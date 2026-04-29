Anlage-Tipps auf Social Media: Experten warnen vor diesem Fehler

Thomas aus Niederösterreich hatte eine Abfindung erhalten und wollte das Geld sinnvoll anlegen. Ein Bekannter aus einer Online-Gruppe schickte ihm einen „heißen Tipp“ zu Krypto und einer angeblich regulierten Plattform. Die ersten 250 Euro zeigten rasch Gewinne. Ein Betreuer meldete sich täglich, riet zu höheren Einsätzen, sprach von einmaligen Chancen. Nach einigen Wochen waren es 20.000 Euro. Als Thomas auszahlen wollte, kamen Gebühren, neue Versprechen, immer neue Forderungen. Dann brach der Kontakt ab. Übrig blieb die Erkenntnis, dass er nie investiert hatte, sondern von Anfang an Teil eines Betrugssystems war und das Geld weg ist.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/Getty Images/ stockphotodirectors Anlagenbetrug trifft nicht nur einzelne, sondern belastet oft auch Partnerschaften und Familien.

Falle Social Media Social Media ist zur Bühne für Anlagebetrug geworden. Versprochen wird der schnelle Weg zum Wohlstand, inszeniert mit Bildern von Luxus und scheinbar mühelosen Gewinnen. Christian Prantner, Finanzexperte in der Abteilung Konsument:innenpolitik der AK Wien, sagt: „Der Traum vom schnellen Geld und Reichtum wird auf Social Media richtiggehend zelebriert.“ Gleichzeitig fehle es an Kontrolle und klaren Regeln. Auch sogenannte Finfluencer treiben die Dynamik. „Werbung, Unterhaltung und Eigeninteresse verschwimmen“, so Prantner. Provisionen werden oft nicht offengelegt, Risiken verharmlost. Florian Beckermann, geschäftsführender Vorstand des IVA – Interessenverbands für Anleger, warnt vor zu einfachen Botschaften: „Diese kurzen Finanzinhalte sind leicht konsumierbar, aber sie vermitteln selten ein realistisches Bild.“ Digitale Industrie Hinter diesen Entwicklungen steht längst mehr als nur Einzelfallbetrug. Anlagebetrug hat sich zu einer global vernetzten Industrie entwickelt. Digitale Plattformen ermöglichen es, Millionen potenzieller Opfer gleichzeitig zu erreichen und gezielt anzusprechen. Wie aus Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters im November 2025 hervorgeht, zeigt sich die Dimension am Beispiel von Meta besonders deutlich: Der Konzern ging intern davon aus, dass rund zehn Prozent seines Jahresumsatzes 2024, also etwa 16 Milliarden Dollar, aus Anzeigen für Betrug und verbotene Produkte stammen. Intern war zudem von rund 15 Milliarden risikoreichen Betrugsanzeigen pro Tag auf Facebook, Instagram und WhatsApp die Rede. Reuters berichtete auch, dass Meta erst dann konsequent durchgreift, wenn die Systeme mit mindestens 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit von Betrug ausgehen. Liegt der Verdacht darunter, werden verdächtige Werbekunden teils nicht gesperrt, sondern zahlen höhere Anzeigenpreise.

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Wir beobachten eine Verlagerung der Schadensfälle in die digitale Welt der Kryptos. von Florian Beckermann IVA

Logik der Plattformen Das fügt sich in die zuvor beschriebenen Mechanismen der Plattformen ein: Inhalte mit Emotion, schnellen Gewinnen und spektakulären Versprechen werden algorithmisch bevorzugt ausgespielt. Problematische Anzeigen werden oft zu spät entfernt. So werden Betrugsangebote nicht nur sichtbar, sondern aktiv verstärkt. Wer einmal klickt, bekommt mehr davon und gerät in eine Spirale aus neuen Angeboten und Kontaktversuchen, die gezielt auf Interaktion und weitere Einzahlungen ausgerichtet ist.

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Perfekte Täuschung Hinzu kommt die Professionalisierung der Täter. Callcenter, Skripte und klar definierte Abläufe sorgen dafür, dass Betrugsversuche standardisiert und skalierbar werden. Aus einzelnen Tätern sind arbeitsteilige Netzwerke geworden, die wie Unternehmen agieren und ihre Methoden laufend optimieren. „Wir beobachten insgesamt eine Verlagerung der Schadensfälle in die digitale Welt der Kryptos. Dort sitzen die Betrugsnetzwerke unserer Zeit“, sagt Beckermann. Der Betrug sei damit nicht mehr lokal begrenzt, sondern global organisiert – mit klaren Rollen, Zielvorgaben und hoher Effizienz bei der Abwicklung.

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Der Traum vom schnellen Geld wird auf Social Media richtiggehend zelebriert. von Christian Pranter AK Wien

Neue Methoden Die Methoden werden dabei immer ausgefeilter. Besonders häufig sind Phishing-Angriffe und Plattformbetrug. Täter geben sich als Bankmitarbeiter aus, täuschen Sicherheitsprobleme vor oder locken mit scheinbar lukrativen Investments. Prantner berichtet aus der Beratungspraxis: „Es handelt sich zumeist um Phishing-Attacken oder Betrug rund um Krypto.“ Auffällig sei der starke Anstieg über Messenger, vor allem WhatsApp-Gruppen, in denen Gewinne inszeniert und Einzahlungen forciert werden. Der Erstkontakt erfolgt häufig über Plattformen oder Messenger, danach wird Vertrauen aufgebaut und zu Überweisungen gedrängt. Typisch ist auch die schrittweise Eskalation. Zunächst werden kleinere Beträge investiert, vermeintliche Gewinne angezeigt, Auszahlungen jedoch hinausgezögert. Sobald Zweifel aufkommen, folgen Beschwichtigungen oder Drohungen, bis der Kontakt abrupt abbricht. Ein zentrales Problem: Die Täter sitzen häufig im Ausland und sind kaum greifbar. „Das Geld ist in den meisten Fällen nicht mehr zurückzuholen“, so Prantner. Lücken im System Ein Grund für das immer größere Problem mit dem Anlagebetrug liegt im System. Plattformen agieren global, Regulierung bleibt oft national. Die internationale Zusammenarbeit der Behörden ist komplex, die Durchsetzung von Ansprüchen schwierig. „Plattformen müssen ebenfalls in die Verantwortung genommen werden“, sagt Prantner. Selbst wenn Betrug erkannt wird, lassen sich Geldflüsse oft nicht nachvollziehen – auch weil sie über mehrere Konten, Länder und Kryptowährungen verschleiert werden. Für Betroffene sind Verluste daher meist endgültig, selbst wenn Behörden eingeschaltet werden oder Strafverfahren eingeleitet werden. Vertrauen bricht Beckermann sieht zwar keinen generellen Vertrauensverlust im österreichischen Kapitalmarkt. „Die Fälle digitalen Scams sind ein globales Problem und nicht spezifisch Österreich zuzuordnen“, sagt er. Regulierte Märkte würden weiterhin geschätzt. Für die Betroffenen ist das jedoch wenig tröstlich. Sie folgen einem Tipp, vertrauen einer Plattform oder einem angeblichen Betreuer – und merken oft erst beim Auszahlungsversuch, dass sie betrogen wurden. „Die große Mehrheit der Anfragen erfolgt, wenn es zu spät ist“, so Beckermann. Genau darin liegt die Wucht dieser Delikte: Sie greifen dort an, wo Anleger sich orientieren wollen – bei Vertrauen, Hoffnung und fehlender Erfahrung.