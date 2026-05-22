„Ab ins Gemüse" – Robert Palfrader startet mit Gurken in seine neue Serie

Gurken aus Simmering

Ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, ohne Garten. Aber mit einem Balkon. Und Teil dieses Balkons war eine Wanne, circa drei, vielleicht vier Meter lang und fünfzig Zentimeter breit. In dieser Wanne hat meine Mutter keine Blumen, sondern Karotten für mich und meinen Bruder angepflanzt. Jedes Jahr. Ich habe es geliebt die Karotten aus der Erde zu ziehen, sie gleich zu essen, auch wenn ich ein wenig Erde zwischen die Zähne bekommen habe. Diese schöne Erinnerung an meine Kindheit war die Motivation, das auch für meine Kinder zu machen.

Also hab ich ein Hochbeet gebaut und Karotten gepflanzt. Aber nicht nur. Gurken sind ebenfalls ein Fixstarter, allerdings mit wechselndem Erfolg. Deshalb war ich gespannt auf den Besuch bei der Familie Ableidinger und ihrem auf Gurken spezialisierten Betrieb in Simmering, im 11. Wiener Gemeindebezirk, war neugierig, was ich über den Anbau von Gurken lernen würde dürfen. Denn sowohl Monika, als auch Andreas Ableidinger stammen aus Gärtner-Familien, beide bereits in der vierten Generation!

Und: Sie haben sich auf den Anbau von Mini- bzw. Salatgurken spezialisiert. Da gibts einen Unterschied, wie man mich vor Ort gelehrt hat. Die Minigurken werden übrigens täglich geerntet, fad wird den Ableidingers also nicht. Bereits in Kalenderwoche drei werden die Gurken ausgepflanzt, die erste Ernte beginnt Mitte Februar! Also selbst im Winter haben die Ableidingers alle Hände voll zu tun. Ich werde jedenfalls versuchen, was ich gelernt habe, umzusetzen und freu mich auf meine Ernte.