Goldener Schani & Goldene Jetti 2026 – Ihre Stimme zählt!

Wien ist bekannt für seine unvergleichliche Gastgartenkultur und die Vielfalt an Freizeitangeboten – Orte zum Durchatmen, Genießen und Innehalten. Auch in diesem Jahr rufen die Wirtschaftskammer Wien und der KURIER gemeinsam dazu auf, die beliebtesten Gastgärten und schönsten Freizeitoasen der Stadt zu küren. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Ob ein gemütliches Café in einer ruhigen Seitengasse, ein grünes Refugium mitten im Stadtgetümmel oder ein Freizeitort, der Energie und Lebensfreude schenkt – mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wer den Goldenen Schani und die Goldene Jetti 2026 erhält!