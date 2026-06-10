Eine völlig neue Welt des guten Hörens

Hansaton ist 65! Gefeiert wird das mit der „World of Hearing“, dem innovativen Flagshipstore in der Wiener Mariahilfer Straße 31. Das Jubiläum geht auch mit einem optischen Wandel in der neuen Leitfarbe Grün einher. „Das symbolisiert unsere Vision, viele Menschen wieder ins gute Hören zu bringen“, sagt Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich. Im Store kann jeder sein Gehör kostenlos testen lassen, modernste Hörsysteme sowie vielfältigen Gehörschutz ausprobieren und anpassen lassen. Herzstück des Stores ist ein interaktiver Hörerlebnisraum, in dem Hörverlust für Angehörige simuliert und moderne Hörlösungen in Alltagssituationen getestet werden. So wird unmittelbar erfahrbar, welchen Unterschied gutes Hören im täglichen Leben macht. Hörgeräte sind Hightech-Systeme, „die sich jeglichen Situationen anpassen und dennoch nahezu unsichtbar sind“, sagt Perissutti. Als besonderen Service bietet Hansaton an, Hörlösungen direkt beim ersten Termin zum mehrtägigen Probetragen mitzunehmen. So kann das Hörverhalten exakt analysiert und Geräte perfekt angepasst werden. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal am österreichischen Markt“, sagt Perissutti und lädt zum regelmäßigen Hörcheck ein. „Der sollte ab 50 selbstverständlich sein.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Hansaton/Sonova Zum 65. Geburtstag von Hansaton eröffnete GF Thomas Perissutti in Wien den grandiosen, neuen Flagshipstore.

Hörminderungen noch immer unterschätzt Dass viele Menschen zu lange warten, bevor sie sich mit ihrem Gehör beschäftigen, erlebt Alexandra Rupprecht, gewerberechtliche Geschäftsführerin und Hörakustikmeisterin bei Hansaton, regelmäßig in der Beratung. Hörminderung trete meist nicht plötzlich auf, sondern entwickle sich schrittweise. Erste Hinweise würden im Alltag daher oft übersehen oder lange verdrängt. „Viele Menschen bemerken eine Hörminderung nicht von einem Tag auf den anderen. Häufig beginnt sie schleichend: Gespräche in Gruppen werden anstrengender, Hintergrundgeräusche stören stärker oder Fernseher und Telefon müssen lauter eingestellt werden. Genau deshalb sind regelmäßige Hörtests wichtig. Sie schaffen früh Klarheit und können helfen, rechtzeitig passende Maßnahmen zu setzen, bevor Einschränkungen im Alltag größer werden“, erklärt Alexandra Rupprecht.



Aus fachlicher Sicht gehe es dabei nicht nur um besseres Verstehen, sondern auch um Selbstständigkeit, Sicherheit und soziale Einbindung. Wer schlecht hört, nehme Gespräche oft als anstrengend wahr, meide bestimmte Situationen oder ziehe sich zunehmend zurück. Umso wichtiger sei es, Hörgesundheit ähnlich selbstverständlich zu betrachten wie Seh- oder Zahngesundheit. „Je früher eine Hörminderung erkannt wird, desto besser kann man darauf reagieren. Moderne Hörlösungen unterstützen nicht nur beim Verstehen von Sprache, sondern helfen auch dabei, im Alltag sicherer, entspannter und sozial aktiver zu bleiben. Gutes Hören ist somit auch ein essenzieller Teil von gesundem Altern“, so die Hörakustikmeisterin.

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Beratung, Erlebnis und moderne Technik Der neu gestaltete Hansaton Flagshipstore – World of Hearing in der Mariahilfer Straße 31 zeigt, wie ein zeitgemäßer Zugang zu Hörgesundheit aussehen kann. Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort informieren und beraten lassen, ihr Gehör testen und moderne Hörlösungen kennenlernen.



Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem interaktiven Hörerlebnis. Im Hörerlebnisraum können unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. Dadurch wird nachvollziehbar, wie sich verschiedene Hörsituationen anfühlen und welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen im Alltag machen. Ergänzend stehen moderne Beratungsmöglichkeiten, interaktive Informationsflächen sowie digitale Technologien wie der 3D-Scan des Ohres zur Verfügung.



„Mit dem neu gestalteten Flagshipstore schaffen wir einen Ort, an dem Hörgesundheit einfach zugänglich und modern erlebbar wird. Menschen können sich informieren, beraten lassen, ihr Gehör testen und moderne Hörlösungen direkt kennenlernen. Unser Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven, gesunden Lebens zu verankern“, erläutert Thomas Perissutti.

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