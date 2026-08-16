Jetzt nachhaltige Projekte für die Flughafenregion einreichen

Ideen, die in der Region wirken

Gute Ideen können die Zukunft einer gesamten Region prägen. Der Umweltfonds – Fonds zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Region rund um den Flughafen Wien – startet deshalb einen neuen Förderaufruf. Gesucht werden Projekte, die Umwelt, Forschung und Lebensqualität nachhaltig stärken und der Allgemeinheit zugutekommen.

Der Aufruf richtet sich an Gemeinden, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Vereine, Unternehmen und Privatpersonen. Das Spektrum ist breit: Förderfähig sind unter anderem soziale Projekte, Jugend- und Sportinitiativen sowie Maßnahmen für Tier-, Natur- und Umweltschutz.

Umweltbelastungen erforschen, Lösungen entwickeln

Auch wissenschaftliche Projekte sind gefragt. Unterstützt werden Vorhaben, die Umweltbelastungen im Zusammenhang mit dem Flugbetrieb untersuchen oder Maßnahmen zur Reduktion der damit verbundenen Emissionen und Immissionen entwickeln. Entscheidend ist, dass die Projekte einen nachhaltigen, gemeinnützigen oder mildtätigen Beitrag für die Flughafenregion leisten.

Bis 2. November 2026 einreichen

Projektideen können bis 2. November 2026 eingebracht werden. Die detaillierten Förderrichtlinien, Einreichformulare und weitere Informationen stehen unter www.umweltfonds.at zur Verfügung. Die Einreichung erfolgt mit einer Projektbeschreibung an den Vorstandsvorsitzenden des Umweltfonds, Dr. Wolfgang Kretschmer, unter office@kretschmer.cc.

Der Umweltfonds wurde 2005 als Ergebnis des Mediationsverfahrens gegründet. Finanziert aus flugverkehrsbezogenen Erlösen der Flughafen Wien AG, ermöglicht er ökologische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Projekte mit Mehrwert für die Menschen in der Region.

Jetzt Projektidee einreichen!

Ob aus Gemeinde, Forschung, Verein, Unternehmen oder privater Initiative: Nutzen Sie die Chance, die nachhaltige Entwicklung der Flughafenregion mitzugestalten. Informieren Sie sich jetzt auf www.umweltfonds.at und reichen Sie Ihr Projekt bis 2. November 2026 ein.