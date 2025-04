Bausparen zündet zum 100. Geburtstag den Turbo

Bausparen feiert heuer seinen 100. Geburtstag. „Damals wie heute zählt es zu den beliebtesten Spar- und Finanzierungsformen in Österreich und ist bei allen Generationen beliebt“, sagt Susanne Riess-Hahn, Wüstenrot Generaldirektorin und derzeit Vorsitzende des Bausparkassenverbandes (BVO).

Bausparen entstand in Österreich während einer Zeit bitterer Wohnungsnot in Folge des Ersten Weltkriegs. Durch das Solidarsparen wurde es auch für Menschen mit kleineren Einkommen möglich, Wohneigentum zu schaffen. „An der Grundidee des Bausparens hat sich bis heute nichts geändert“, sagt Riess-Hahn. Sie verweist dabei auf eine Wohnstudie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Integral vom Februar dieses Jahres, die im Auftrag des Bausparkassenverbandes durchgeführt wurde. Die mit 79 Prozent überwiegende Mehrheit der befragten 1.000 Österreicher wünscht sich demnach im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu leben. Tatsächlich macht dies aber nur knapp die Hälfte. „Damit zählt Österreich zu den Schlusslichtern in Europa“, sagt Riess-Hahn.