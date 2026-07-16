Hyaluron & Kollagen Kapseln Testsieger: BIOGENA

Was hinter dem wachsenden Interesse an Kollagen steckt Die eigene Haut verändert sich schleichend. Die erste feine Linie rund um die Augen, weniger Spannkraft am Morgen oder ein insgesamt müder wirkender Teint fallen vielen Frauen nicht von heute auf morgen auf, sondern eher irgendwann zwischen Alltag, Stress und Spiegelblick. Parallel dazu hat sich auch der Beauty-Markt gewandelt. Anstelle kurzfristiger Trends interessieren sich viele Konsument:innen heute stärker für wissenschaftlich fundierte Beauty-Supplements, die die Hautqualität langfristig von innen unterstützen sollen. Begleitet wird diese Entwicklung von intensiver Forschung zu Kollagen- und Beauty-Supplements. So verweist eine Übersichtsarbeit („Oral Collagen Supplementation: A Systematic Review of Dermatological Applications“) aus dem Bereich Dermatologie der University of California Irvine auf mögliche positive Effekte oraler Kollagenpräparate auf Hautelastizität, Hautfeuchtigkeit und Kollagendichte.

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Auf die Inhaltsstoffe & Produktqualität kommt es an Doch gerade bei Kollagen- und Hyaluronprodukten zeigen sich am Markt große Unterschiede. Nicht jede Formulierung basiert auf wissenschaftlich untersuchten Rohstoffen oder kombiniert Inhaltsstoffe sinnvoll miteinander. Die folgende Tabelle stellt dar, welche Wirkstoffe und Mikronährstoffe in einem modernen Gesamtkonzept besonders vielversprechend sind: Bestandteil moderner Beauty-Formulierungen Bedeutung im Gesamtkonzept Kollagen Wichtiger Bestandteil der Hautstruktur Hyaluronsäure Unterstützt die Feuchtigkeitsbalance der Haut Elastin Bestandteil elastischer Gewebestrukturen Kreatin Wichtig für Struktur und Schutz von Haut, Haaren und Nägeln Vitamin C Trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei Zink & Biotin Tragen zur Erhaltung normaler Haut sowie Haare (Zink auch Nägel) bei Kupfer Trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen Moderne Formulierungen statt Einzelwirkstoffe Im Bereich Beauty und Skin Longevity gewinnen Formulierungen mit mehreren aufeinander abgestimmten Inhaltsstoffen immer mehr an Bedeutung. Genau diesen kombinierten Ansatz greifen die Hyaluron & Kollagen Komplex Kapseln von BIOGENA AESTHETICS auf.

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Dabei rücken sogenannte Markenrohstoffe in den Fokus. Ein Paradebeispiel ist die Eierschalenmembran OVODERM®, welche Kollagen, Elastin und Hyaluronsäure in ihrer natürlichen Kombination enthält – und im Gegensatz zu klassischem, meist aus Fisch oder Rind gewonnenem Kollagen auch für Vegetarierinnen geeignet ist. Klinische Studien verdeutlichen, dass bereits 300 mg OVODERM® täglich die Hautelastizität, Hautfestigkeit und Feuchtigkeitsbalance nachweislich unterstützen können. Für den optimalen Zellschutz und maximale Synergieeffekte kombiniert die Premium-Rezeptur diese Basis mit den wirksamen Beauty-Nährstoffen Vitamin C, Biotin, Zink und Kupfer, wertvollem Keratin, Coenzym Q10 sowie einem abrundenden Premium-Polyphenol-Blend. Transparente Herstellung in Österreich Parallel zur Wirkung achten viele Konsumentinnen heute verstärkt darauf, wo und wie Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden. Die Produkte von BIOGENA AESTHETICS werden in der hauseigenen Produktion in Koppl bei Salzburg produziert. Dort greift das Unternehmen auf kontrollierte Manufakturarbeit und absolut transparente Produktionsprozesse zurück. Interessierte erhalten durch eine integrierte Schauproduktion sogar direkte Einblicke in die Herstellung und die strengen Qualitätskontrollen vor Ort. Überdies prüft das unabhängige LEFO-Institut jede Formulierung mittels spezialisierter Qualitäts- und Reinheitsanalysen. Rein soll es sein: Hyaluron und Kollagen Kapseln Testsieger

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