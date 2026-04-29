Bitcoin & Co: Warum Anleger jetzt auf diese Details achten müssen

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/NicoElNino/iStockphoto.com Kryptowährungen sind für Anleger längst mehr als ein spekulatives Randthema.

Kryptowährungen haben sich von einem Nischenthema für Technikbegeisterte zu einem festen Bestandteil moderner Portfolios entwickelt. Für viele Anleger sind sie heute eine Ergänzung zu klassischen Anlageklassen, vor allem als Wachstumsbaustein oder zur Diversifikation. Darüber hinaus bieten Kryptowährungen einen einfachen Zugang zu globalen Märkten. Anleger können rund um die Uhr handeln, ohne auf Öffnungszeiten traditioneller Börsen angewiesen zu sein. In Ländern mit instabilen Währungen dienen Kryptowährungen teilweise sogar als Alternative zur lokalen Landeswährung. „Wir beobachten eine steigende Akzeptanz, sowohl bei Privatanlegern als auch institutionellen Investoren. Das ist kein Zufall: Regulatorische Klarheit schafft Vertrauen. Entwicklungen wie MiCAR in Europa sowie der Genius Act und der Clarity Act in den USA zeigen, dass Krypto als Anlageklasse global angekommen ist“, erklärt Philipp Bohrn, Geschäftsführer der Bitpanda GmbH und Bitpanda Financial Services sowie Vice President Governance. Leo Willert, CEO & Head of Trading bei ARTS Asset Management GmbH: „Kryptowährungen sind gekommen, um zu bleiben. Sie haben sich zunehmend von einem reinen Spekulationsobjekt zu einer selbstständigen Assetklasse mit eigenem Chancen-Risiko-Profil entwickelt. Aufgrund ihrer geringen Korrelation zu klassischen Anlageklassen, können Kryptos ein Portfolio sinnvoll ergänzen. Der Vorteil liegt klar im enormen Renditepotenzial. Dem stehen aber extrem hohe Kursrückschläge gegenüber. Deshalb sollte man stets auf die Dosis achten und bei dieser volatilen Anlageklasse ein striktes Risikomanagement integrieren.“

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Wir sehen Kryptowährungen als sinnvolle Ergänzung in einem dynamischen Portfolio. von Leo Willert ARTS Asset Management

Volatile Anlageklasse So groß die Chancen sind, so erheblich sind auch die Risiken. Der wohl bekannteste Faktor ist die extreme Volatilität. In den vergangenen Wochen ist der Bitcoin zeitweise auf die Marke von rund 60.000 US-Dollar gefallen, was einen Verlust von 50 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch von rund 120.000 Dollar im Juli 2025 bedeutet. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich innerhalb kurzer Zeiträume sind jedoch keine Ausnahme, sondern Teil der Marktmechanik. Neu ist jedoch, wie stark externe Faktoren inzwischen wirken. Der Bitcoin-Preis wird heute von einer Kombination aus Angebot und Nachfrage, makroökonomischen Faktoren und institutioneller Beteiligung beeinflusst. Zinsen, Marktliquidität und regulatorische Entwicklungen – etwa durch neue Rahmenwerke wie MiCAR oder die Einordnung als Finanzinstrument in Japan – spielen eine größere Rolle als noch vor einigen Jahren. Bitcoin ist zwar erwachsener geworden, behält aber dennoch seine ganz eigenen Marktdynamiken bei. „Kurzfristig können geopolitische Spannungen den Kryptomarkt belasten, weil in unsicheren Phasen Kapital häufig aus risikoreicheren Assets abgezogen wird. Gleichzeitig zeigen solche Situationen aber auch die Relevanz eines global zugänglichen, unabhängigen Finanzsystems. Diese Dualität ist typisch für den Markt“, so Philipp Bohrn. Kryptowährungen sind heute auch stärker in das globale Finanzsystem integriert als noch vor einigen Jahren. Bohrn: „Wir sehen eine viel stärkere institutionelle Beteiligung, klare regulatorische Rahmenbedingungen und eine engere Verknüpfung mit klassischen Märkten. In Europa setzt MiCAR einen einheitlichen Standard. Klar ist aber auch: Regulierung schafft nur dann echtes Vertrauen, wenn sie konsequent durchgesetzt wird. Wenn internationale Anbieter versuchen, Grauzonen auszunutzen, schadet das dem gesamten Markt und dem Vertrauen der Anleger. Parallel dazu wächst die Adoption weltweit dynamisch weiter, sowohl auf Nutzer- als auch auf Infrastrukturebene.“

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Wir beobachten eine steigende Akzeptanz bei Privatanlegern als auch bei institutionellen Investoren. von Phillip Bohm Bitpanda