Gartentrends 2026: 7 Ideen für Ihre private Urlaubsoase

„Die Natur ist ein sehr gutes Beruhigungsmittel“, hat schon Anton Pawlowitsch Tschechow gesagt. Und tatsächlich wissen auch wir den Wert der Natur sehr zu schätzen, denn Österreich ist ein Land der Gärten. Eine österreichische Studie aus 2021 besagt, dass 57 Prozent der Österreicher:innen einen eigenen Garten besitzen, der durchschnittlich 520 Quadratmeter groß ist. Ein perfekter Garten zum Wohlfühlen beinhaltet für die Befragten eine Terrasse (71 Prozent), Nutzpflanzen wie Gemüse oder Kräuter (64 Prozent) und schöne Blumen (63 Prozent). Und wie viel nutzen Herr und Frau Österreicher ihren eigenen Garten? In der Gartensaison von April bis Oktober verbringen wir täglich durchschnittlich drei Stunden draußen – wobei die meiste Zeit davon für Gartenarbeit und -pflege aufgeht. Für ein Drittel (34 Prozent) gehört mit „Familie und Freunden im Garten sitzen" zur Lieblingsbeschäftigung im Grünen.

Damit gesellige Abende mit der Familie oder Freund:innen auf der Terrasse nicht nur schön, sondern unvergesslich werden, sollte Ihr Garten mehr sein als nur eine grüne Fläche. Die Ansprüche an den eigenen Garten haben sich in den letzten Jahren durch ökonomische Krisen, gesundheitliche Bedrohungen und ökologische Schreckensszenarien stark verändert.

Zurück zur Natur und ein Leben abseits der Stadt im Grünen ist wieder gefragt. Doch wie sieht er aus, der Garten von heute? Welche Trends prägen das Jahr 2026? Wir zeigen Ihnen sieben inspirierende Gestaltungsideen, die aus dem modernen Garten nicht mehr wegzudenken sind – und Ihnen helfen, Ihren eigenen Garten in eine private Urlaubsoase zu verwandeln.

© ARGEGARTEN

1. Der Garten als Ganzjahresdestination Aufgrund des Klimawandels wird der Garten immer länger erlebbar und zur Ganzjahresdestination. Während im Sommer das Gartenparadies zum „Extrazimmer im Grünen" avanciert, holen großzügige Glastüren und Panoramafenster in der Übergangszeit die Natur förmlich in die eigenen vier Wände. Fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereichen sowie geschickt platzierte Pflanzen unterstreichen dieses Gefühl, „365 Tage im Jahr im Garten zu leben". Modernes Gartendesign verbindet Wohnraum und Garten zu einem nahtlosen Ganzen – statt sie voneinander zu trennen.

© ARGEGARTEN Fließende Übergänge: Moderne Gartengestaltung verbindet Wohnraum und Natur zu einem harmonischen Ganzen. © ARGEGARTEN Bewusst gesetzte Blickachsen zwischen Innen und Außen schenken ein befreiendes Gefühl von Raum und Freiheit. © ARGEGARTEN Großzügige Glasflächen holen die Natur ins Haus und schaffen ein einzigartiges Wohnerlebnis.

2. Klimafitte Gartengestaltung Die Klimaveränderung verlängert nicht nur die Gartensaison, er verändert auch grundlegend, wie wir die Natur gestalten. Gerade nach längeren Trockenphasen zeigt sich deutlich: Auch die Natur sehnt sich nach Abkühlung. Die Lösung liegt in der zukunftsweisenden Bepflanzung sowie auf bewusst eingesetzten Wasserelementen in der Garten- und Landschaftsgestaltung. Entscheidend sind Pflanzen mit robusten Wurzelsystemen und hoher Bodenanpassungsfähigkeit, welche lokale Ökosysteme unterstützen und gleichzeitig klimatischen Herausforderungen standhalten.

