Günstigeres Firmenkonto? Bekannte Bank lockt mit neuem Angebot

Die DenizBank AG baut ihr Angebot für Klein- und Mittelunternehmen weiter aus und hat mit dem DenizBusiness-Konto eine umfassende Banking-Lösung für KMU auf den Markt gebracht. „Österreichs KMU sind das Rückgrat unserer Wirtschaft und benötigen Banking-Partner, die ihre täglichen Herausforderungen verstehen“, erklärt Hayri Cansever, CEO der DenizBank AG und weiter: „Mit unserem DenizBusiness-Konto bieten wir eine Lösung, die sich dem Geschäftsrhythmus unserer Kunden anpasst – nicht umgekehrt. Besonders die Kombination aus günstiger Kontoführung und attraktiven Verzinsungsmöglichkeiten für Rücklagen hebt uns im Markt hervor. Unternehmerinnen und Unternehmer können so ihre Liquidität optimal steuern, ohne zwischen verschiedenen Instituten jonglieren zu müssen.“

Das DenizBusiness-Konto startet mit einem attraktiven Einführungsangebot: Die ersten drei Monate sind kostenfrei, danach fällt eine quartalsweise Kontoführungsgebühr von 45 Euro an. Das Angebot ist bis einschließlich 30. April 2026 gültig. Im Leistungspaket ebenso enthalten sind nationale und internationale Überweisungen sowie zwei kostenlose Debitkarten. Außerdem profitieren Unternehmen von Zahlungsterminals, die Ihre Zahlungsabwicklung schneller, einfacher und effizienter gestalten.

Die DenizBank AG positioniert sich als Partner für heimische KMU.

Sparprodukte für Unternehmen

Neben dem Firmenkonto bietet die DenizBank AG speziell auf Unternehmen zugeschnittene Sparprodukte an.

Das DenizFlex-Tagesgeldkonto mit variabler Verzinsung: 1,00 % p. a. für EUR-Einlagen und 1,50 % p. a., wenn Kunden ein DenizBusiness-Firmenkonto eröffnen.

Für langfristige Rücklagen steht das DenizFix-Festgeld mit Zinssätzen bis zu 1,95 % p. a. zur Verfügung. Damit können Unternehmer langfristig Einlagen anlegen und vorausplanen.