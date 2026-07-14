Es gibt diese Briefe, auf die man sehnsüchtig wartet. Den unterschriebenen Vertrag. Den wichtigen Bescheid. Die lang ersehnte Zusage. Und dann gibt es jene Schreiben, die einfach erledigt werden müssen – Rechnungen, Mahnungen oder behördliche Dokumente. Was sie alle gemeinsam haben: Sie sollen sicher, zuverlässig und möglichst schnell ankommen. Genau deshalb verändert sich die Briefzustellung derzeit grundlegend. Digitale Lösungen wie BriefButler verbinden die Vorteile der klassischen Post mit den Möglichkeiten der digitalen Welt und zeigen, wie die Post von morgen schon heute funktioniert.

Eigentlich wirkt es wie ein Widerspruch: Wir erledigen Bankgeschäfte am Smartphone, unterschreiben Verträge digital und kommunizieren in Echtzeit, doch wichtige Briefe werden häufig noch ausgedruckt, kuvertiert und verschickt. Der Grund liegt auf der Hand: Gerade bei Rechnungen, Bescheiden oder Verträgen zählen Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Rechtsgültigkeit. Genau an dieser Schnittstelle setzt das Wiener Unternehmen hpc DUAL mit BriefButler an. Die Plattform verbindet digitale Briefzustellung mit klassischem Postversand und denkt den Dokumentenversand neu.

Der Brief entscheidet selbst über seinen Weg Das Prinzip von BriefButler ist simpel: Ist die Empfänger:in elektronisch erreichbar, erfolgt die elektronische Zustellung. Ist das nicht möglich, wird automatisch gedruckt und klassisch zugestellt. Diese hybride Zustellung vereint digitale Effizienz mit der Sicherheit, dass jedes Dokument zuverlässig ankommt. Für Unternehmen und Behörden bedeutet das weniger Aufwand, schnellere Prozesse und eine rechtssichere Zustellung. Gleichzeitig bleiben sämtliche Sendungen vollständig nachvollziehbar – ein entscheidender Vorteil überall dort, wo Compliance und Dokumentation eine zentrale Rolle spielen. „Überall dort, wo Compliance eine zentrale Rolle spielt, ist die lückenlose Nachverfolgung einer Sendung entscheidend. So lässt sich jederzeit nachvollziehen, ob Empfänger:innen ein Schriftstück bereits abgeholt haben oder nicht“, erklärt Peter May, Geschäftsführung hpc DUAL.

BriefButler: Wiener Unternehmen revolutioniert Briefzustellung

Post lehnte seine Idee ab, jetzt ist er Marktführer Hinter BriefButler steckt eine Unternehmergeschichte. Josef Schneider, Geschäftsführer der hpc DUAL, war viele Jahre bei der Österreichischen Post beschäftigt. Seine Idee, die Briefzustellung grundlegend zu digitalisieren, ließ sich dort jedoch nicht verwirklichen. Also zog er die Konsequenz. „In der Post wollte man das nicht, dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das selber und habe gekündigt.“ Heute zählt hpc DUAL nach eigenen Angaben mehr als 1.700 Kund:innen und gilt als Markt- und Themenführer in der dualen Zustellung. An den Standorten arbeiten rund 50 Mitarbeiter:innen daran, die digitale Post weiterzuentwickeln. Für Schneider ist die Vision bis heute dieselbe geblieben: „Meine Vision ist, die Briefzustellung zu digitalisieren, gänzlich. Das heißt, wir sind angetreten, um die Art und Weise, wie wir heute Briefe zustellen, gänzlich zu ändern. Ich glaube, dass einige Jahrhunderte an Briefzustellung, so wie wir sie kennen, ausreichen.“ Dass diese Entwicklung ständige Innovation verlangt, bestätigt auch Jürgen Früchtl, Operations bei hpc DUAL: „Genau diese Tüftelei macht den Reiz aus: ständig zu überlegen, wo sich Prozesse verbessern lassen, wo Potenzial steckt und wie wir Lösungen noch kundenfreundlicher und transparenter gestalten können.“

Vorteile Warum digitale Briefzustellung? Schnellere Zustellung wichtiger Dokumente

Weniger Papierverbrauch und geringerer CO₂-Ausstoß

Niedrigere Druck-, Porto- und Versandkosten

Mehr Effizienz durch automatisierte Prozesse

Rechtssichere und nachvollziehbare Zustellung

Weniger manueller Aufwand für Mitarbeitende

Digitale und klassische Zustellung in einem einzigen Versandprozess

Höhere Flexibilität für Unternehmen und Behörden

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © hpc DUAL Von der Idee zum Marktführer: Josef Schneider, Peter May und Christoph Niemüller (v.l.) von hpc DUAL sind mit BriefButler auf einem goldrichtigen Weg.

Digitalisierung mit Mehrwert Die Vorteile digitaler Briefzustellung reichen über Zeit- und Kostenersparnis hinaus. Weniger Papier, weniger Transporte und effizientere Abläufe leisten auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit. „Unser digitales Geschäftsmodell ist ja ein deutlich nachhaltigeres Geschäftsmodell. Und wenn wir unseren Teil dazu beitragen können, dass die Welt vielleicht etwas besser wird, also weniger CO₂ verbraucht wird, dann ist das etwas sehr Positives“, sagt Christoph Niemüller, Mitgeschäftsführer hpc DUAL. Dass hinter der Technologie vor allem Menschen stehen, ist für das Unternehmen ebenfalls ein wichtiger Erfolgsfaktor. „Wir haben tatsächlich, wie wir ins neue Büro übersiedelt sind, immer wieder von unserem neuen Zuhause gesprochen. So fühlt es sich auch an. Es ist die DUAL-Familie und jeder hilft jedem. Es macht einfach Spaß, hier zu arbeiten“, beschreibt Carina Dittrich, Marketing und PR bei hpc DUAL, den Teamgeist.

Leistungen von BriefButler auf einen Blick Digitale und hybride Briefzustellung aus einer einzigen Plattform

Automatische Entscheidung zwischen elektronischer und postalischer Zustellung

Rechtssichere Zustellung von Rechnungen, Bescheiden, Verträgen und anderen Dokumenten

Lückenlose Nachverfolgung und Dokumentation jeder Sendung

Integration in bestehende Fachanwendungen, ERP- und CRM-Systeme

Automatisierte Versandprozesse ohne Drucken, Kuvertieren und Frankieren

Geeignet für Unternehmen, Behörden und Organisationen mit hohem Dokumentenaufkommen