Denise Herko: Pflegegeldstufen in Österreich praxisnah erklärt

Pflegegeld-Begutachtung und Nachuntersuchung richtig vorbereiten

Die Begutachtung stellt für viele Betroffene eine Stresssituation dar. Umso wichtiger ist es, ruhig und sachlich den tatsächlichen Unterstützungsbedarf zu schildern. Eine Nachuntersuchung dient der Überprüfung, ob sich der Betreuungs- und Pflegebedarf verändert hat. Nach einem Schlaganfall kann etwa eine Rehabilitation die Mobilität teilweise oder vollständig wiederherstellen. Dadurch reduziert sich der Pflegeaufwand, und der aktuelle Bedarf wird neu bewertet. Kommt es zu einer Besserung, kann die Pflegestufe abgestuft werden. Werden die Kriterien der Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz nicht mehr erfüllt, kann dies im Einzelfall auch zum Entzug des Pflegegeldes führen, da das Ziel einer Rehabilitation die Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist.

In ihrer Beratungspraxis erlebt Denise Herko häufig, dass strukturierte Vorbereitung und Transparenz den entscheidenden Unterschied machen. Viele Pflegegeldbezieher:innen sind sich nicht bewusst, dass sie auch Pflichten haben: Pflegegeldbezieher:innen, ihre gesetzlichen Vertreter:innen sowie alle Personen im Mitwirkungskreis sind verpflichtet, Verbesserungen des Gesundheitszustandes innerhalb von vier Wochen dem zuständigen Entscheidungsträger zu melden.

Weitere Informationen und vertiefende Einblicke finden sich unter www.selbstbestimmt.cc.