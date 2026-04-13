„Echter und wahrnehmbarer Nutzen für Mitarbeiter“

Die österreichischen Pensionskassen sind als der größte private Pensionszahler in Österreich ein zentraler Bestandteil des Pensionssystems.

Herr Mayer, warum gewinnen betriebliche Zusatzpension auch für die Unternehmen selbst an Wichtigkeit?

Philipp Mayer: Für Unternehmen gewinnen soziale Benefits in Zeiten des Fachkräftemangels an Bedeutung. Wer den Mitarbeitern beliebte Zusatzleistungen anbietet, kann sich einen Wettbewerbsvorteil als sozial verantwortlicher und attraktiver Arbeitgeber verschaffen. Repräsentative Studien, unter anderem vom Spectra-Institut zeigen, dass betriebliche Vorsorge einen echten und wahrnehmbaren Nutzen für Mitarbeiter bietet.

Was ist der Generalpensionskassenvertrag und welche Rolle wird er künftig spielen?

Ich freue mich sehr über das Vorhaben der Bundesregierung, die zweite Säule der Pensionsvorsorge zu stärken. Der Generalpensionskassenvertrag ist Teil dieser Planungen und soll künftig die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sämtliche Arbeitnehmer und Selbstständige ihre Ansprüche aus der Abfertigung Neu in eine Pensionskasse übertragen können, um daraus eine lebenslange, steuerfreie Zusatzpension zu generieren. Derzeit ist dies nur für rund 25 Prozent der Arbeitnehmer möglich, die einen Pensionskassenvertrag durch den Arbeitgeber haben.