3. Wasserelemente Die beste Erfrischung im Sommer? Nach wie vor der eigene Pool – ob als klassischer Swimmingpool, Naturpool oder Naturschwimmteich. Besonders in Verbindung mit einer Außensauna und hochwertigen Outdoor-Dusche entsteht ein Ort, der für weit mehr steht als nur Abkühlung: für den Wunsch nach einem persönlichen Rückzugsort und echter Erholung. So wird Ihr Garten zum privaten Wellness-Refugium.

So planen Sie Ihren Pool richtig Am Anfang steht die Bestandsaufnahme an: Die BEGRÜNDER – erfahrene Gartenplaner:innen mit über 300 realisierten Projekten und mehrfacher internationaler Auszeichnung – analysieren dabei zunächst die Lage des Wohnhauses, Lichtverhältnisse, Sonnenverlauf und erkundigen sich über Ihre persönlichen Lieblingsplätze im Garten und Vorstellungen. Basierend darauf und Ihrem Budget entsteht das maßgeschneiderte Poolkonzept. Wichtig zu wissen: Von der ersten Idee bis zum fertigen Pool vergehen mehrere Monate. Wer 2026 bereits im eigenen Pool entspannen möchte, sollte die Planung nicht mehr auf die lange Bank schieben!

Jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Wenn dieser von der Terrasse direkt zum eigenen Pool führt, beginnen Urlaub und Erholung unmittelbar.“ von Jörg Zecha, Geschäftsführer von Die BEGRÜNDER

© ARGEGARTEN Professionell geplante Pools verwandeln jeden Garten in eine Wellnessoase. © ARGEGARTEN Maßgeschneiderte Poolplanung ist das A und O: Lichtverhältnisse, Sonnenverlauf und persönliche Vorlieben sollten bei der Planung eines Pools mitbedacht werden. © ARGEGARTEN Urlaub beginnt vor der Terrassentür: Ein durchdacht platzierter Pool macht Erholung einfach.

Wasser im Garten: Vielseitig einsetzbar „Das Schöne am Element Wasser ist, dass man es in allen Größen im Garten umsetzen kann. Als einzelner Topf mit einer Seerose, als Wasserspiel oder in Form eines großzügigen Wasserbeckens", erklärt Peter Baumgarten, Projektleiter bei den BEGRÜNDERN. Wasserelemente ins Gartendesign zu integrieren, ist bei den professionellen Gartengestalter:innen fast schon Standard, denn spiegelnde Wasserflächen, Bachläufe oder kleine Teiche sorgen für Ruhe und ein angenehmes Mikroklima. Dabei unterscheiden die BEGRÜNDER zwischen bewegtem Wasser – wie etwa einem Bachlauf oder Springbrunnen – sowie stehendem Wasser. Dies können Wasserschalen, Lotusbecken mit Seerosen oder mit Natursteinen ausgelegte Wasserbecken zur kurzen Abkühlung sein. Wer sich sowohl gegen Pool als auch Wasserlauf entscheidet, kann in Form einer ganzen Wasserinsel Abhilfe gegen die Hitze schaffen, welche zusätzlich den Eindruck einer optisch „schwimmenden" Lounge vermittelt.

4. Ein Nutzgarten im Garten Aus dem ursprünglichen Trend des „Urban Gardenings“ in der Stadt ist in den letzten Jahren der Wunsch nach Selbstverpflegung und eigenen Nutzgärten am Land entstanden. Neben Gemüse, Kleinobst und Kräutern fürs Kochen steigt mittlerweile auch die Nachfrage nach Weingärten zur Eigenbewirtschaftung, Obstbäumen und Glashäusern.

© ARGEGARTEN Der moderne Nutzgarten: Selbstversorgung trifft auf anspruchsvolles Design – weit entfernt vom traditionellen Bauerngarten-Look.

Tipp vom Geschäftsführer der BEGRÜNDER Jörg Zecha: „Oberstes Kriterium ist und bleibt bei all’ unseren realisierten Nutzgärten: ihre ästhetisch harmonische Integration ins Gartendesign.“ Das bedeutet, dass Nutzgärten heute ästhetisch anspruchsvoll gestaltet und harmonisch ins Gartendesign integriert werden – weit entfernt vom traditionellen Bauerngarten-Look.

