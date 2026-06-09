Denise Herko: Pflegegeldstufen in Österreich praxisnah erklärt
Pflegegeldstufen sind für viele Betroffene und Angehörige in Österreich schwer nachvollziehbar. Welche Kriterien entscheiden über die Einstufung? Warum fällt ein Bescheid niedriger aus als erwartet? Die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Gutachterin Denise Herko erklärt aus ihrer Praxiserfahrung, worauf es bei der Pflegegeldeinstufung tatsächlich ankommt und welche Missverständnisse häufig zu Problemen führen.
Wie die Pflegegeldeinstufung in Österreich wirklich erfolgt
Das österreichische Pflegegeldsystem umfasst sieben Pflegestufen. Voraussetzung für einen Anspruch ist ein monatlicher Betreuungs- und Pflegeaufwand von mehr als 65 Stunden, der über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten bestehen muss. Für die Einstufung maßgeblich ist daher nicht nur eine einzelne medizinische Diagnose, sondern vor allem der tatsächliche Unterstützungsbedarf im Alltag. Viele Bürger:innen in Österreich sind sich über die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Pflegegeldes nicht ausreichend im Klaren. Häufig besteht der Irrglaube, dass sich die Einstufung automatisch erhöht, je mehr medizinische Befunde oder Erkrankungen vorliegen. Tatsächlich ist jedoch nicht die Anzahl der Diagnosen ausschlaggebend, sondern der konkrete tägliche Unterstützungs- und Pflegebedarf in den einzelnen Lebensbereichen. Dabei werden unterschiedliche Lebensbereiche berücksichtigt, etwa Hilfe bei der Körperpflege, der Ausscheidung, der selbstständigen Bewegung innerhalb und außerhalb des Wohnbereichs, der Nahrungsaufnahme oder der Medikamenteneinnahme. Auch regelmäßig notwendige nächtliche Betreuungsleistungen fließen in die Beurteilung ein. Denise Herko betont, dass stets das Gesamtbild des täglichen Lebens entscheidend ist und nicht nur einzelne isolierte Tätigkeiten. Eine realistische und nachvollziehbare Darstellung der alltäglichen Unterstützung bildet daher die Grundlage für eine sachgerechte Einstufung.
Warum Dokumentation über Pflegegeld entscheidet
Wer Pflegegeld beantragt, sollte den eigenen Betreuungsaufwand möglichst genau dokumentieren und die Aufzeichnungen als Gedächtnisstütze bei der Begutachtung verwenden. Ein regelmäßig geführtes Pflegetagebuch hilft dabei, wiederkehrende Hilfestellungen zeitlich einzuordnen und nachvollziehbar darzustellen. Ergänzt durch aktuelle ärztliche Befunde entsteht so ein klares Bild des Pflegealltags. Denise Herko empfiehlt, konkrete Alltagssituationen zu beschreiben. Dabei ist entscheidend, wie lange Unterstützung bei bestimmten Tätigkeiten tatsächlich dauert und wie oft sie wiederholt werden muss – etwa, wenn jemand bei pflegerischen Handlungen abwehrend ist. Auch Fehlhandlungen bei Demenzerkrankten, die zu Gefährdungssituationen führen, erfordern ständige Beaufsichtigung. Ebenso relevant sind schwere Verhaltensstörungen, die den Pflegealltag erheblich beeinflussen.
Pflegegeld-Begutachtung und Nachuntersuchung richtig vorbereiten
Die Begutachtung stellt für viele Betroffene eine Stresssituation dar. Umso wichtiger ist es, ruhig und sachlich den tatsächlichen Unterstützungsbedarf zu schildern. Eine Nachuntersuchung dient der Überprüfung, ob sich der Betreuungs- und Pflegebedarf verändert hat. Nach einem Schlaganfall kann etwa eine Rehabilitation die Mobilität teilweise oder vollständig wiederherstellen. Dadurch reduziert sich der Pflegeaufwand, und der aktuelle Bedarf wird neu bewertet. Kommt es zu einer Besserung, kann die Pflegestufe abgestuft werden. Werden die Kriterien der Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz nicht mehr erfüllt, kann dies im Einzelfall auch zum Entzug des Pflegegeldes führen, da das Ziel einer Rehabilitation die Verbesserung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit ist.
In ihrer Beratungspraxis erlebt Denise Herko häufig, dass strukturierte Vorbereitung und Transparenz den entscheidenden Unterschied machen. Viele Pflegegeldbezieher:innen sind sich nicht bewusst, dass sie auch Pflichten haben: Pflegegeldbezieher:innen, ihre gesetzlichen Vertreter:innen sowie alle Personen im Mitwirkungskreis sind verpflichtet, Verbesserungen des Gesundheitszustandes innerhalb von vier Wochen dem zuständigen Entscheidungsträger zu melden.
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Denise Herko
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