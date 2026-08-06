Innere Stabilität statt Selbstzweifel: Praxistipps von Heide Pötz

Viele Frauen funktionieren nach außen scheinbar mühelos. Sie kümmern sich um Familie, Beruf und andere Menschen, sind verlässlich und engagiert. Gleichzeitig geraten sie innerlich immer wieder ins Wanken, wenn Kritik, Konflikte oder hohe Erwartungen auf sie einwirken. Die eigenen Bedürfnisse rücken dabei oft in den Hintergrund. Die Grazer Transformations-Trainerin Heide Pötz begleitet Frauen dabei, mehr innere Stabilität und Sicherheit zu entwickeln. In ihrer Arbeit verbindet sie emotionale Prozessbegleitung mit körperorientierten Methoden und alltagstauglichen Übungen. Ziel ist es, die eigene Wahrnehmung ernst zu nehmen, klarer für sich einzustehen und auch in herausfordernden Situationen mit sich selbst verbunden zu bleiben.

Drei Impulse für mehr innere Stabilität 1. Nicht jede Emotion braucht sofort eine Lösung Viele Menschen versuchen unangenehme Gefühle möglichst schnell wegzubekommen. Hilfreicher ist es oft, kurz innezuhalten und wahrzunehmen, was gerade tatsächlich da ist. Allein dadurch entsteht häufig mehr innere Ruhe. 2. Die eigenen Bedürfnisse ernst nehmen Wer ständig für andere da ist und die eigenen Grenzen ignoriert, verliert langfristig den Kontakt zu sich selbst. Innere Stabilität wächst dort, wo Frauen lernen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und ihnen Raum zu geben. 3. Auf Körpersignale achten Der Körper sendet oft früh Signale, wenn etwas zu viel wird. Wer diese wahrnimmt, kann rechtzeitig für sich sorgen.

Heide Pötz: Die Verbindung von Körperarbeit und emotionaler Stabilisierung Die zentralen Anliegen vieler Frauen drehen sich heute um Sicherheit, Selbstbestimmung und Lebensfreude. Heide Pötz geht diese Themen mit individuellen Trainings an, die Körperarbeit, Transformations-Coaching nach Robert Betz und praxisnahe Übungen zur Stärkung der emotionalen Selbstsicherheit verbinden. Im geschützten Rahmen vermittelt Heide Pötz alltagstaugliche Impulse für mehr Selbstvertrauen und innere Stabilität. Besonders die Kombination aus Körperarbeit und der bewussten Auseinandersetzung mit inneren Mustern zeichnet ihren Ansatz aus.

Wie Frauen wieder mehr Vertrauen in sich selbst finden Alltagsnahe Übungen zur Selbstreflexion, Atemtechniken und emotionale Selbstfürsorge sind feste Bestandteile der Trainings. Durch gezielte Fragen lernen Teilnehmerinnen, Gefühle bewusster wahrzunehmen und mit Emotionen gelassener umzugehen. Besonders in stressigen Phasen unterstützt die Begleitung dabei, neue Energie zu gewinnen und eigene Bedürfnisse ernster zu nehmen. Ziel ist es, Schritt für Schritt authentisches Selbstbewusstsein zu entwickeln, Veränderungen mutig anzugehen und mehr Freiheit sowie Selbstvertrauen zu stärken.

Mehr Ausstrahlung und Präsenz durch Burlesque Immer mehr Frauen suchen nach Möglichkeiten, den Kontakt zu sich selbst zu stärken und ihre Weiblichkeit bewusst zu leben. In ihren Workshops nutzt Heide Pötz unter anderem Burlesque als kreativen Zugang, um Körperbewusstsein, Selbstannahme und Ausdruckskraft zu fördern. Im geschützten Rahmen des Tanzstudios können Frauen sich frei von Leistungsdruck erleben und ihre Ausstrahlung auf spielerische Weise weiterentwickeln. Durch Bewegung und Ausdruck gewinnen viele Teilnehmerinnen mehr Sicherheit, Präsenz und Wertschätzung für sich selbst. Dabei steht nicht die perfekte Performance im Vordergrund, sondern die Freude am eigenen Ausdruck.

Veränderung beginnt im Inneren Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit von Heide Pötz ist das Transformations-Coaching nach Robert Betz. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit eigenen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen, um neue Perspektiven zu entwickeln und mehr Handlungsspielraum im Alltag zu gewinnen. Viele Frauen erleben dadurch mehr Klarheit, nehmen ihre Bedürfnisse bewusster wahr und stärken ihr Selbstvertrauen. Die Verbindung aus emotionaler Prozessarbeit, Selbstreflexion und körperorientierten Methoden unterstützt dabei, Veränderungen nachhaltig im Alltag zu verankern und mehr innere Stabilität sowie Lebensqualität zu entwickeln.

Heide Pötz: Mehr innere Sicherheit im Alltag Die Themen Selbstvertrauen, emotionale Stabilität und innere Sicherheit beschäftigen viele Frauen unabhängig von Alter oder Lebenssituation. Heide Pötz begleitet Frauen dabei, hinderliche Muster zu erkennen, die eigene Wahrnehmung ernst zu nehmen und neue Wege im Umgang mit Herausforderungen zu entwickeln. Wertschätzung, Empathie und eine individuelle Begleitung bilden die Grundlage ihrer Arbeit. Besonders die Kombination aus Körperarbeit und der bewussten Auseinandersetzung mit inneren Mustern zeichnet ihren Ansatz aus. Ziel ist es, Frauen dabei zu unterstützen, mehr innere Stabilität zu entwickeln und sich selbst mit Klarheit und Vertrauen zu begegnen. Nähere Informationen zu Terminen, Trainingsansätzen und Praxistipps finden Interessierte direkt auf www.shiatsu-behandlung-graz.at.