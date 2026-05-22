„Ab ins Gemüse" – Robert Palfrader startet mit Gurken in seine neue Serie
Gurken aus Simmering
Ich bin in einer Wohnung aufgewachsen, ohne Garten. Aber mit einem Balkon. Und Teil dieses Balkons war eine Wanne, circa drei, vielleicht vier Meter lang und fünfzig Zentimeter breit. In dieser Wanne hat meine Mutter keine Blumen, sondern Karotten für mich und meinen Bruder angepflanzt. Jedes Jahr. Ich habe es geliebt die Karotten aus der Erde zu ziehen, sie gleich zu essen, auch wenn ich ein wenig Erde zwischen die Zähne bekommen habe. Diese schöne Erinnerung an meine Kindheit war die Motivation, das auch für meine Kinder zu machen.
Also hab ich ein Hochbeet gebaut und Karotten gepflanzt. Aber nicht nur. Gurken sind ebenfalls ein Fixstarter, allerdings mit wechselndem Erfolg. Deshalb war ich gespannt auf den Besuch bei der Familie Ableidinger und ihrem auf Gurken spezialisierten Betrieb in Simmering, im 11. Wiener Gemeindebezirk, war neugierig, was ich über den Anbau von Gurken lernen würde dürfen. Denn sowohl Monika, als auch Andreas Ableidinger stammen aus Gärtner-Familien, beide bereits in der vierten Generation!
Und: Sie haben sich auf den Anbau von Mini- bzw. Salatgurken spezialisiert. Da gibts einen Unterschied, wie man mich vor Ort gelehrt hat. Die Minigurken werden übrigens täglich geerntet, fad wird den Ableidingers also nicht. Bereits in Kalenderwoche drei werden die Gurken ausgepflanzt, die erste Ernte beginnt Mitte Februar! Also selbst im Winter haben die Ableidingers alle Hände voll zu tun. Ich werde jedenfalls versuchen, was ich gelernt habe, umzusetzen und freu mich auf meine Ernte.
Der Klassiker: Die Wiener Salatgurke.
Robert Palfrader wills von den Ableidingers ganz genau wissen.
Ab ins Gemüse: Gurken in Simmering
Woher kommen die Gurken in Simmering?
Bereits in vierter Generation kultivieren Monika und Andreas Ableidinger mit viel Leidenschaft in ihrem Familienbetrieb Gurken. Nachhaltiger Anbau am Stadtrand von Wien garantiert beste Qualität und kurze Transportwege.
Seit seinem 15. Lebensjahr ist Andreas Ableidinger, so wie auch seine Frau Monika, mit Leib und Seele Gärtner. Das steckt den beiden auch im Blut, denn bereits ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern waren Gärtner. Den elterlichen Familienbetrieb von Andreas hat sein Bruder übernommen und Andreas hat in die Gärtnerei seiner Frau Monika „eingeheiratet“. Kultiviert werden heute ausschließlich Gurken, auf die sich Familie Ableidinger spezialisiert hat. Gemeinsam pflegen sie mit 15 Mitarbeitern (Mitte Jänner bis Ende November) mehr als 55.000 Gurkenpflanzen auf 3,3 Hektar Gewächshaus.
Als sehr schnellwüchsige Kultur benötigt es viel Erfahrung und Wissen. Bei ihrer täglichen Arbeit kommt der Pflege der Pflanzen eine wichtige Rolle zu, denn für eine knackige und schmackhafte Wiener Gurke sind gute Wachstumsbedingungen notwendig. Die Pflanze benötigt genügend Licht und Luft – Blätter müssen regelmäßig entfernt werden – und angenehmes Klima – das richtige Maß an Feuchtigkeit ist entscheidend.
Geerntet wird je nach Witterung von Ende Feber bis Anfang November von Hand. Die Wärme in den kälteren Monaten kommt von einer Hackschnitzelanlage. Bewässert wird ressourcensparend mit Tröpfchenbewässerung. Pflanzenschutz erfolgt durch den Einsatz von Nützlingen. Kurze Transportwege: das Gurken-Gewächshaus in Simmering ist von der Zentrale der Erzeugergemeinschaft „LGV Gärtnergemüse“ nur einen Kilometer entfernt, wo die Gurken gewaschen und verpackt werden und bereits einen Tag später im Gemüseregal der Lebensmittelmärkte den Konsumenten knack-frisch zur Verfügung stehen.
Tradition und Regionalität
Fast 60 Prozent der heimischen Gurken kommen aus Wien-Simmering. Zahlreiche der dort ansässigen Familienbetriebe sind seit mehreren Generationen auf schmackhaftes Gemüse spezialisiert – Die einzelnen Gärtnereien liegt nur ein bis drei Kilometer von der Erzeugergemeinschaft entfernt. Vormittags wird geerntet und an die Zentrale geliefert, bereits am nächsten Tag hat der Konsument das Gemüse erntefrisch auf seinem Teller. Nachmittags steht die Pflege der Pflanzen an, das benötigt viel Wissen und Erfahrung.
Behind The Scenes
Klicken Sie sich durch die Bilder des „Making Of“ von Folge 1.
Seine Paraderolle als Seine Majestät Robert Heinrich I. machte Robert Palfrader in „Wir sind Kaiser“ endgültig weltberühmt in ganz Österreich, wofür er gleich 2x mit der goldenen Romy ausgezeichnet wurde. Als Kabarettist steht er regelmäßig auf den Bühnen im deutschsprachigen Raum – aktuell mit seinem Programm „Testament“. Film- und Fernsehproduktionen: „Echt fett“, „Braunschlag“, „Der Metzger“, „Walking on Sunshine“, „Landkrimi“, „Totenfrau“ uvam.