5. Der Gartenpavillon Um den Garten tatsächlich ganzjährig genießen zu können, empfehlen die BEGRÜNDER – neben der klassischen Pergola oder dem typischen Wiener Salettl – das einzigartige Konzept einer Livingbox. Mitten in die Natur platziert oder ans Wohnhaus angebaut, bietet sie Schutz bei Wind und Wetter, aber auch eine willkommene Abkühlung an besonders heißen Sommertagen. Ideen für die Nutzung eines solchen Gartenpavillons sind vielfältig: von der geschützten Outdoor-Lounge über ein Homeoffice im Grünen bis hin zur Privatsauna oder einem Fitness- und Yogaraum mit Weitblick in den Garten. Mehr Lebensqualität im eigenen Garten geht kaum.

6. Atmosphärisches Licht Ein stimmiges Beleuchtungskonzept gehört 2026 zu den wichtigen Gestaltungselementen im eigenen Garten. Liebevoll platzierte Lichtakzente unterstreichen das Lebensgefühl „Garten" und verlängern die stimmungsvolle Atmosphäre bis spät in die Nacht. Dabei geht ästhetische Gartenbeleuchtung weit über eine funktionale Wandbeleuchtung hinaus: Akzente können schon im Kleinen durch beleuchtete Pflanztröge, rund um den Outdoorpool oder unter Sträuchern gesetzt werden. Wer es großzügiger mag, inszeniert ganze Mauerrundungen mit Licht – besonders schön bei terrassierten Landschaftsgärten, wodurch die Formgebung betont und dem Garten Tiefe verliehen wird. Für technikaffine Gartenbesitzer:innen empfiehlt sich smarte Haustechnik, die Beleuchtung und Bewässerung zentral vom Wohnhaus aus steuert – für maximalen Komfort bei minimalem Aufwand.

© ARGEGARTEN Wandbeleuchtung bildet die Basis, gezielte Lichtakzente vollenden das stimmungsvolle Gartenambiente. © ARGEGARTEN Durchdachte Beleuchtung verlängert die Gartenatmosphäre bis tief in die Nacht. © ARGEGARTEN Smart gesteuert, perfekt inszeniert: Moderne Lichttechnik macht Gartenbeleuchtung komfortabel und atmosphärisch zugleich. © ARGEGARTEN Stimmungsvolle Akzente: Gezielt platziertes Licht betont die Formgebung und verleiht dem Garten magische Tiefe. © ARGEGARTEN Beleuchtete Pflanztröge und inszenierte Mauern schaffen ein einzigartiges Lichtambiente.

7. Wärmende Feuerschalen Wenn die Tage kürzer werden, verlängern Feuerschalen die kostbare Zeit im Garten bis weit in den Herbst. Modern inszeniert werden sie heute mit Kieselwegen, großformatigen Natursteinen oder Natursteinmauern, die zugleich als Sitzgelegenheiten dienen. Zusammen mit abgestimmter Bepflanzung und atmosphärischer Beleuchtung entsteht ein stimmungsvoller Treffpunkt im Garten – ein lebendiges Lichtelement, das Wärme spendet und Atmosphäre schafft.

Ihr Weg zum Traumgarten: Alles aus einer Hand Falls beim Lesen dieser sieben Gartentrends und beim Durchklicken der Bilder der Gedanke aufgekommen ist, dass auch Ihr Garten zu einer echten Wohlfühloase werden könnte – dann sind die BEGRÜNDER ein verlässlicher Partner mit Erfahrung und Leidenschaft. Ihre Philosophie: Die BEGRÜNDER verstehen den Garten als eine Symbiose von Mensch, Architektur und Natur. Deshalb entsteht jedes Projekt im intensiven Dialog mit den Architekt:innen und Bewohner:innen. Die BEGRÜNDER denken in Zyklen und der Wechsel der Jahreszeiten wird als gestalterisches Element genutzt. Das erfahrene Team koordiniert alle Details und Gewerke – von Architektur über Schwimmbadtechnik, Tischlerei, Steinmetz und Elektrik bis zur Gärtnerei. Ihr Vorteil: alles aus einer Hand, perfekt aufeinander abgestimmt.

