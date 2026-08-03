Auslandstierschutz in Bosnien: Wie Ein Herz für Hunde wirkt

Wenn bei Amra und Michael Midzan das Telefon klingelt, geht es oft um Hunde, die dringend Hilfe brauchen: verletzt, ausgesetzt, schwer krank oder dem Tod näher als dem Leben. Seit Jahren rettet der Verein Ein Herz für Hunde Tiere, die sonst niemand mehr versorgen würde. Doch nun soll aus dieser täglichen Hilfe etwas noch Größeres entstehen, ein Projekt, das den Tierschutz in Bosnien nachhaltig verändern könnte: Jerry's Rescue & Rehab Center.

Jerry's Rescue & Rehab Center: Mehr als ein Tierheim für Hunde Auf einem rund 45.000 Quadratmeter großen Areal soll ein modernes Rettungs- und Rehabilitationszentrum entstehen, vorausgesetzt, genügend Menschen unterstützen das Vorhaben. Der Verein Ein Herz für Hunde definiert sein Ziel bewusst umfassender als ein klassisches Tierheim. Jerry's Rescue & Rehab Center soll ein Ort werden, an dem Hunde nicht nur gerettet, sondern medizinisch versorgt, rehabilitiert und langfristig auf ein neues Leben vorbereitet werden. Vor allem Hunde, die aufgrund schwerer Verletzungen, Krankheiten oder traumatischer Erfahrungen kaum Vermittlungschancen haben, sollen hier die Zeit und Betreuung erhalten, die sie benötigen. Für viele dieser Tiere wäre das Zentrum die einzige Chance auf ein würdiges Leben.

Jerry's Rescue Center soll Tiermedizin und Wissenstransfer für nachhaltigen Tierschutz verbinden Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts soll die Zusammenarbeit mit Tierärztinnen und Tierärzten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden. Das geplante Zentrum soll als internationale Plattform dienen, auf der Fachwissen ausgetauscht und moderne Behandlungsmethoden vermittelt werden können. Gleichzeitig sollen Veterinärmedizinerinnen und Veterinärmediziner aus der Region gestärkt und in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Durch Weiterbildung, praktische Zusammenarbeit und den gemeinsamen Erfahrungsaustausch entstehen langfristige Strukturen, die den Tierschutz weit über einzelne Rettungsaktionen hinaus verbessern können. Amra und Michael Midzan, die Gründer von Ein Herz für Hunde, denken hier bewusst groß und weit über die Landesgrenzen hinaus.

Ein Herz für Hunde bietet hilfe zur Selbsthilfe für Menschen in der Region Nachhaltiger Tierschutz funktioniert nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort. Deshalb soll Jerry's Rescue & Rehab Center auch Arbeits- und Mitwirkungsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen. Interessierte sollen die Möglichkeit erhalten, tageweise oder über mehrere Wochen aktiv im Tierschutz mitzuarbeiten und praktische Erfahrungen zu sammeln. Dieses Konzept stärkt nicht nur das Verantwortungsbewusstsein für Tiere, sondern schafft gleichzeitig neue Perspektiven für Menschen, die sich aktiv engagieren möchten. Aus kurzfristiger Hilfe soll langfristige Verantwortung entstehen.

Begegnungsort für Kinder, Schulen und Tierfreunde Das geplante Zentrum versteht sich nicht ausschließlich als Rettungsstation für Hunde. Es soll ebenso ein Ort der Begegnung und Bildung werden. Schulklassen, Kinder und interessierte Besucher sollen hier mehr über Hunde, artgerechte Haltung, Verantwortung und Tierschutz erfahren. Durch Aufklärung und direkten Kontakt zu den Tieren möchte Ein Herz für Hunde Verständnis fördern und bereits bei jungen Menschen ein nachhaltiges Bewusstsein für den respektvollen Umgang mit Tieren schaffen. Denn langfristige Veränderungen beginnen häufig mit Wissen und Empathie.

Auslandstierschutz braucht langfristige Lösungen Die Zahl der Straßenhunde in Bosnien stellt Tierschutzorganisationen weiterhin vor enorme Herausforderungen. Rettungseinsätze bleiben wichtig, doch nachhaltige Verbesserungen entstehen vor allem durch funktionierende Strukturen, medizinische Versorgung, Kastrationsprogramme, Bildung und internationale Zusammenarbeit. Mit Jerry's Rescue & Rehab Center möchte Ein Herz für Hunde genau diesen nächsten Schritt gehen. Das Projekt verbindet Tierrettung, Rehabilitation, Tiermedizin, Wissensvermittlung und gesellschaftliche Aufklärung an einem zentralen Ort und könnte damit zu einem Vorzeigeprojekt für modernen Auslandstierschutz werden. Wer Jerry's Rehab Rescue & Rehab Center wahr werden lassen möchte kann gerne über den Link spenden, jeder Beitrag hilft: gofund.me.