Goldener Schani & Goldene Jetti 2026 – Ihre Stimme zählt!
Wien ist bekannt für seine unvergleichliche Gastgartenkultur und die Vielfalt an Freizeitangeboten – Orte zum Durchatmen, Genießen und Innehalten. Auch in diesem Jahr rufen die Wirtschaftskammer Wien und der KURIER gemeinsam dazu auf, die beliebtesten Gastgärten und schönsten Freizeitoasen der Stadt zu küren. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!
Ob ein gemütliches Café in einer ruhigen Seitengasse, ein grünes Refugium mitten im Stadtgetümmel oder ein Freizeitort, der Energie und Lebensfreude schenkt – mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wer den Goldenen Schani und die Goldene Jetti 2026 erhält!
Jetzt abstimmen & gewinnen!
Bis zum 17. Mai haben Sie die Möglichkeit, Ihre Favoriten zu wählen. Stimmen Sie für den Schanigarten, in dem Sie am liebsten Zeit verbringen, und für das Freizeitprojekt, das Wien für Sie noch lebenswerter macht.
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme winkt ein besonderes Highlight: Unter allen Teilnehmenden verlosen wir Konsumationsgutscheine im Gesamtwert von 2.000 Euro. Die Gutscheine werden von der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Wien zur Verfügung gestellt. So können Sie Ihre liebsten Lokale und Freizeitbetriebe noch einmal in vollen Zügen genießen!
Nach einer Jurysitzung werden die Gewinnerinnen und Gewinner von der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft feierlich ausgezeichnet.
In folgenden Kategorien können Sie voten:
Goldener Schani – Die schönsten Schanigärten Wiens:
- Klassischer Schanigarten – Wiener Tradition, die man schmeckt
- Über den Dächern - Schanigärten mit spektakulärer Aussicht
- Versteckte Juwele – Geheimtipps mit besonderem Charme
Goldene Jetti – Wiens aufregendste Freizeitprojekte:
- Körper & Geist – Orte für Bewegung, Entspannung & Wohlbefinden
- Kultur & Erlebnis – Kunst, Unterhaltung & unvergessliche Momente