Game on im Belvedere: Kunst entdecken, Codes knacken, Zukunft retten

Im Schlossgarten erscheinen Tiere auf dem Smartphone, die einst zur Menagerie des Prinzen Eugen gehörten. Im Oberen Belvedere führt eine interaktive Entdeckungsreise durch die Sammlung, bei der Hauptwerke wie Gustav Klimts Der Kuss oder die „Charakterköpfe“ von Franz Xaver Messerschmidt eine Rolle spielen. Und im Skulpturengarten des Belvedere 21 wartet ein gestrandetes Raumschiff aus der Zukunft auf Hilfe. Drei unterschiedliche Spiele machen bekannte und weniger bekannte Orte im Belvedere neu erlebbar – für Familien mit Kindern ebenso wie für Jugendliche und Erwachsene.

Mit der Sphinx durch den Schlossgarten Löwe, Lemur, Gazelle oder Strauß: In The Fantastic Palastics. Garden Game kehren jene Tiere zurück, die vor rund 300 Jahren Teil der Menagerie des Prinzen Eugen waren. Begleitet von einer 3D-animierten Sphinx geht es durch den barocken Schlossgarten, auf der Suche nach Tieren, die plötzlich am Smartphone auftauchen. Möglich macht das Augmented Reality (AR). Gespielt wird direkt vor Ort und im eigenen Tempo – als kurzer Abstecher oder als ausgedehnte Entdeckungstour durch die Anlage.

Rätselrallye im Schloss Mit The Fantastic Palastics. Mission Museum wird die Sammlungsausstellung im Oberen Belvedere zur Rätselrallye. Ausgestattet mit Game-Map und Stift gilt es, Hinweise zu finden, Aufgaben zu lösen und die Zahlen eines geheimen Codes zu sammeln. Der Weg führt vorbei an Gustav Klimts Der Kuss, den „Charakterköpfen“ von Franz Xaver Messerschmidt und weiteren Werken der Sammlung. Videos, Audios und Augmented-Reality-Elemente ergänzen den Rundgang und verbinden Kunstgeschichte mit Rätseln, neuen Medien und kreativer Erkundung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Die Spielanleitung ist kostenlos am Infostand in der Sala terrena im Oberen Belvedere erhältlich. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Mit einem Smartphone in der Hand kann die Entdeckungstour durch das Belvedere auch schon beginnen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Ganz große Kunst, wenn junge Besucher:innen mimisch mit den Charakterköpfen von Franz Xaver Messerschmidt in den Dialog treten! Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Vor John Simpsons Porträt von Angelika Kauffmann wird Vergangenheit lebendig. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Frische Perspektiven treffen auf große Kunst: Der Kuss von Gustav Klimt zieht alle in seinen Bann, egal ob groß oder klein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Das Gemälde von Tina Blau „Frühling im Prater“ weckt auch bei der jungen Generation Interesse. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Vor Monets Garten in Giverny wachsen Fantasie und Neugier.

Zeitreise im Skulpturengarten Im neuen Smartphone-Game Future Traces – Der Kunst auf der Spur ist eine Person aus der Zukunft im Skulpturengarten des Belvedere 21 gestrandet und versucht, ihre Zeitmaschine zu reparieren. Um ihr zu helfen, müssen Hinweise gefunden und Skulpturen neu betrachtet werden – darunter Arbeiten von Maruša Sagadin, Kris Lemsalu, VALIE EXPORT, Fritz Wotruba und Lois Weinberger. Auch die von Karl Schwanzer entworfene Architektur des Belvedere 21 wird Teil der Erzählung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ouriel Morgensztern / Belvedere, Wien Das browserbasierte Spiel lädt Besucher:innen dazu ein, Kunstwerke zu erkunden und dabei den Skulpturengarten, dessen Geschichte und die Architektur des Hauses aus neuen Perspektiven kennenzulernen.

Während sich Mission Museum und Garden Game vor allem an Familien mit Kindern richten, spricht Future Traces besonders Jugendliche und Erwachsene an, die den Skulpturengarten des Belvedere 21 auf andere Weise erkunden möchten.

Einfach zugänglich und kostenfrei Alle drei Spiele sind kostenlos, auf Deutsch und Englisch verfügbar und funktionieren ohne spezielle App. Benötigt wird lediglich ein Smartphone mit Kamera und Internetzugang. Gestartet wird über QR-Codes vor Ort. Für alle unter 19 Jahren ist auch der Museumseintritt frei.