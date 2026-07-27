In Wien gegründete BALFIN Group vom Top Employers Institute als Top-Arbeitgeber des Jahres zertifiziert
Österreich, Wien — Die BALFIN Group, die 1993 in Wien vom Unternehmer Samir Mane gegründete Investmentgruppe, wurde vom Top Employers Institute, der weltweit führenden Instanz für die Anerkennung exzellenter Personalmanagement- und Personalentwicklungspraktiken, als „Top Employer 2026“ zertifiziert. Was als kleiner Handelsbetrieb zwischen Wien und Tirana begann, hat sich zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe entwickelt, die in 12 Ländern auf zwei Kontinenten in den Bereichen Bankwesen, Immobilien, Einzelhandel, Hotellerie, Fintech, Bildung, Vermögensverwaltung, Logistik und weiteren Sektoren tätig ist. In den vergangenen Jahren hat BALFIN seine Präsenz in Wien selbst weiter ausgebaut – unter anderem durch den Erwerb des ehemaligen Hauptgebäudes der Österreichischen Bundesbahnen sowie fortlaufende Investitionen in Wohn- und Mischnutzungsimmobilienprojekte in der Stadt.
Die Zertifizierung wird ausschließlich an Organisationen vergeben, die einen strengen, unabhängigen Prüfprozess erfolgreich durchlaufen. Dieser bewertet eingehend die Praktiken in Bereichen wie HR-Strategie, Talententwicklung, Wohlbefinden der Mitarbeitenden, Vielfalt und Inklusion.
Die Bedeutung dieser Auszeichnung liegt gerade darin, dass es sich um einen unabhängigen, internationalen Standard handelt, der zeigt, wo ein Unternehmen im Bereich Personalmanagement tatsächlich steht. Die Zertifizierung stellt eine objektive Überprüfung anhand der höchsten globalen Maßstäbe für den Umgang mit und die Entwicklung von Mitarbeitenden dar. Die Zertifizierung „Top Employer 2026“ belegt die Fähigkeit der BALFIN Group, durch Strategien, die auf einer starken Unterstützung der Mitarbeitenden beruhen, ein leistungsstarkes Arbeitsumfeld zu schaffen. Diese Anerkennung bestätigt, dass die Personalmanagementstandards der BALFIN Group mit denen der weltweit besten Organisationen vergleichbar sind.
Laut Elvin Nosi, Chief Human Resources Officer der BALFIN Group, ist die Zertifizierung nicht das Ergebnis einer neuen Initiative, sondern vielmehr die Formalisierung einer über viele Jahre gewachsenen Arbeit und Unternehmenskultur.
Die Gewinnung, Entwicklung und Bindung von Talenten ist heute eine der größten Herausforderungen für jede Organisation. Bei BALFIN hat dies seit vielen Jahren Priorität. Die Möglichkeit, sich zwischen den Branchen und Ländern, in denen wir tätig sind, zu bewegen, ist eine unserer größten Stärken. Die Top-Employer-Zertifizierung ist für uns vor allem eine Bestätigung dafür, dass die Investition in Menschen und die Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten der richtige Weg in die Zukunft bleibt.“
Mit Aktivitäten in 12 Ländern und unterschiedlichen Sektoren wie Einzelhandel, Bankwesen, Immobilienentwicklung, Hotellerie, Bildung, Fintech und Vermögensverwaltung bietet BALFIN seinen Mitarbeitenden etwas, das nur wenige Unternehmensgruppen bieten können: die Möglichkeit, innerhalb derselben Gruppe branchen- und länderübergreifende Karrieren aufzubauen.
Die Erlangung der Top-Employer-Zertifizierung für 2026 spiegelt das Engagement der BALFIN Group wider, ein herausragendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das nachhaltige Unternehmensleistung ermöglicht. Die enge Abstimmung zwischen Personalstrategie und Unternehmenszielen, verbunden mit dem Engagement für kontinuierliche Verbesserung, zeigt die Wirkung der transformativen Praktiken der Gruppe. Wir sind stolz darauf, die BALFIN Group für ihren bedeutenden Beitrag zu einer besseren Arbeitswelt auszuzeichnen.“
Die BALFIN Group ist heute in 12 Ländern auf zwei Kontinenten tätig, in den Bereichen Bankwesen, Immobilien, Einzelhandel, Hotellerie, Vermögensverwaltung, Fintech, Bildung und weiteren Sektoren. Die einzelnen Geschäftsbereiche stehen in Wechselwirkung und verstärken sich gegenseitig, wodurch Diversifizierung zu einem Wachstumstreiber wird und nicht lediglich der Größe dient. Mit einem konsolidierten EBITDA von 163 Millionen Euro und rund 5.500 Mitarbeitenden verbindet die BALFIN Group finanzielle Stabilität mit einem langfristigen Engagement für Innovation, Ethik und gesellschaftliche Wirkung, das seit 2023 über die Mane Foundation kanalisiert wird.