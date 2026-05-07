Frische Impulse fürs Bad: Frühjahr- & Sommertrends 2026

Schon kleine Veränderungen – ein neues Möbel, eine andere Oberfläche oder gezielte Farbakzente – können die Atmosphäre spürbar aufwerten. LAUFEN zeigt mit seinen aktuellen Trends, wie sich Bad und WC stilvoll, funktional und wohnlich.

Die Struktur & Klarheit im Zusammenspiel Strukturierte Oberflächen und reduzierte Formensprache prägen moderne Badkonzepte. Geriffelte Fronten, matte Texturen und fein ausgearbeitete Details bringen Bewegung und Tiefe in den Raum, während klare Linien und präzise Geometrien für Ruhe sorgen. Diese Kombination schafft eine ausgewogene Balance zwischen Dynamik und Ordnung. Kollektionen wie PRO X greifen diesen Ansatz auf und bilden eine architektonische Grundlage für zeitgemäße Badezimmer – flexibel einsetzbar sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.

Die geriffelten Fronten der Badmöbelkollektion JUNA verleihen dem Bad Tiefe, Struktur und eine klare architektonischeWirkung. ©LAUFEN

Materialmix als Blickfang Der Waschplatz entwickelt sich zunehmend zum gestalterischen Zentrum des Badezimmers. Keramik, Holz und Metall treten in einen spannenden Dialog und schaffen eine neue Materialästhetik. Mit VITREON STAHL erweitert LAUFEN sein Portfolio um einen innovativen Werkstoff, der filigrane Formen mit hoher Widerstandsfähigkeit verbindet. Die glatte, porenfreie Oberfläche ist nicht nur besonders hygienisch und pflegeleicht, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Kollektionen wie TRICOLOR und RIVO zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig sich Materialien, Farben und Strukturen kombinieren lassen.

Die VITREONSTAHL - TRICOLOR Waschtisch-Schale setzt mit fein abgestimmten Farbtönen und glänzend-matten Kontrasten starke Designakzente. ©LAUFEN