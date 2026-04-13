Die Stärke von Trendfolgestrategien in Krisenzeiten

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Anleger nach Strategien, die nicht nur schützen, sondern auch Chancen eröffnen. Trendfolge-Produkte bieten hier einen besonderen Ansatz: Sie orientieren sich nicht an Prognosen, sondern folgen konsequent bestehenden Marktbewegungen. Gerade in Krisenzeiten zeigt sich ihre Stärke. Trendfolge-Strategien bleiben flexibel und reagieren dynamisch auf neue Marktbedingungen.

„Das Kernprinzip der Trendfolge besteht darin“, erklärt Leo Willert, CEO von ARTS, „konsequent auf das zu reagieren, was der Markt tatsächlich zeigt, anstatt Entwicklungen vorherzusagen.“ Unabhängig davon, ob der Ansatz diskretionär oder systematisch umgesetzt wird, steht stets im Mittelpunkt, Trends frühzeitig zu erkennen und das Portfolio konsequent an deren Verlauf auszurichten. „Bei ARTS erfolgt die Umsetzung auf Basis eines klar definierten, quantitativen Regelwerks. Unser Handelssystem analysiert kontinuierlich ein breites Investmentuniversum von mehr als 10.000 Investmentfonds und 3.000 ETFs und identifiziert jene Märkte, Regionen oder Sektoren, die aktuell die stärksten Trends zeigen“, so Willert. Investiert wird gezielt in jene Bereiche, in denen sich ein stabiler positiver Trend etabliert hat. Verliert ein Trend an Stärke oder dreht das Marktumfeld, werden Risikopositionen systematisch reduziert und schrittweise in defensivere Segmente umgeschichtet. Willert: „Ziel dieses disziplinierten Ansatzes ist es, an Aufwärtsbewegungen zu partizipieren und gleichzeitig Risiken in schwierigeren Marktphasen kontrolliert zu begrenzen.“