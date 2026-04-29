Biotech-Aktien: Experten sehen nach Jahren eine große Wende

ERSTE STOCK BIOTEC (ISIN AT0000746748):

Der Fonds zählt zu den etablierten Branchenfonds und investiert seit 2000 weltweit in Biotechnologie-Aktien. Fondsmanager Harald Kober setzt auf aktives Stock-Picking mit Fokus auf US-Small- und Mid Caps sowie Unternehmen mit fortgeschrittenen Produktpipelines. Der Fonds zielt darauf ab, frühzeitig von klinischen Fortschritten, Übernahmen und Innovationsschüben im Sektor zu profitieren. In den vergangenen zwölf Monaten legte er um 42 Prozent zu.

MEDICAL BioHealth (ISIN LU0119891520):

Der aktiv verwaltete Fonds des deutschen Anbieters Medical Strategy breit diversifiziert und investiert in spezialisierte Biotech- und Healthcare-Unternehmen mit Sitz in Luxemburg. Im Fokus stehen wachstumsstarke Small- und Mid Caps mit marktnahen Produkten oder fortgeschrittenen Entwicklungsprogrammen. Schwerpunkte liegen auf Onkologie, Neurologie und Stoffwechselerkrankungen und zielen auf überdurchschnittliches Wachstum im Sektor. Auf Sicht von zwölf Monaten erzielte er ein Plus von 59 Prozent.