Niedrige Bewertungen

„Österreich ist ein sehr dividendenstarker Markt“, erklärt Boschan. Die jährliche Dividendenrendite betrage im Durchschnitt 5 bis 6 Prozent. Dies sei auch eine Reflexion der niedrigen Bewertungen. Die höchste Dividendenrendite weist derzeit die OMV mit fast 11 Prozent auf, gefolgt von der Bawag (8 Prozent) und der UNIQA (7 Prozent). In den USA wiederum würden kaum Dividenden gezahlt, sodass die durchschnittliche Rendite nur bei 1 bis 2 Prozent liege.

Steigend ist auch der Wertpapierbesitz, wie die jährliche „Aktienbarometer“-Studie zeigt. 30 Prozent der österreichischen Wohnbevölkerung besitzen demnach Wertpapiere, weitere 18 Prozent sind am Kauf interessiert. Diese Zahl legte gegenüber der ersten Erhebung 2023 um fünf Prozentpunkte zu. Als Motiv für die Veranlagung in Aktien & Co. gewann die Altersvorsorge zuletzt signifikant an Bedeutung.