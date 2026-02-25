Es ist nur ein Moment. Ein Stolpern auf ebener Straße. Ein Glas, das aus der Hand rutscht. Eine Unterschrift, die plötzlich zittrig wirkt. Niemand denkt dabei an eine schwere Erkrankung. Schon gar nicht an eine seltene genetische. Und doch beginnt für viele Menschen mit Friedreich Ataxie genau so die Geschichte. Was harmlos wirkt, entpuppt sich oft als erstes Zeichen einer Krankheit, die den Körper Schritt für Schritt aus dem Gleichgewicht bringt – und das Leben grundlegend verändert.

Eine seltene Erkrankung, die schleichend kommt Friedreich Ataxie ist eine hereditäre, neurodegenerative Erkrankung. Schätzungen zufolge leben in Österreich rund 100 bis 150 Menschen damit, von denen rund 75 offiziell diagnostiziert sind. Weltweit tritt sie bei 2 bis 4 von 100.000 Personen auf. Diese Seltenheit trägt dazu bei, dass Diagnosen oft lange auf sich warten lassen. Zudem wirken die ersten Symptome meist harmlos: ein schwankender Gang, Koordinationsprobleme oder Muskelschwäche, die leicht mit Wachstumsschüben, Stress, Müdigkeit, Alkohol- und Drogenkonsum oder schlichtem Ungeschick erklärt werden. Doch die Erkrankung schreitet unaufhaltsam und schwerwiegend fort. Sie raubt Betroffenen nach und nach ihre Bewegungsfähigkeit, macht viele innerhalb weniger Jahre auf Pflege angewiesen – und verkürzt die Lebenserwartung deutlich. Aber wer hat diese Erkrankung überhaupt entdeckt?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Tyt Holodno „Ataxie“ stammt aus dem Griechischen (ataxia – „Unordnung“) und beschreibt genau das: Bewegungen verlieren ihre Präzision.

Ein Arzt auf den Spuren einer seltenen Erkrankung Der Blick zurück führt zu einem Arzt, der erstmals im 19. Jahrhundert die typischen Symptome beschrieb und damit den Grundstein für ihre Erforschung legte: Der deutsche Neurologe Nicolaus Friedreich beobachtete Patient:innen mit zunehmend unsicherem Gang, veränderter Handschrift und nachlassender Muskelkraft. Im Jahr 1863 veröffentlichte er seine Arbeit über degenerative Atrophie der spinalen Hinterstränge. Darin beschrieb er erstmals eine eigenständige Form der Ataxie – systematisch, präzise und entgegen dem damaligen medizinischen Zeitgeist. Er erkannte, dass es sich nicht um zufällige Einzelbeobachtungen handelte, sondern um ein zusammenhängendes Krankheitsbild. Diese Erkenntnis markierte einen medizinischen Durchbruch und legte den Grundstein für die spätere Einordnung und Erforschung der Erkrankung, die bis heute seinen Namen trägt.

Wer war Nicolaus Friedreich? Nicolaus Friedreich (1825–1882) war ein deutscher Arzt und Wissenschaftler. Er arbeitete als Pathologe, Internist und Neurologe – in einer Zeit, als die Neurologie noch in den Kinderschuhen steckte und viele Erkrankungen des Nervensystems unklar oder falsch eingeordnet wurden. 1863 beschrieb Friedreich erstmals ein neues Krankheitsbild, das später seinen Namen tragen sollte: die Friedreich Ataxie. Er untersuchte Patient:innen, die unter unsicherem Gang, häufigem Stolpern, Zittrigkeit beim Schreiben, Muskelschwäche oder Fehlstellungen der Füße litten. Friedreich erkannte, dass diese Symptome nicht zufällig oder einzeln auftraten, sondern Teil eines fortschreitenden Prozesses waren. Mit sorgfältiger Beobachtung und anatomischer Analyse der Hinterstränge des Rückenmarks konnte er die Erkrankung klar von anderen Ataxien abgrenzen. (Die Hinterstränge sind Nervenbahnen im Rückenmark, die Informationen für Bewegung und Koordination übertragen.) Friedreich zeigte, dass diese Nervenbahnen nach und nach degenerieren, wodurch Bewegungsstörungen entstehen – eine Erkenntnis, die für die Medizin seiner Zeit ein Meilenstein war.

Was heute über Friedreich Ataxie bekannt ist Heute steht fest: Friedreich Ataxie ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung. Sie wird autosomal‑rezessiv vererbt – das heißt, beide Eltern tragen jeweils ein fehlerhaftes Frataxin-Gen (FXN-Gen), sind selbst jedoch meist gesund. Erst wenn ein Kind diese Veränderung von beiden Eltern erbt, kann die Erkrankung ausbrechen. Die Genmutation bewirkt, dass der Körper zu wenig Frataxin produziert – ein Protein, das entscheidend für die Energieversorgung der Zellen ist, besonders in Nerven und Herzmuskel. Der Mangel schädigt vor allem Rückenmark, Kleinhirn, Nervenbahnen sowie Zellen des Herzmuskels und der Bauchspeicheldrüse. Dadurch kommt es zu fortschreitenden Koordinationsstörungen, Muskelschwäche und dem Verlust von Feinmotorik, Reflexen sowie des Gefühls in Händen und Füßen. In vielen Fällen kann es zur Herzschwäche bis hin zu Herzversagen kommen. Häufig entwickelt sich auch eine Zuckerkrankheit (Diabetes). In der Regel zeigen sich erste Symptome meist bereits in der Kindheit oder Jugend. Anfangs wirken die Symptome oft unscheinbar: gelegentliches Stolpern, ein unsicherer Tritt oder undeutliche Sprache. Doch im Verlauf gehen Präzision und Bewegungskoordination immer weiter verloren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Biogen Friedreich Ataxie kann das Nervensystem sowie Muskeln, Herz und Bauchspeicheldrüse (Pankreas) in unterschiedlichem Ausmaß betreffen.

Der Weg zur Diagnose von Friedreich Ataxie Bis die Diagnose Friedreich Ataxie jedoch gestellt wird, vergehen in der Regel mehrere Jahre. Der Grund: Die ersten Symptome sind unspezifisch und werden nicht sofort mit einer seltenen genetischen Erkrankung in Verbindung gebracht. Besonders aufmerksam werden Fachärzt:innen, wenn Koordinationsstörungen gemeinsam mit Herzerkrankungen oder Diabetes auftreten. Diese Kombination gilt als wichtiger Hinweis auf Friedreich Ataxie. Die medizinische Abklärung erfolgt schrittweise: Zunächst werden Bewegungsabläufe, Gleichgewicht und Koordination untersucht. Bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie (MRT) von Gehirn und Rückenmark dienen dazu, andere Ursachen auszuschließen, während Blutuntersuchungen die Diagnostik ergänzen. Entscheidend ist jedoch ein genetischer Test, der eine Veränderung im FXN‑Gen nachweist. Die Analyse beginnt damit, dass in spezialisierten Laboren geprüft wird, ob das FXN‑Gen überhaupt verändert ist. Wenn eine Veränderung gefunden wird, wird bestimmt, um welche Art es sich handelt – meist eine zu große Anzahl bestimmter Basen‑Wiederholungen (sogenannter GAA-repeats). Deren Anzahl zeigt auch, wie schwer und wie schnell die Erkrankung verläuft. Sie muss auf beiden Genvarianten (von Mutter und Vater) gemessen werden.