Frische Impulse fürs Bad: Frühjahr- & Sommertrends 2026
Wenn im Frühjahr und Sommer wieder mehr Licht in die Räume fällt, verändert sich auch die Wahrnehmung unseres Zuhauses. Farben wirken intensiver, Materialien lebendiger und vertraute Räume zeigen neue Facetten. zugleich gestalten lassen. Diese Dynamik macht auch vor dem Badezimmer nicht halt.
Schon kleine Veränderungen – ein neues Möbel, eine andere Oberfläche oder gezielte Farbakzente – können die Atmosphäre spürbar aufwerten. LAUFEN zeigt mit seinen aktuellen Trends, wie sich Bad und WC stilvoll, funktional und wohnlich.
Die Struktur & Klarheit im Zusammenspiel
Strukturierte Oberflächen und reduzierte Formensprache prägen moderne Badkonzepte. Geriffelte Fronten, matte Texturen und fein ausgearbeitete Details bringen Bewegung und Tiefe in den Raum, während klare Linien und präzise Geometrien für Ruhe sorgen. Diese Kombination schafft eine ausgewogene Balance zwischen Dynamik und Ordnung. Kollektionen wie PRO X greifen diesen Ansatz auf und bilden eine architektonische Grundlage für zeitgemäße Badezimmer – flexibel einsetzbar sowohl im Neubau als auch in der Sanierung.
Materialmix als Blickfang
Der Waschplatz entwickelt sich zunehmend zum gestalterischen Zentrum des Badezimmers. Keramik, Holz und Metall treten in einen spannenden Dialog und schaffen eine neue Materialästhetik. Mit VITREON STAHL erweitert LAUFEN sein Portfolio um einen innovativen Werkstoff, der filigrane Formen mit hoher Widerstandsfähigkeit verbindet.
Die glatte, porenfreie Oberfläche ist nicht nur besonders hygienisch und pflegeleicht, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten in der Gestaltung. Kollektionen wie TRICOLOR und RIVO zeigen eindrucksvoll, wie vielseitig sich Materialien, Farben und Strukturen kombinieren lassen.
Farbe & Frischegefühl im Fokus
Farben bringen neue Energie ins Badezimmer und verleihen dem Raum eine individuelle Handschrift. Neben klassischen Weißtönen setzen zunehmend dunklere Nuancen, warme Erdfarben und metallische Akzente spannende Kontraste. Sie strukturieren den Raum, schaffen Tiefe und unterstreichen den wohnlichen Charakter.
Parallel dazu gewinnt auch der Komfort immer mehr an Bedeutung: Dusch-WCs wie die Modelle der CLEANET Familie sorgen mit innovativer Technologie, intuitiver Bedienung und hygienischer Reinigung für ein neues Frischegefühl – und machen das Badezimmer zu einem Ort, an dem Design, Funktion und Wohlbefinden perfekt zusammenspielen.