Fixkosten senken: So sparen Sie bei Strom, Gas und Versicherungen

Heizen und Kühlen Rund 70 Prozent des Energieverbrauchs in den eigenen vier Wänden entfallen allein auf die Raumwärme. Schon ein Grad weniger Raumtemperatur senkt die Heizkosten um etwa sechs Prozent. Im Sommer gilt: Kluges Lüften und der Einsatz von Ventilatoren sind oft besser als stromintensive Klimaanlagen, die oft viel zu stark kühlen. Bei der Kühlung von Haus oder Wohnung sollte der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur 4 °C betragen.

Internet und Handy Alte Handyverträge können viel teurer sein als Neue und auch weniger bieten. Über Vergleichsportale kann man sich einen guten Überblick über die Anbieter verschaffen und einige Hundert Euro im Jahr sparen. Vorsicht ist bei den Apps für Handy & Co geboten. Scheinbar kostenlose Apps finanzieren sich oft über sogenannte „In-App-Käufe“. Diese werden meist sehr offensiv beworben, weshalb sie vor allem für Kinder sehr verlockend sind. Auch beim Fernsehen lässt sich sparen. Bevor man Abos für Streamingdienste wie Netflix, Sky, Disney oder Amazon Prime abschließt, sollte man bedenken, dass hier schnell monatliche Kosten von 50 Euro und mehr entstehen können.

Kontokosten einsparen Innerhalb der Familie gibt es Girokonten, Jugendkonten oder ein Familienkonto. So vielfältig wie die Produkte sind jedoch auch die laufenden Gebühren für die Kontoführung, diese können von Bank zu Bank stark schwanken. „Beim klassischen Gehalts- und Girokonto fallen nicht unerhebliche Kosten und Gebühren an, vielleicht auch noch zusätzliche Kosten für Kredit- und Bankomatkarten. Auch die Hausbank bietet nicht immer unbedingt die günstigsten Kontokonditionen. Wollen Sie also beim Konto Geld sparen, dann sollten Sie die am Markt verfügbaren Angebote vergleichen und so Ihre Kontokosten optimieren“, rät man bei durchblicker.at. Ein überzogenes Konto kann sehr teuer kommen. Die Höhe des Standard-Kontorahmens ist Vereinbarungssache und bonitätsabhängig. Hier kann man auch bei den Sollzinsen einiges ausverhandeln. Wird dieser Kontorahmen überschritten, kann es teuer werden. Die Sollzinsen außerhalb des Kontorahmens können bis 18,05 Prozent betragen. Wird das Konto für eine Anschaffung oder einen Urlaub überzogen, kommt ein Konsumkredit günstiger.

Versicherungskosten optimieren Auch bei Versicherungen gibt es Potenzial, wie die Experten von durchblicker.at betonen. „Beim Wechsel der Autoversicherung können bis zu 700 Euro eingespart werden. Aber auch bei klassischen Versicherungsprodukten wie der Haushaltsversicherung lohnt sich der Vergleich – hier können bis zu 200 Euro eingespart werden.“ Vor allem bei der Haushaltsversicherung empfiehlt sich ein Polizzen-Check, um mögliche Unter- oder Überversicherungen aufzudecken. Alle ein bis zwei Jahre sollten die Versicherungsverträge überprüft werden, ob diese noch dem aktuellen Bedarf entsprechen. Vor Abschluss einer neuen Versicherung lohnt es sich zu prüfen, ob das Risiko nicht bereits durch eine bestehende Versicherung ausreichend abgedeckt ist. Ein Möglicher Schutz kann bereits durch die Mitgliedschaft z. B. in einem Autofahrerklub oder durch Kreditkarten bestehen.

Beim Einkaufen sparen Um die monatlichen Ausgaben für Lebensmittel bewusst zu machen, heißt es aufmerksam beobachten und aufschreiben, wie viel man ausgibt. Vorab eine Einkaufsliste zu schreiben – und sich daran zu halten – kann viel bringen. „Konsequent bleiben!“, rät das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft. „Die größte Herausforderung in den Märkten ist es, dem vielfältigen Angebot zu widerstehen. Halten wir uns jedoch an den Einkaufszettel, so kaufen wir automatisch die richtigen Mengen und Produkte. Sonderangebote, Multipack-Nachlässe oder Rabattaktionen sind natürlich verlockend – mit Schritt 1 im Hinterkopf ist es aber ein Leichtes, Impulskäufe zu vermeiden.“ Online-Shopping ist praktisch und bequem. Die Auswahl ist schier grenzenlos und die Lieferung oft versandkostenfrei. Mit einem fixen monatlichen Budget für Online-Käufe kann man Grenzen setzen. Die Ausgaben am besten in einer Liste vermerken, dann merkt man schnell wenn das Budget bereits ausgereizt oder überzogen ist.