptpartien seiner ersten vier Bühnenstücke. Sie garantierte ihm ein volles Haus und internationales Interesse. Bei „Feuer, Lebenslust …“ wird Diana Damrau, Strauss-Fan seit frühesten Sängertagen, am 7. Mai in einer Operettengala auf der Bühne im Musikverein „die funkelnden Sopranpartien von Marie Geistinger zum Leben erwecken, so wie sie zum ersten Mal in Strauss' frühesten Operetten zu hören waren“.

Am Programm stehen u. a. „In den Harem“ aus „Indigo und die 40 Räuber“, „Versteh ich noch nicht die Farben zu mischen“ aus „Der Karneval in Rom“, „Was er alles durchgemacht“ aus „Cagliostro in Wien“ und „Klänge der Heimat“ aus „Die Fledermaus“.

„Mit Power präsent“

Operette ist für die Damrau „die umfassendste Form des Musiktheaters, weil alle Talente gefordert sind. Die knackigen Dialoge, da muss alles stimmen, wir müssen mit Power präsent sein, singen, tanzen und spielen in gleichem Maße. Und: Operette hat doch schon immer etwas Anrüchiges. Das war das Kabarett des Musiktheaters, denken Sie an den Frosch in der,Fledermaus’.“ Schauspieler Michael Dangl verkörpert Theaterdirektor Steininger und wird Geistinger (Damrau) in kleinen Szenen moderierend gegenüberstehen. Unter der Leitung von Ernst Theis spielt das Orchester Akademie für Alte Musik Berlin. Diana Damrau: „Das ist Operette, wie sie sein sollte: voller Geschichtenerzählen, Witz und Wiener Schmäh!“

Am 7. Mai 2025 (19.30 Uhr) im Musikverein, Großer Saal