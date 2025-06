Gefahrstoffe im Alltag: Wo sie stecken und wie man sie erkennt

Sie sind in beinahe jedem Haushalt zu finden – und doch wissen viele Menschen kaum, was genau in ihren Putzmitteln, Kosmetika oder Bastelutensilien steckt.

Gefahrstoffe begleiten uns im Alltag oft unbemerkt. Dabei können sie bei falschem Umgang ernsthafte gesundheitliche Risiken mit sich bringen. Wer weiß, wo diese Stoffe lauern, wie man sie erkennt und richtig mit ihnen umgeht, schützt nicht nur sich selbst, sondern auch seine Mitmenschen und die Umwelt.

Unsichtbare Risiken: wo sich Gefahrstoffe im Alltag verbergen Die Vorstellung, dass Gefahrstoffe nur in Industriehallen oder Chemielabors vorkommen, ist längst überholt. Auch in ganz normalen Haushalten sind sie an vielen Stellen anzutreffen: Reinigungsmittel: Ob WC-Reiniger, Rohrfrei oder Backofenspray – viele enthalten aggressive Substanzen wie Natriumhydroxid, Ammoniak oder Chlorverbindungen.

Klebstoffe und Lacke: Diese können Lösungsmittel enthalten, die Dämpfe freisetzen und bei längerer Einwirkung Kopfschmerzen oder Reizungen verursachen.

Raumduftsprays und Parfüms: Oft mit synthetischen Duftstoffen versetzt, die Allergien auslösen oder hormonell wirken können.

Batterien und Elektronik: Schwermetalle wie Quecksilber, Cadmium oder Blei sind in vielen Geräten verbaut und gehören deshalb keinesfalls in den Hausmüll. Auch Gartenmittel, Grillanzünder oder einfache Bastelmaterialien können Substanzen enthalten, die potenziell gefährlich sind – insbesondere bei unsachgemäßer Lagerung oder Anwendung.

Gefahrstoffe erkennen – so geht’s Doch wie lässt sich erkennen, ob ein Produkt Gefahrstoffe enthält? Seit der Einführung des sogenannten GHS-Systems (Globally Harmonized System) sind Verpackungen mit einheitlichen Piktogrammen gekennzeichnet. Die auffälligen Symbole – etwa Totenkopf, Flamme oder Ausrufezeichen – geben Hinweise auf die Art der Gefährdung. Darüber hinaus lohnt sich ein Blick auf die Sicherheitsdatenblätter, die bei vielen Produkten online verfügbar sind. Hier finden sich detaillierte Informationen zu Inhaltsstoffen, Risiken und empfohlenen Schutzmaßnahmen. Gefahrstoffe zu erkennen, ist sehr wichtig – nur so kann angemessen mit Ihnen umgegangen werden.

Gesundheitsgefahren nicht unterschätzen Die gesundheitlichen Risiken durch Gefahrstoffe reichen von kurzfristigen Reizungen bis hin zu langfristigen Schäden. Mögliche Folgen sind: Haut- und Augenreizungen

Atemwegsprobleme durch Dämpfe oder Aerosole

hormonelle Störungen durch sogenannte endokrine Disruptoren

chronische Erkrankungen wie Asthma oder Hautkrankheiten

erhöhtes Krebsrisiko bei krebserregenden Substanzen (z. B. Benzol, Formaldehyd) Besonders empfindlich reagieren Kinder, ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen. Deshalb ist es wichtig, nicht nur auf die eigene Gesundheit zu achten, sondern auch gefährliche Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Nicht nur Reinigungsmittel oder Kosmetika bergen Risiken – auch scheinbar harmlose Gegenstände wie Dekorationsartikel können belastet sein. Untersuchungen zeigen, dass in Weihnachtsdekoration häufig Schadstoffe wie Weichmacher oder Flammschutzmittel enthalten sind. Diese gelangen über Hautkontakt oder die Raumluft in den Körper und können gerade bei Kindern gesundheitliche Schäden verursachen. Wie sehr Schadstoffe in Weihnachtsdeko die Stimmung vergiften können, zeigt ein Bericht über aktuelle Testergebnisse und Warnungen.

Richtig umgehen: Schutzmaßnahmen für zu Hause Ein bewusster Umgang mit Gefahrstoffen beginnt schon beim Einkauf. Dabei helfen folgende Tipps: Produkte mit geringerer Gefährdung bevorzugen: Viele Hersteller bieten inzwischen Alternativen mit Umweltzeichen wie dem Blauen Engel oder dem EU Ecolabel an. Richtige Lagerung: Gefahrstoffe sollten kühl, trocken und in verschlossenen Originalbehältern aufbewahrt werden – nie in Getränkeflaschen umfüllen! Belüftung sicherstellen: Beim Umgang mit flüchtigen Stoffen immer gut lüften oder im Freien arbeiten. Schutzausrüstung verwenden: Handschuhe, Atemmasken oder Schutzbrillen können bei bestimmten Tätigkeiten sinnvoll sein. Nicht mischen: Manche Reinigungsmittel, etwa Essig und Chlorreiniger, können miteinander giftige Gase bilden. Richtige Entsorgung: Überreste gehören nicht in den Hausmüll oder ins Abwasser. Entsorgung über kommunale Sammelstellen ist Pflicht. Einen Überblick bietet z. B. das Umweltbundesamt zum Thema Sondermüll.

Ein Blick ins Badezimmer: ein unterschätzter Ort Gerade das Badezimmer ist oft ein regelrechtes Chemielabor. Von Haarspray über Nagellackentferner bis hin zu antibakteriellen Reinigern – viele Produkte enthalten Inhaltsstoffe, die man sich besser nicht täglich auf Haut oder Schleimhäute aufträgt. Die Stiftung Warentest prüft regelmäßig Kosmetikprodukte und warnt vor kritischen Substanzen wie Formaldehydabspaltern oder hormonell wirksamen Konservierungsmitteln. Auch unterwegs begegnen uns potenziell belastete Pflegeprodukte – etwa in Hotels. Dort bereitgestellte Shampoos, Duschgels oder Lotionen sind nicht immer ausreichend gekennzeichnet, was die Inhaltsstoffe betrifft. Verbraucher:innen sollten daher auch auf Reisen achtsam sein und im Zweifel auf eigene, geprüfte Produkte zurückgreifen. Eine Hotelmitarbeiterin warnt vor Bechern und gratis Shampoos in Hotels – und zeigt auf, worauf man besonders achten sollte.