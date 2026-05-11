12 Punkte fürs Designer Outlet Parndorf – mit dem Shuttlebus um nur 10 Euro zum Shopping-Erlebnis
Zusammenfassung
- Designer Outlet Parndorf bietet bis zu -70% auf 160 internationale Marken und ist laut Ranking unter den Top 3 Outlets Europas.
- Bequeme Anreise mit Shuttlebus aus Wien, Budapest und Bratislava sowie beste öffentliche Verkehrsanbindung.
- Vielfältiges Shopping-, Gastro- und Freizeitangebot für alle Generationen, Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr.
Ganz Europa ist im ESC-Fieber – und das Designer Outlet Parndorf macht es Shoppingfans so einfach wie nie, Teil des Erlebnisses zu werden: In der ESC-Woche gelangt man um 10 Euro per Shuttlebus direkt ins Center – nur 40 Minuten von Wien entfernt, mit direkten Verbindungen aus Wien, Budapest und Bratislava. Das Designer Outlet Parndorf hat sich längst seinen Platz im Siegerfeld gesichert: 160 Designermarken bis zu 70 Prozent günstiger das ganze Jahr über machen das Center zu einer der beliebtesten Einkaufsdestinationen Europas. Zwölf Punkte, die zeigen, warum das Designer Outlet Parndorf nicht nur zur ESC-Zeit die erste Wahl ist. Douze points, bitte!
- Internationaler Red Carpet: exklusive Marken aus verschiedensten Ländern mit Brands von A wie Armani bis Z wie Zwilling, die man vom roten Teppich kennt
- Schnell erreichbar – und das um nur 10 Euro: Das Designer Outlet Parndorf liegt nur 40 Minuten von Wien entfernt – und in der ESC-Woche bringt der Shuttlebus Shoppingfans aus Wien, Budapest und Bratislava um nur 10 Euro direkt ans Ziel. Einfach einsteigen, entspannt ankommen und einkaufen!
- Schon jetzt im Siegerfeld: das Designer Outlet Parndorf ist laut Ecostra Ranking unter den Top 3 Outlets in Europa
- Fans aus aller Welt: ob daheim in Österreich oder verteilt auf Europa, von Neusiedl bis Paris und Peking ist das Designer Outlet Parndorf beliebt – am Hotspot zwischen Wien, Budapest und Bratislava
- Showtime: die Show im Designer Outlet Parndorf geht in der ESC-Woche Montag bis Mittwoch von 9:00 bis 20:00 Uhr, Freitag von 9:00 bis 21:00 Uhr und Samstag von 9:00 bis 18:00 Uhr
- Bühne frei für Angebote: nicht nur beim ESC, sondern das ganze Jahr über ein Auftritt mit bis zu -70%
- Vielseitig wie die Starter des ESC: egal ob Fashion, Lifestyle, Sportmode, Home oder Accessoires – hier findet man alles
- Pure Leidenschaft: die Menschen lieben das Designer Outlet Parndorf für ihre echten Lieblingsbrands zu bis zu -70%
- Beste Outfits nicht nur für die Bühne: hier gibt's die neuesten Trends und wahre Klassiker für den eigenen Kleiderschrank
- Generation Z bis Silver Surfers: im Designer Outlet Parndorf finden alle Marken und Angebote – von jung bis alt
- Energie tanken wie ein Popstar: vom schnellen Snack bis zum Dinner mit einer vielfältigen Auswahl an Cafés, Restaurants wie dem Bistrot Italiano und wechselnden Highlights in der beliebten Food Truck Area
- Free Entry: hier braucht niemand ein Ticket – einfach hinkommen, staunen und shoppen
Designer Outlet Parndorf
Mo bis Mi: 9-20 Uhr (ausgenommen Feiertage)
Fr: 9-21 Uhr
Samstag: 9-18 Uhr