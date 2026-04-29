Freizeit mit Risiko: Wenn der Spaß plötzlich endet

Die meisten Unfälle passieren nicht, wie oft angenommen wird, im Straßenverkehr, sondern im eigenen Zuhause und bei Freizeit- und Sportaktivitäten. Laut Unfallstatistik des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) von 2025 wurden rund 334.500 Menschen nach Haushaltsunfällen im Spital behandelt. Es folgen Freizeit- und Sportunfälle mit rund 280.700 Fällen. Insgesamt lag die Zahl der spitalsbehandelten Unfallopfer zuletzt bei rund 824.400 – ein Plus von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei älteren Menschen: In der Altersgruppe 65+ stieg die Zahl der Verletzten um fünf Prozent auf rund 266.100 Fälle.

„Diese Zahlen machen deutlich: Unfallrisiken betreffen alle Altersgruppen. Gleichzeitig wird häufig überschätzt, was staatliche Leistungen tatsächlich abdecken. Die gesetzliche Unfallversicherung übernimmt die Erstversorgung, nicht jedoch viele Folgekosten. Das sind Kosten für Rehabilitation, Therapien oder notwendige Wohnraumanpassungen. Hinzu kommen mögliche Einkommenseinbußen. Eine private Unfallversicherung schafft hier gezielt Absicherung und hilft, die finanziellen Folgen eines Unfalls abzufedern“, erklärt Andreas Gruber, Vorstand Schaden-Unfall, Helvetia Versicherung.