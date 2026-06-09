Boudoir-Fotos im Sommer? Kamerafräulein über Empowerment für Frauen

Boudoir im Sommer schafft persönliche Erinnerungen

Die warme Jahreszeit bietet nicht nur die passende Kulisse für Boudoir-Fotos, sondern ist für viele auch der perfekte Zeitpunkt, sich selbst etwas Gutes zu tun. Das Erlebnis bleibt bei Kamerafräulein by Kerstin Pomper, unabhängig von Alter oder Lebensphase, ein Geschenk an die eigene Persönlichkeit. Die Aufnahmen werden für viele Frauen zu einem Ausdruck von Selbstliebe und sind auch als „Bridal Boudoir“ im Vorfeld einer Hochzeit möglich. Bei allem ästhetischen Anspruch steht das Individuum im Fokus: Jedem Bild liegt die Mission zugrunde, die Wünsche und Emotionen der Kundin sichtbar zu machen.

Weitere Inspirationen und Informationen rund um Boudoir-Fotografie in Graz, Leibnitz und der Steiermark gibt es unter www.kamerafraeulein.com.