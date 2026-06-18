Fingernägel sind für viele so ungefähr das Letzte, worüber man hinsichtlich der Gesundheit nachdenkt. Bis sie dann anfangen zu brechen, splittern oder sich schälen. Dann spätestens lohnt sich ein genauerer Blick - denn der Zustand der Nägel sagt manchmal mehr über den Körper aus, als man vermuten würde.

Brüchige Fingernägel: Mehr als ein Pflegeproblem

Gel, Nagelhärter, Nagelöl - und trotzdem brechen die Nägel weiter? Hochwertige Pflegeprodukte für brüchige Fingernägel können durchaus einen Unterschied machen: Sie stärken die Nagelsubstanz, spenden Feuchtigkeit und schützen vor äußeren Einflüssen. Aber manchmal haben sie ihre Grenzen - nämlich dann, wenn die Ursache von innen kommt.

In der Dermatologie gilt auch der Nagel als diagnostisches Fenster. Wenn man in der Nagelstruktur, -farbe oder in der Geschwindigkeit des Wachstums Veränderungen bemerkt, kann das manchmal auf einen Nährstoffmängel, auf hormonelle Verschiebungen oder bestimmte Erkrankungen hinweisen. Das bedeutet natürlich absolut nicht, dass hinter jedem gerissenen Nagel eine ernste Diagnose steckt, aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen.

Nährstoffe, die Nägel brauchen

Hinter brüchigen Nägeln steckt erstaunlich oft ein Nährstoffmangel. Biotin gilt als der bekannteste Faktor. Untersuchungen legen beispielsweise nahe, dass eine ausreichende Zufuhr die Nageldicke verbessern kann. Dazu kommen Eisen, Zink, B12 und Vitamin D, die alle ihren Teil zur Nagelstruktur beitragen.

Eisenmangel ist besonders bei Frauen häufig und er zeigt sich manchmal in charakteristisch eingedellten, löffelförmigen Nägeln. Zink ist an Zellteilung und Keratinaufbau beteiligt und damit ebenfalls direkt für die Festigkeit der Nägel mitverantwortlich.

Was die Schilddrüse damit zu tun hat

Ein häufig übersehener Zusammenhang, von dem viele nichts wissen: Auch Schilddrüsenerkrankungen können sich auf die Nagelqualität auswirken. Sowohl eine Unter- als auch eine Überfunktion geht nämlich oft mit trockener, brüchiger oder langsam wachsender Nagelsubstanz einher. Wer also über längere Zeit Veränderungen bemerkt und sich auch noch chronisch müde oder antriebslos fühlt, sollte das am besten einmal ärztlich abklären lassen.

Schlaf, Stress & das Wachstum der Nägel

Nägel wachsen nicht gleichmäßig. Aber sie wachsen meist schneller, wenn der Körper gut regeneriert, und langsamer in Phasen von Stress oder Schlafmangel. Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel. Und das wiederum kann die Nährstoffaufnahme beeinträchtigen und Entzündungsprozesse begünstigen. Beides macht sich langfristig auch an den Nägeln bemerkbar.

Schlaf hingegen ist die Phase, in der der Körper auf Hochtouren repariert. Zellen erneuern sich, Wachstumshormone werden ausgeschüttet. Wer regelmäßig zu wenig schläft, bremst also diesen Prozess aus. Dass sich das auch auf die Nagelgesundheit auswirkt, ist wenig überraschend.

Wann äußere Einflüsse schuld sind

Natürlich gibt es auch handfeste äußere Ursachen: häufiger Kontakt mit Wasser und Reinigungsmitteln, aggressive Nagellackentferner oder mechanische Belastung zum Beispiel. In diesen Fällen hilft tatsächlich direkt ein Umdenken in der Pflegeroutine: weniger Aceton, mehr Schutzhandschuhe, pflegende Nagelöle.

Das Problem: Äußere und innere Ursachen lassen sich ohne Hintergrundwissen oft schwer auseinanderhalten. Wer regelmäßig brüchige Nägel hat, ohne dass ein offensichtlicher äußerer Auslöser erkennbar ist, sollte aber auf jeden Fall innere Faktoren nicht ausschließen.

Abschließende Worte

Brüchige Fingernägel sind selten einfach nur ein reines Schönheitsproblem. Der Körper kommuniziert über die Nägel, und es lohnt sich, diese Signale auch ernst zu nehmen. Ein Blutbild kann z. B. schnell Aufschluss über mögliche Mängel geben, und manchmal ist die Lösung dann viel einfacher als gedacht.