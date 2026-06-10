Eine völlig neue Welt des guten Hörens
Hansaton ist 65! Gefeiert wird das mit der „World of Hearing“, dem innovativen Flagshipstore in der Wiener Mariahilfer Straße 31. Das Jubiläum geht auch mit einem optischen Wandel in der neuen Leitfarbe Grün einher. „Das symbolisiert unsere Vision, viele Menschen wieder ins gute Hören zu bringen“, sagt Thomas Perissutti, Geschäftsführer von Hansaton Österreich. Im Store kann jeder sein Gehör kostenlos testen lassen, modernste Hörsysteme sowie vielfältigen Gehörschutz ausprobieren und anpassen lassen. Herzstück des Stores ist ein interaktiver Hörerlebnisraum, in dem Hörverlust für Angehörige simuliert und moderne Hörlösungen in Alltagssituationen getestet werden. So wird unmittelbar erfahrbar, welchen Unterschied gutes Hören im täglichen Leben macht.
Hörgeräte sind Hightech-Systeme, „die sich jeglichen Situationen anpassen und dennoch nahezu unsichtbar sind“, sagt Perissutti.
Als besonderen Service bietet Hansaton an, Hörlösungen direkt beim ersten Termin zum mehrtägigen Probetragen mitzunehmen. So kann das Hörverhalten exakt analysiert und Geräte perfekt angepasst werden. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal am österreichischen Markt“, sagt Perissutti und lädt zum regelmäßigen Hörcheck ein. „Der sollte ab 50 selbstverständlich sein.“
Hörminderungen noch immer unterschätzt
Dass viele Menschen zu lange warten, bevor sie sich mit ihrem Gehör beschäftigen, erlebt Alexandra Rupprecht, gewerberechtliche Geschäftsführerin und Hörakustikmeisterin bei Hansaton, regelmäßig in der Beratung. Hörminderung trete meist nicht plötzlich auf, sondern entwickle sich schrittweise. Erste Hinweise würden im Alltag daher oft übersehen oder lange verdrängt. „Viele Menschen bemerken eine Hörminderung nicht von einem Tag auf den anderen. Häufig beginnt sie schleichend: Gespräche in Gruppen werden anstrengender, Hintergrundgeräusche stören stärker oder Fernseher und Telefon müssen lauter eingestellt werden. Genau deshalb sind regelmäßige Hörtests wichtig. Sie schaffen früh Klarheit und können helfen, rechtzeitig passende Maßnahmen zu setzen, bevor Einschränkungen im Alltag größer werden“, erklärt Alexandra Rupprecht.
Aus fachlicher Sicht gehe es dabei nicht nur um besseres Verstehen, sondern auch um Selbstständigkeit, Sicherheit und soziale Einbindung. Wer schlecht hört, nehme Gespräche oft als anstrengend wahr, meide bestimmte Situationen oder ziehe sich zunehmend zurück. Umso wichtiger sei es, Hörgesundheit ähnlich selbstverständlich zu betrachten wie Seh- oder Zahngesundheit. „Je früher eine Hörminderung erkannt wird, desto besser kann man darauf reagieren. Moderne Hörlösungen unterstützen nicht nur beim Verstehen von Sprache, sondern helfen auch dabei, im Alltag sicherer, entspannter und sozial aktiver zu bleiben. Gutes Hören ist somit auch ein essenzieller Teil von gesundem Altern“, so die Hörakustikmeisterin.
Beratung, Erlebnis und moderne Technik
Der neu gestaltete Hansaton Flagshipstore – World of Hearing in der Mariahilfer Straße 31 zeigt, wie ein zeitgemäßer Zugang zu Hörgesundheit aussehen kann. Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort informieren und beraten lassen, ihr Gehör testen und moderne Hörlösungen kennenlernen.
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem interaktiven Hörerlebnis. Im Hörerlebnisraum können unterschiedliche Alltagssituationen und Geräuschkulissen simuliert werden. Dadurch wird nachvollziehbar, wie sich verschiedene Hörsituationen anfühlen und welchen Unterschied individuell angepasste Hörlösungen im Alltag machen. Ergänzend stehen moderne Beratungsmöglichkeiten, interaktive Informationsflächen sowie digitale Technologien wie der 3D-Scan des Ohres zur Verfügung.
„Mit dem neu gestalteten Flagshipstore schaffen wir einen Ort, an dem Hörgesundheit einfach zugänglich und modern erlebbar wird. Menschen können sich informieren, beraten lassen, ihr Gehör testen und moderne Hörlösungen direkt kennenlernen. Unser Ziel ist es, Hemmschwellen abzubauen und gutes Hören als selbstverständlichen Teil eines aktiven, gesunden Lebens zu verankern“, erläutert Thomas Perissutti.
Internationales Know-how durch Sonova-Gruppe
Hansaton blickt in Österreich auf 65 Jahre Erfahrung zurück und zählt heute zu den führenden Anbietern für Hörsysteme. Als Teil der internationalen Sonova-Gruppe verbindet das Unternehmen lokale Nähe mit globaler Forschungs-, Entwicklungs- und Technologiekompetenz. Damit kann Hansaton auf international entwickelte Hörlösungen und Innovationen zugreifen und diese mit persönlicher Beratung in Österreich verbinden.
Moderne Hörlösungen haben mit früheren Vorstellungen von großen oder auffälligen Geräten nur noch wenig zu tun. Sie sind heute klein, leistungsfähig, vernetzt und individuell an unterschiedliche Hörsituationen sowie persönliche Bedürfnisse anpassbar. „Die größte Hürde ist oft nicht die Technik, sondern der erste Schritt. Viele Menschen warten, obwohl sie bereits Einschränkungen bemerken. Ein wichtiger Teil unserer Arbeit ist deshalb, Hemmschwellen abzubauen und alte Bilder von Hörlösungen zu korrigieren. Je selbstverständlicher wir über Hörgesundheit sprechen, desto leichter fällt es Betroffenen, frühzeitig Unterstützung anzunehmen“, betont Alexandra Rupprecht.
Der neu gestaltete Hansaton Flagshipstore – World of Hearing in Wien soll genau dazu beitragen: gutes Hören verständlicher, zugänglicher und erlebbarer zu machen – mitten in der Wiener Innenstadt.