In Wien gegründete BALFIN Group vom Top Employers Institute als Top-Arbeitgeber des Jahres zertifiziert

Österreich, Wien — Die BALFIN Group, die 1993 in Wien vom Unternehmer Samir Mane gegründete Investmentgruppe, wurde vom Top Employers Institute, der weltweit führenden Instanz für die Anerkennung exzellenter Personalmanagement- und Personalentwicklungspraktiken, als „Top Employer 2026“ zertifiziert. Was als kleiner Handelsbetrieb zwischen Wien und Tirana begann, hat sich zu einer diversifizierten Unternehmensgruppe entwickelt, die in 12 Ländern auf zwei Kontinenten in den Bereichen Bankwesen, Immobilien, Einzelhandel, Hotellerie, Fintech, Bildung, Vermögensverwaltung, Logistik und weiteren Sektoren tätig ist. In den vergangenen Jahren hat BALFIN seine Präsenz in Wien selbst weiter ausgebaut – unter anderem durch den Erwerb des ehemaligen Hauptgebäudes der Österreichischen Bundesbahnen sowie fortlaufende Investitionen in Wohn- und Mischnutzungsimmobilienprojekte in der Stadt.

Die Zertifizierung wird ausschließlich an Organisationen vergeben, die einen strengen, unabhängigen Prüfprozess erfolgreich durchlaufen. Dieser bewertet eingehend die Praktiken in Bereichen wie HR-Strategie, Talententwicklung, Wohlbefinden der Mitarbeitenden, Vielfalt und Inklusion.

Die Bedeutung dieser Auszeichnung liegt gerade darin, dass es sich um einen unabhängigen, internationalen Standard handelt, der zeigt, wo ein Unternehmen im Bereich Personalmanagement tatsächlich steht. Die Zertifizierung stellt eine objektive Überprüfung anhand der höchsten globalen Maßstäbe für den Umgang mit und die Entwicklung von Mitarbeitenden dar. Die Zertifizierung „Top Employer 2026“ belegt die Fähigkeit der BALFIN Group, durch Strategien, die auf einer starken Unterstützung der Mitarbeitenden beruhen, ein leistungsstarkes Arbeitsumfeld zu schaffen. Diese Anerkennung bestätigt, dass die Personalmanagementstandards der BALFIN Group mit denen der weltweit besten Organisationen vergleichbar sind.

Laut Elvin Nosi, Chief Human Resources Officer der BALFIN Group, ist die Zertifizierung nicht das Ergebnis einer neuen Initiative, sondern vielmehr die Formalisierung einer über viele Jahre gewachsenen Arbeit und Unternehmenskultur.