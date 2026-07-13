Bedruckte Liegestühle: Werbung zum Zurücklehnen

Werbung wirkt besonders dann, wenn sie positiv wahrgenommen wird. Individuell bedruckte Liegestühle schaffen genau diesen Effekt: Sie laden zum Verweilen ein und machen Marken sichtbar. Ob bei Events, Messen, Festivals, in der Gastronomie oder in touristischen Einrichtungen – die praktischen Sitzelemente verbinden Komfort mit einer aufmerksamkeitsstarken Werbewirkung.

Ein wesentlicher Vorteil ist die große Gestaltungsfreiheit. Logos, Farben, Slogans oder Bildmotive können auf der gesamten Stofffläche umgesetzt werden. So entsteht eine Werbefläche, die nicht nur gesehen, sondern aktiv genutzt wird. Besonders attraktiv: Liegestühle werden häufig fotografiert und in sozialen Medien geteilt, wodurch zusätzliche Reichweite für die Marke entsteht.

Digitale Gestaltung trifft persönliche Beratung

Das Vorarlberger Unternehmen Schirmmacher hat sich auf individuell bedruckbare Liegestühle sowie weitere Werbeträger wie Regenschirme, Sonnenschirme und Zelte spezialisiert. Kunden aus ganz Europa profitieren von der Verbindung aus persönlicher Fachberatung und modernem Webshop. Mit dem integrierten 3D-Designer lassen sich Entwürfe bereits vor der Bestellung realitätsnah visualisieren und die Preise können direkt online kalkuliert werden.

„Was Schirmmacher auszeichnet, ist die Kombination aus modernem Online-Service und persönlicher Expertenberatung. So erhalten Kunden genau die Lösung, die zu ihrem Einsatzbereich und ihren Werbezielen passt“, erklärt Christian Ströhle, CEO & Founder von Schirmmacher