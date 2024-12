Echte, bodenständige Küche und ein leidenschaftlicher Gastgeber

Michael Miskarik: Lieber Berni, der Steyrerhof in Himberg wurde von Deinem Urgroßvater 1934 eröffnet. Was bedeutet es für Dich, Gastwirt in vierter Generation zu sein?

Bernhard Trischitz: In einen Familienbetrieb einzusteigen ist nicht nur eine berufliche Herausforderung, sondern auch eine emotionale. Meine Geschwister und ich wurden schon als Kinder mit dem Wirtshausgen angesteckt, daher wollen wir das Erbe und die Traditionen, die wir von unseren Vorfahren übernommen haben, nicht nur erhalten, sondern erfolgreich in die Zukunft führen.

Schließlich sollen auch die nachfolgenden Generationen eine solide Basis für die langfristige Weiterführung haben. Damit übernimmt man eine große persönliche Verantwortung, der man mit Leidenschaft und Hingabe begegnen muss. Denn: Wirt sein lernt man nicht, Wirt ist man.