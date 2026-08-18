Cyberangriffe auf österreichische Unternehmen: Warum der Mittelstand ins Visier gerät

Kleine und mittlere Betriebe galten lange als unattraktive Ziele für Cyberkriminelle. Die aktuelle Bedrohungslage in Österreich widerlegt diese Annahme deutlich. Automatisierte Angriffswerkzeuge, KI-gestützte Phishing-Kampagnen und staatlich unterstützte Akteure treffen zunehmend Betriebe, die weder über eigene IT-Sicherheitsabteilungen noch über ausgereifte Notfallpläne verfügen. Damit rückt eine Zielgruppe in den Fokus, die bislang wenig auf systematische Prävention gesetzt hat.

Die Zahlen zeichnen ein klares Bild Die elfte Ausgabe der Studie „Cybersecurity in Österreich“ von KPMG und dem Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) hat 1.396 heimische Unternehmen befragt. Jeder achte Cyberangriff war dabei erfolgreich und überwand die Sicherheitsbarrieren der Unternehmen. 25 Prozent der befragten Unternehmen berichten von einem starken oder eher starken Anstieg der Angriffe. Besonders häufig registrierten die Betriebe Malware über E-Mail-Anhänge, Phishing über Links sowie die Ausnutzung von Hardware- und Software-Schwachstellen. Die Wirtschaftskammer Wien beobachtet einen ähnlichen Trend. Laut einer KPMG-Erhebung war bereits jedes sechste Unternehmen in Wien erfolgreich von einem Angriff betroffen. Ergänzend dazu zeigt die EY Cybersecurity Studie 2025, dass drei von vier Cyberangriffen, von denen die Befragten berichten, Phishing-Angriffe waren. Regelmäßige Sicherheitsaudits sind gerade bei KMU unterrepräsentiert, während sie bei größeren Unternehmen längst zum Standard gehören. Genau hier setzt ein Penetrationstest an, bei dem geschulte Sicherheitsexperten die eigenen Systeme gezielt aus Angreiferperspektive prüfen, bevor es reale Kriminelle tun.

Warum KMU besonders exponiert sind Die strukturellen Gründe für die hohe Verwundbarkeit sind bekannt. Rund 78 Prozent der Wiener KMU beschäftigen ein bis neun Mitarbeiter und verfügen daher meist über keinen firmeninternen IT-Experten oder gar eine eigene IT-Abteilung. Sicherheitsupdates werden verzögert eingespielt, Passwortrichtlinien lax gehandhabt, Backups selten getestet. Gleichzeitig hat sich die Angriffsfläche durch Cloud-Dienste, Homeoffice und vernetzte Produktionsanlagen erheblich vergrößert. Hinzu kommt eine geopolitische Dimension. Laut dem KPMG/KSÖ-Bericht dominieren zunehmend unauffällige, strategisch orchestrierte Angriffe, häufig von staatlichen oder staatlich unterstützten Akteur:innen getragen, die auf langfristige Informationsbeschaffung, gezielte Verbreitung von Desinformation und den Aufbau persistenter Zugänge in die Systeme von Unternehmen oder der kritischen Infrastruktur fokussieren. Für Zulieferer großer Konzerne bedeutet das, dass sie oft als Einfallstor missbraucht werden, was regulatorische Konsequenzen im Rahmen der NIS-2-Richtlinie nach sich ziehen kann.