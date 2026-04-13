Von Betriebsausfällen bis zu Haftungsansprüchen

Brände, Wasserschäden, Extremwetter, Cyberangriffe oder ein Betriebsstillstand – die Risiken für Unternehmen sind vielfältig und komplex. Umso wichtiger ist eine durchdachte Absicherung, die Schäden abfedert sowie die Stabilität und Standortsicherheit eines Unternehmens gewährleistet.

Kleine Fehler, große Folgen

René Brandstötter, CSO Allianz Österreich, gibt zu bedenken: „Ein Brand, ein Wasserschaden, ein Einbruch: Solche Ereignisse können den Betrieb lahmlegen. Viele kleine und mittlere Unternehmen unterschätzen dabei vor allem die indirekten Folgen von Schäden – also nicht den Schaden selbst, sondern die Zeit, in der der Betrieb stillsteht. Schadenersatzansprüche von Dritten können zudem sehr rasch existenzbedrohend sein.“ Ein kleiner Fehler, so der Experte, kann große Folgen haben, wenn Personen- oder Sachschäden durch die betriebliche Tätigkeit entstehen. Er verweist auf den „UnternehmensSchutz“: Bei der Sachversicherung werden Schäden durch Feuer, Sturm, Einbruchdiebstahl und Leitungswasser gedeckt – wobei moderne Anlagen wie Solar-, Klima-, Sprinkler- und Photovoltaikanlagen sowie E-Ladestationen inklusive Wallbox und Zubehör mitversichert werden können. Indirekte Blitzschäden, so Brandstötter, deckt die Allianz nicht nur an Gebäuden, Betriebseinrichtung und Waren ab – auch grobe Fahrlässigkeit ist bis zu zwölf Mio. Euro abgesichert. „Die Betriebshaftpflichtversicherung schützt bei gerechtfertigten und ungerechtfertigten Schadenersatzansprüchen von Dritten. Die Betriebsunterbrechungsversicherung leistet bei teilweisem oder gänzlichem Betriebsstillstand nach einem Sachschaden.“