Vermögensanlage: Ab welcher Summe sich Private Banking lohnt

Die Märkte stehen unter Druck. Ukraine, Iran, die Straße von Hormus – geopolitische Risiken treffen auf Inflation und strukturelle Brüche. Öl und Gold steigen, Tech verliert an Dynamik, Immobilien geraten ins Wanken. Volatilität ist kein Ausreißer mehr, sondern Dauerzustand. Jetzt entscheidet sich, wer nur verwaltet und wer führt. Die zeb Private-Banking-Studie Österreich 2025 beschreibt den Markt als Segelflug: Früher half der Zins als Motor. Dieser Rückenwind ist weg. Geblieben sind Turbulenzen , und die Frage, wer sie lesen kann. Private Banking beginnt genau hier. Es geht nicht um Produkte, sondern um Orientierung. Wer oben bleiben will, braucht keine Lösungen von der Stange, sondern Navigatoren. 974 Milliarden Euro Vermögen liegen in Österreich in diesem Segment, bis 2030 könnten es 1,2 Billionen werden. Das Segment wächst mit rund 6,9 Prozent pro Jahr schneller als der Gesamtmarkt. Wer bestehen will, darf nicht mehr nur verwalten.

Wann sich Private Banking wirklich lohnt Die Grenze ist fließend, doch sie verschiebt sich zunehmend nach oben. „Bei uns können Kunden ab 500.000 Euro anlegen, aber entscheidend ist nicht nur die Höhe, sondern die Komplexität des Vermögens“, sagt Stefan Neubauer, CEO der Kathrein Privatbank. Private Banking beginne dort, wo Standardlösungen nicht mehr ausreichen und individuelle Strukturen gefragt sind.