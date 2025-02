Europas Börsen gehen im Vergleich mit den USA auf Aufholjagd

Doch was sind die Gründe für das laufende Erreichen von Rekordhochs? Auf der einen Seite sind US-Aktien schon relativ teuer im Verhältnis zu den erwartenden Gewinnen. So macht das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Dow Jones 24 aus, im Nasdaq sind es sogar 42. Der DAX erreicht einen Wert von 21. Umso geringer dieser Wert, desto günstiger ist ein Titel.

Geopolitische Eskalationen könnten den globalen Ausblick ebenso dämpfen, so Reeh. Allerdings hat vor kurzem Trumps Ankündigung, gemeinsam mit Russland für einen baldigen Frieden in der Ukraine zu sorgen, vor allem Europas Märkten zu einem Auftrieb verholfen. „Die Ukraine ist der Gamechanger für ganz Europa und wirkt sich hier mehr aus als für die USA“, sagt etwa Manfred Sibrawa, Fondsmanager des Amundi Austria Stock, zum KURIER.

Nicht entscheidend für den deutschen Aktienmarkt ist die Schwäche der deutschen Wirtschaft. Schließlich droht ein weiteres Jahr in der Rezession. Doch erzielen die DAX-Konzerne 80 Prozent ihrer Umsätze außerhalb des Landes.

Auf der anderen Seite hilft die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) den europäischen Börsen. Denn im Euroraum sind die Leitzinsen nie so stark gestiegen wie in den USA. Und im aktuellen Zinssenkungszyklus ist die EZB aktiver, denn die Konjunktur lahmt im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten. Die Prognosen zeigen, dass die EZB weiterhin ihr Tempo halten sollte. Einziger kleiner Unsicherheitsfaktor: Sollte die Inflation nachhaltig zurückkehren, könnte sie dazu angehalten sein, weitere Zinsschritte zu verzögern. Generell aber gilt: Niedrigere Zinsen stimulieren den Kreditmarkt und helfen somit Unternehmen beim Wachstum.

Apropos Österreich: Auch der Wiener Leitindex ATX ist heuer bis dato gut in Fahrt.

Dieser liegt ebenso wie der DAX bei knapp 12 Prozent im Plus und steht auf dem besten Stand seit Frühjahr 2008 – ohne Berücksichtigung von Dividenden. „Inklusive Dividenden steht der ATX aktuell am Allzeithoch“, freut sich Wiener Börse-Chef Christoph Boschan. Der Kursanstieg ist ziemlich breit, nur 2 Aktien liegen im Minus. Die Liste der Top-Werte führt die RBI an (siehe Grafik).