Ein Kapitalkrieg droht

Zwischen all den Meldungen über neue Zölle, die US-Präsident Donald Trump gegen Gott und die Welt verhängt hat oder etablieren will oder auch schon wieder zurückgenommen hat, ging eine beabsichtigte Maßnahme fast unter. Und diese hätte es für europäische Anleger in den USA in sich. Trump droht in einem Gesetzesentwurf ausländischen Investoren mit einer Sondersteuer auf US-Kapitalerlöse.