Das Aus für Papierbriefe? Wie sich unser Briefkasten verändert
Es gibt diese Briefe, auf die man sehnsüchtig wartet. Den unterschriebenen Vertrag. Den wichtigen Bescheid. Die lang ersehnte Zusage. Und dann gibt es jene Schreiben, die einfach erledigt werden müssen – Rechnungen, Mahnungen oder behördliche Dokumente. Was sie alle gemeinsam haben: Sie sollen sicher, zuverlässig und möglichst schnell ankommen. Genau deshalb verändert sich die Briefzustellung derzeit grundlegend. Digitale Lösungen wie BriefButler verbinden die Vorteile der klassischen Post mit den Möglichkeiten der digitalen Welt und zeigen, wie die Post von morgen schon heute funktioniert.
Eigentlich wirkt es wie ein Widerspruch: Wir erledigen Bankgeschäfte am Smartphone, unterschreiben Verträge digital und kommunizieren in Echtzeit, doch wichtige Briefe werden häufig noch ausgedruckt, kuvertiert und verschickt. Der Grund liegt auf der Hand: Gerade bei Rechnungen, Bescheiden oder Verträgen zählen Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Rechtsgültigkeit. Genau an dieser Schnittstelle setzt das Wiener Unternehmen hpc DUAL mit BriefButler an. Die Plattform verbindet digitale Briefzustellung mit klassischem Postversand und denkt den Dokumentenversand neu.
Der Brief entscheidet selbst über seinen Weg
Das Prinzip von BriefButler ist simpel: Ist die Empfänger:in elektronisch erreichbar, erfolgt die elektronische Zustellung. Ist das nicht möglich, wird automatisch gedruckt und klassisch zugestellt. Diese hybride Zustellung vereint digitale Effizienz mit der Sicherheit, dass jedes Dokument zuverlässig ankommt.
Für Unternehmen und Behörden bedeutet das weniger Aufwand, schnellere Prozesse und eine rechtssichere Zustellung. Gleichzeitig bleiben sämtliche Sendungen vollständig nachvollziehbar – ein entscheidender Vorteil überall dort, wo Compliance und Dokumentation eine zentrale Rolle spielen. „Überall dort, wo Compliance eine zentrale Rolle spielt, ist die lückenlose Nachverfolgung einer Sendung entscheidend. So lässt sich jederzeit nachvollziehen, ob Empfänger:innen ein Schriftstück bereits abgeholt haben oder nicht“, erklärt Peter May, Geschäftsführung hpc DUAL.
BriefButler: Wiener Unternehmen revolutioniert Briefzustellung
Post lehnte seine Idee ab, jetzt ist er Marktführer
Hinter BriefButler steckt eine Unternehmergeschichte. Josef Schneider, Geschäftsführer der hpc DUAL, war viele Jahre bei der Österreichischen Post beschäftigt. Seine Idee, die Briefzustellung grundlegend zu digitalisieren, ließ sich dort jedoch nicht verwirklichen. Also zog er die Konsequenz. „In der Post wollte man das nicht, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber und habe gekündigt.“
Heute zählt hpc DUAL nach eigenen Angaben mehr als 1.700 Kund:innen und gilt als Markt- und Themenführer in der dualen Zustellung. An den Standorten arbeiten rund 50 Mitarbeiter:innen daran, die digitale Post weiterzuentwickeln. Für Schneider ist die Vision bis heute dieselbe geblieben: „Meine Vision ist, die Briefzustellung zu digitalisieren, gänzlich. Das heißt, wir sind angetreten, um die Art und Weise, wie wir heute Briefe zustellen, gänzlich zu ändern. Ich glaube, dass einige Jahrhunderte an Briefzustellung, so wie wir sie kennen, ausreichen.“
Dass diese Entwicklung ständige Innovation verlangt, bestätigt auch Jürgen Früchtl, Operations bei hpc DUAL: „Genau diese Tüftelei macht den Reiz aus: ständig zu überlegen, wo sich Prozesse verbessern lassen, wo Potenzial steckt und wie wir Lösungen noch kundenfreundlicher und transparenter gestalten können.“
Warum digitale Briefzustellung?
- Schnellere Zustellung wichtiger Dokumente
- Weniger Papierverbrauch und geringerer CO₂-Ausstoß
- Niedrigere Druck-, Porto- und Versandkosten
- Mehr Effizienz durch automatisierte Prozesse
- Rechtssichere und nachvollziehbare Zustellung
- Weniger manueller Aufwand für Mitarbeitende
- Digitale und klassische Zustellung in einem einzigen Versandprozess
- Höhere Flexibilität für Unternehmen und Behörden
Digitalisierung mit Mehrwert
Die Vorteile digitaler Briefzustellung reichen über Zeit- und Kostenersparnis hinaus. Weniger Papier, weniger Transporte und effizientere Abläufe leisten auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Unser digitales Geschäftsmodell ist ja ein deutlich nachhaltigeres Geschäftsmodell. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dass die Welt vielleicht etwas besser wird, also weniger CO₂ verbraucht wird, dann ist das etwas sehr Positives“, sagt Christoph Niemüller, Mitgeschäftsführer hpc DUAL.
Dass hinter der Technologie vor allem Menschen stehen, ist für das Unternehmen ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Wir haben tatsächlich, wie wir ins neue Büro übersiedelt sind, immer wieder von unserem neuen Zuhause gesprochen. So fühlt es sich auch an. Es ist die DUAL-Familie und jeder hilft jedem. Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten“, beschreibt Carina Dittrich, Marketing und PR bei hpc DUAL, den Teamgeist.
- Digitale und hybride Briefzustellung aus einer einzigen Plattform
- Automatische Entscheidung zwischen elektronischer und postalischer Zustellung
- Rechtssichere Zustellung von Rechnungen, Bescheiden, Verträgen und anderen Dokumenten
- Lückenlose Nachverfolgung und Dokumentation jeder Sendung
- Integration in bestehende Fachanwendungen, ERP- und CRM-Systeme
- Automatisierte Versandprozesse ohne Drucken, Kuvertieren und Frankieren
- Geeignet für Unternehmen, Behörden und Organisationen mit hohem Dokumentenaufkommen
Die Zukunft der Post beginnt heute
Ob der letzte Papierbrief tatsächlich irgendwann verschwindet, bleibt offen. Klar ist jedoch: Die Digitalisierung verändert auch die Briefzustellung grundlegend. Digitale Post, elektronische Zustellung und hybride Versandprozesse werden für Unternehmen und Behörden zunehmend zum Standard. Gleichzeitig braucht dieser Wandel Vertrauen und Aufklärung. „Es ist nicht für jeden greifbar. Wir würden das gerne für die Menschheit einfach erklären“, sagt Dittrich.
Die Zukunft der Briefzustellung wird deshalb vermutlich weder ausschließlich digital noch ausschließlich analog sein. Vielmehr geht es darum, beide Welten intelligent miteinander zu verbinden. Genau daran arbeitet hpc DUAL mit BriefButler – damit der Brief künftig immer den besten Weg zu seinem Empfänger findet.