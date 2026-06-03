Cool Hair Friseur in Graz: Warum Qualität wieder zählt

Bianca Billi, Inhaberin von „Cool Hair Friseur“ in Graz-Eggenberg, kennt diese Fälle aus dem Alltag. „Viele kommen erst dann zu uns, wenn etwas nicht so geworden ist wie erwartet“, sagt sie. Besonders bei Farbveränderungen oder Extensions zeige sich oft erst später, ob fachlich korrekt gearbeitet wurde.

Warum DIY beim Haarefärben riskant ist

Der Trend zu Do-it-yourself-Behandlungen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Online-Anleitungen vermitteln einfache Lösungen, berücksichtigen aber selten individuelle Voraussetzungen wie Haarstruktur oder Vorbehandlungen. „Das Ergebnis wirkt auf den ersten Blick vielleicht in Ordnung, hält aber oft nicht oder schädigt das Haar langfristig“, erklärt Billi. Die nachträgliche Korrektur sei in vielen Fällen deutlich aufwendiger als eine professionelle Behandlung von Anfang an.

Friseurbesuch: Diese Fehler machen viele

Auch im Salon selbst treffen Kundinnen und Kunden Entscheidungen, die später zu Unzufriedenheit führen können. Häufig fehlt eine klare Kommunikation darüber, was realistisch umsetzbar ist – etwa bei Farbveränderungen oder drastischen Typwechseln. Ein weiterer Punkt ist die Orientierung am Preis. Lockangebote wirken auf den ersten Blick attraktiv, lassen aber oft wenig Spielraum für hochwertige Produkte oder ausreichend Zeit für Beratung und Umsetzung.

Friseurqualität erkennen & teure Fehlentscheidungen vermeiden

Wer langfristig zufrieden sein möchte, sollte weniger auf Trends und mehr auf Qualität achten. Eine professionelle Beratung zeigt sich darin, dass auf individuelle Wünsche eingegangen wird und gleichzeitig ehrlich eingeschätzt wird, was sinnvoll umsetzbar ist. Transparente Preise, nachvollziehbare Empfehlungen und Hinweise zur Pflege zuhause sind weitere Merkmale eines seriösen Friseurbetriebs. „Es geht nicht darum, möglichst viel zu verkaufen, sondern ein Ergebnis zu erzielen, das auch Wochen später noch passt“, sagt Billi.

Friseurbranche in Österreich: Preisdruck verändert den Markt

Die Branche steht unter Druck. Social Media beschleunigt Trends, gleichzeitig steigt die Nachfrage nach günstigen Angeboten. Für viele Betriebe bedeutet das einen Spagat zwischen wirtschaftlichem Druck und handwerklichem Anspruch. Auch Billi setzt bewusst auf einen anderen Zugang. Nach Ausbildung und leitenden Funktionen machte sie sich früh selbstständig. Weiterbildung und klare Qualitätsstandards seien für sie entscheidend, um sich langfristig am Markt zu behaupten.

Friseur in Eggenberg: Qualität statt kurzfristiger Trends

Im Arbeitsalltag zeigt sich dieser Ansatz vor allem in der Beratung. Statt schnelle Lösungen zu versprechen, wird auf nachhaltige Ergebnisse geachtet, die zum Alltag der Kund:innen passen. Der Blick auf die Branche zeigt: Während Trends und Preisaktionen weiterhin dominieren, wächst gleichzeitig das Bewusstsein dafür, dass gute Friseurarbeit mehr ist als ein kurzfristiger Effekt – nämlich eine Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und ehrlicher Einschätzung.

Mehr Tipps, Einblicke und die Möglichkeit zur Terminbuchung gibt es auf www.coolhair.at.